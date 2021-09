Wasserwerk Prießnitz: Probelauf geht jetzt zu Ende

Frohburg/Prießnitz

Die nächste Etappe ist fast geschafft. Vor einem Jahr wurde das neu errichtete Wasserwerk bei Prießnitz an das Rohwassernetz angeschlossen. Doch noch immer befinden sich die technischen Anlagen im Probebetrieb. Diese Phase werde jetzt aber enden, sagt Lutz Kunath, Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain. „Der Volllastbetrieb soll noch im September erfolgen. Allerdings ist an der Chlordioxid-Anlage eine Pumpe ausgefallen, deren Reparatur beziehungsweise Ersatz noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden.“

Rund fünf Millionen Euro wurden in das Wasserwerk investiert. „Mit ihm sichern wir die Trinkwasserversorgung im Verbandsgebiet auf einem noch höheren Niveau mit einer modernen Anlage für künftige Generationen ab”, hatte Kunath zum Baustart im Juni 2017 gesagt. Im Sommer 2019 sollte der Neubau übergeben werden. Doch eine offizielle Einweihung steht aus.

Das neue Wasserwerk Prießnitz wartet auf seine Einweihung. Quelle: Jens Paul Taubert

Lesen Sie auch

Von es