Grimma

Der Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG) geht mit einem weiteren Großkunden einen Sondervertrag für die Wasserversorgung ein. Dafür gab die Verbandsversammlung am Donnerstag in Grimma grünes Licht. Die Papierfabrik Julius Schulte GmbH & Co KG Trebsen ist das elfte Unternehmen, das durch seinen hohen Trinkwasserbedarf einen günstigeren Mengenpreis erhält. Die Firma verbrauchte im vorigen Jahr erstmals mehr als 10.000 Kubikmeter Trinkwasser.

Blick auf die Papierfabrik Trebsen. Quelle: Frank Schmidt

Verträge mit Kliniken und anderen Großabnehmern

2014, als sich der Verband von der degressiven Ausgestaltung der Mengenentgelte verabschiedete, waren die Verträge mit den zehn anderen Gewerbekunden abgeschlossen worden. Unter ihnen befinden sich Großabnehmer wie die Kur-Kliniken in Bad Lausick, die Muldentalkliniken, das Diakoniewerk Zschadraß, der GGI-Gewerbepark Grimma oder das Betonwerk Bad Lausick sowie Anona Colditz. Der Wasserverband bietet den Sondervertrag an, wenn mehr als 10.000 Kubikmeter Trinkwasser im Jahr abgenommen werden; die Mengenentgelte sind dann nach Verbrauch gestaffelt.

Für Otto Normalverbraucher liegt der Preis derzeit bei 1,89 Euro je Kubikmeter Trinkwasser, die Mehrwertsteuer von sieben Prozent ist darin enthalten. Sowohl private als auch gewerbliche Kunden müssen zudem eine Grundgebühr entrichten.

Grimmas OB: Muss Ausnahme von der Regel bleiben

Die Sonderverträge seien gerechtfertigt, müssten aber als Ausnahme von der Regel gesehen werden, sagte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Es könne der Anschein erweckt werden, dass der kleine Mann für den großen Industriellen, der Mengenrabatt erhalte, zahle. Dem sei aber nicht so, sagte Berger mit Blick auf die Vorhaltekosten.

VVGG-Geschäftsführer Lutz Kunath erklärte, dass sich die Gebühr aus fixen und variablen Kosten zusammensetzt. Je mehr Wasser abgenommen werde, desto geringer seien die Vorhaltekosten – und das geringere Entgelt deshalb gerechtfertigt. Der Mengenrabatt für Großabnehmer gehe nicht zu Lasten der privaten Grundstückseigentümer.

Wasserpreise für Zeitraum 2020 bis 2022 werden kalkuliert

Die Preise für Trinkwasser und Abwasser rücken jetzt ohnehin wieder in den Fokus der Mitgliedskommunen. Der aktuelle Kalkulationszeitraum endet in diesem Jahr, für 2020 bis 2022 müssen nun die neuen Entgelte kalkuliert werden. Nach einmütigen Beschluss der Verbandsversammlung erhält einmal mehr der Leipziger Steuerberater Frank Schmidt diesen Auftrag, zu dem die Betriebsabrechnung für den ablaufenden Kalkulationszeitraum gehört. Schmidt verlangt ein Honorar von 8250 Euro (netto) und damit etwa fünf Prozent mehr als vor drei Jahren. Das sei vertretbar, sagte Geschäftsführer Kunath, zumal Schmidt stets ein günstiges Angebot unterbreite. Seit Jahren begleite er den Verband und die Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain steuerlich.

Die Kalkulation und damit die Gebühren für Wasser und Abwasser sollen wieder für drei Jahre gelten. Im September soll der Entwurf der Verbandsversammlung vorgelegt werden. Spätestens im Dezember will der Verband die neuen Preislisten beschließen.

Beim Abwasser ist das Gebiet Mutzschen ausgenommen. Es unterliegt einer gesonderten Kalkulation, die Ende vorigen Jahres für die Jahre 2019 bis 2021 verabschiedet worden war.

Von Frank Prenzel