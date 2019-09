Wasserverband Grimma-Geithain will Schulden abbauen

Grimma

Zwei Jahre lang hat der Versorgungsverband Grimma-Geithain debattiert, welchen Weg er bei der Verschuldung einschlagen soll. Zur Verbandsversammlung am Donnerstag in Grimma wurde nun ein vorläufiger Schlussstrich gezogen und einmütig eine Konzeption für die nächsten zehn Jahre verabschiedet. Danach soll der Schuldenberg von derzeit 98 Millionen Euro auf 92,3 Millionen Euro im Jahr 2029 abschmelzen.

Beiträge wie Investitionsumlagen sind vom Tisch

Das Besondere: Der Verband greift dabei weder den Bürgern noch den Mitgliedskommunen tiefer in die Tasche. Denn im Vorfeld war auch über Baukostenzuschüsse der Grundstücksbesitzer (Beiträge) und Investitionsumlagen der Städte und Gemeinden nachgedacht worden. Beides ist ebenso vom Tisch wie eine Auswirkung auf die Gebühren und Entgelte für Wasser und Abwasser. Denn die sogenannten kalkulatorischen Zinsen bleiben unverändert.

Pro Kopf mit 1400 Euro in der Kreide

Das Thema zog sich in letzter Zeit wie ein roter Faden durch die Debatten. Durch seine rege Investitionstätigkeit hat der kommunale Wasserverband einen Schuldenberg angehäuft und im Jahr 2017 mit 101 Millionen Euro„den Pik erklommen“, so Geschäftsführer Lutz Kunath. Pro Einwohner im Verbandsgebiet sind das rund 1400 Euro. Diesen Wert bis 2029 unter 1000 Euro zu drücken, wurde letztendlich als illusionär verworfen. Vielmehr will der Verband „durch geschicktes Wirtschaften“ die Verbindlichkeiten abbauen.

Investition: Pro Jahr nur noch sechs Millionen Euro

Was sind nun die Maßnahmen? Zuvorderst will der Verband sein jetziges Investitionsvolumen zurück fahren. Werden in diesem Jahr noch rund 10,5 Millionen Euro verbaut, sollen 2020 lediglich sieben Millionen und ab 2021 pro Jahr nur noch sechs Millionen Euro in die Anlagen gesteckt werden. „Das ist eine sehr sportliche Vorgabe“, erläuterte Kunath. Doch das Abwasserbeseitigungskonzept sei erfolgreich umgesetzt worden, und das große Projekt Wasserwerk Prießnitz stehe vor der Vollendung, brachte er Argumente für den Realitätssinn.

Zudem geht der Verband ans Eingemachte. Er nutzt seine liquiden Mittel für notwendige Investitionen. So verringert sich das Geld auf der hohen Kante in den nächsten zehn Jahren von derzeit 14,5 auf 3,2 Millionen Euro.

Der Versorgungsverband Grimma-Geithain will seinen Schuldenberg abbauen. Quelle: dpa

Auch bei den Krediten setzt der von Trebsen bis Frohburg reichende Wasserverband an. Leiht er sich in diesem Jahr noch rund 5,8 Millionen Euro bei den Banken, deckelt er den Betrag künftig. Ab 2020 soll die jährliche Kreditaufnahme eine Höhe von 2,5 Millionen Euro nicht übersteigen, ab 2025 verringert sich das noch einmal auf zwei Millionen Euro. Dem gegenüber liegt die jährliche Kredittilgung bei knapp drei Millionen Euro. „So reduziert sich die absolute Verschuldung“, sagte Kunath. Die Pro-Kopf-Verschuldung ändert sich jedoch durch sinkende Einwohnerzahlen kaum.

Kunath : Aus heutiger Sicht eine seriöse Entwicklung

Unterm Strich gibt sich der Verband sieben Punkte auf. So hätten sich die Bürgermeister der Mitgliedskommunen darauf verständigt, die Grundstückseigentümer nicht zusätzlich zu belasten, erläuterte Kunath. Beiträge würden also nicht erhoben, es bleibe beim Gebühren finanzierten Modell. Über die Straßenentwässerung hinaus werden auch die Kommunen nicht zusätzlich zur Kasse gebeten. Weder Bürger noch Mitgliedsgemeinden hätten Nachteile vom Konzept, so Kunath.

Aus heutiger Sicht liege mit dieser Planung eine seriöse Entwicklung vor, sagte der Geschäftsführer. „Wir wissen aber nicht, wie sich die Investitionstätigkeit entwickeln wird und welche Pfeile die EU im Köcher hat.“

Colditzer Bürgermeister empfiehlt Monitoring

Der Colditzer Bürgermeister Robert Zillmann sprach ebenfalls von einem guten Konzept für die nächsten Jahre. Allein aufgrund der Baukostenentwicklung sei momentan aber nicht abzuschätzen, ob die jährlich sechs Millionen Euro für Investitionen zu halten seien. Zillmann empfahl, per Monitoring das Konzept alle zwei bis drei Jahre kritisch zu hinterfragen und dabei nach weiteren Stellschrauben zu suchen.

Von Frank Prenzel