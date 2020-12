Wasserverband macht Baustellen rund um Grimma und Geithain auf

Grimma

Der Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG) möchte im nächsten Jahr Investitionen in Höhe von rund 6,3 Millionen Euro tätigen. Das geht aus dem Wirtschaftsplan für 2021 hervor, den die Verbandsversammlung jetzt in Grimma einmütig verabschiedete. In der Summe stecken auch Überhänge aus dem zu Ende gehenden Jahr.

Im Trinkwasser-Bereich sind es 3,3 Millionen Euro, die sich auf mehrere Vorhaben verteilen. Dabei pumpt der Verband noch einmal 280.000 Euro in das Großprojekt Wasserwerk Prießnitz. Die neue Anlage läuft seit September im Probebetrieb und bearbeitet bereits Rohwasser aus den Brunnen. „Das alte Werk wird im nächsten Jahr vom Netz gehen und dann abgerissen“, erläuterte VVGG-Geschäftsführer Lutz Kunath den nochmaligen Finanzbedarf.

Anzeige

Verband muss ins Wasserwerk Podelwitz investieren

Geld muss im kommenden Jahr auch ins Wasserwerk Podelwitz gesteckt werden, der Verband veranschlagt 230.000 Euro plus 130.000 Euro für eine Rohwasserleitung. „Wir ziehen durch die Spundwände der Hochwasserschutzanlagen in Erlln weniger Grundwasser“, nannte Kunath den Grund. Der Verband müsse investieren, um die Wasserversorgung für den Bereich Podelwitz auch in der Zukunft zu sichern. Dazu sollen der „Sportplatzbrunnen“ regeneriert und der „Gemüsebrunnen“ ersetzt werden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Im Investitionsplan stehen unter anderem die Trinkwasser-Leitungen der Oberen Dorfstraße in Buchheim, der Bergstraße in Golzern, der Florian-Geyer-Siedlung in Mutzschen, der Ortsdurchfahrt Ragewitz ( Kreisstraße), der Bahnhofsstraße in Otterwisch und für das Rappenberg-Wohngebiet in Grimma. Rund eine halbe Million Euro sind für die Trinkwasser-Erschließung von Grundstücken in Dölitzsch und Niedergräfenhain geplant.

Pumpwerk in Grimma wird großes Vorhaben

Auch im Abwasser-Bereich bewegen sich alle größeren Investitionen im unteren sechsstelligen Bereich. Der Bau von Mischwasser-Leitungen ist in Golzern (Bergstraße), Buchheim (Obere Dorfstraße) Bad Lausick (Angerstraße), Geithain (erster Abschnitt Marienstraße), Göttwitz (Draschwitzer Landstraße), Kössern (Feldseite) und Trebsen (Teilstück Wedniger Straße) vorgesehen. Laut Kunath sind das nicht selten Maßnahmen, wo der Verband – wie auch beim Trinkwasser – Hand in Hand mit Straßenbau-Trägern geht. Am Göttwitzsee in Mutzschen entsteht eine Regenwasserleitung, weil hier Vernässungen in Grundstücken auftreten.

Rund 140.000 Euro will der Verband in die Bad Lausicker Kläranlage stecken. Eine ähnlich hohe Summe ist für das Hochwasserpumpwerk am Grimmaer Baderplan aufgenommen – hier zunächst aber nur für die Planung. „Das ist ein großes Vorhaben, was uns noch Jahre beschäftigen wird“, merkte Kunath an.

Neue Kredite in Höhe von 3,7 Millionen Euro geplant

Um die Vorhaben zu stemmen, plant der Verband eine Neuverschuldung in Höhe von rund 3,7 Millionen Euro. Im Bereich der Abwasserbeseitigung rechnet er zudem mit 365.000 Euro Fördergeld. „Wir planen zunächst keinen Einsatz liquider Mittel des Verbandes“, so Kunath. Das Barvermögen ist seinen Worten zufolge in den letzten Jahren „mächtig abgeschmolzen“.

So entwickelt sich die Verschuldung des VVGG. Quelle: Quelle: VVGG

Wie berichtet, hat sich der kommunale Wasserverband ein Entschuldungskonzept auferlegt. Das sieht unter anderem vor, jährlich nicht mehr als sechs Millionen Euro in die Wasser- und Abwasseranlagen zu stecken. Die neuen Kredite führen allerdings dazu, dass der VVGG im nächsten Jahr bei der Gesamtverschuldung wieder über die Marke von 94 Millionen Euro klettert. Laut Kunath kann der Verband seinen Investitionsbedarf nur über Darlehen oder den Einsatz flüssiger Mittel abdecken. Eine Stellschraube sind demnach die Gebühren. Man könne sie so gestalten, sagte er, dass etwas für Investitionen übrig bleibt. Anderenfalls müsse der Verband Geld am Markt generieren.

Von Frank Prenzel