Website steht, Bürger-App soll kommen für Region Partheland

Eine Bürger-App will die Region Partheland im nächsten Jahr installieren. Sie soll zunächst mit einigen Grundfunktionen ausgestattet, später aber Schritt für Schritt ausgebaut werden. Um zu eruieren, was sich die Menschen von solch einer Anwendung fürs Handy erwarten, war die Bevölkerung aufgerufen worden, Ideen im Rahmen eines Workshops einzubringen. Zusammen kam ein breites Spektrum an Vorschlägen.

Allerdings waren es nicht viele Normalbürger, die den Weg in die Borsdorfer Zweifelderhalle fanden. Das Gros bestand aus Bürgermeistern, Verwaltungsangestellten sowie Stadt- und Gemeinderäten des Parthelands. „Noch haben die Einwohner nur eine diffuse Vorstellung davon, was wir in unserer Region vorhaben“, brachte es der Brandiser Bürgermeister Arno Jesse ( SPD) auf den Punkt und verdeutlichte: „Wir versuchen hier Dinge anzuschieben, die allen zu Gute kommen.“

Sieben Kommunen stellen sich zusammen der Zukunft

Der Grundgedanke sei, zwischen den Mittelzentren Grimma und Wurzen sowie dem Oberzentrum sichtbar zu werden. Brandis, Naunhof mit Belgershain und Parthenstein, Borsdorf, Machern und Großpösna stehen laut Jesse vor Herausforderungen, die sie allein überfordern, weil jeder für sich allein nicht genug Ressourcen hat. Gemeinsam lasse sich mehr anschieben, um über die Erfüllung von Pflichtaufgaben hinaus auch einmal zur Kür der freiwilligen Aufgaben zu kommen und beispielsweise Tourismus- und Kulturangebote auszubauen.

Website der Region geht an den Start

Ein für jeden sichtbarer Schritt ist die Website der Region Partheland, die zu Beginn des Borsdorfer Workshops Vertreter von beteiligten Kommunen an den Start brachten. Sie informiert über das Gesamtprojekt, die einzelnen bisher gegangenen Schritte und die Ziele der Kooperation. Nur eines von mehreren Vorhaben ist die Entwicklung der Bürger-App, die Marcus Planert, Amtsleiter Bürgerservice und Bauverwaltung in der Borsdorfer Gemeindeverwaltung, federführend übernommen hat. „Wir wollen den digitalen Wandel nicht nur bewältigen, sondern gestalten“, erklärte er.

App mit Grundfunktionen als erstes Ziel

Im Frühjahr hatte er einen Antrag beim Sächsischen Mitmach-Fonds gestellt und im Wettbewerb das Preisgeld von 30 000 Euro für die Region geholt. Die Summe soll reichen, um erste Schritte zu gehen. „Wir wollen aus den Ergebnissen des heutigen Workshops ein Pflichtenheft erstellen. Damit haben wir dann die Grundlage für eine Ausschreibung, über die wir eine Softwarefirma verpflichten können, die App zu entwickeln. Den ersten Aufschlag der App mit Grundfunktionen planen wir fürs kommende Jahr“, erklärte Planert.

Warnung vor Überfrachtung

„Man darf so eine App nicht überfrachten, ein Rad nicht ein zweites Mal erfinden“, warnte der Naunhofer Gemeinderat Jan-Walther Heikes (Bürgerinitiative Naunhof). Jesse gab ihm recht: „Gegenüber Google werden wir bei manchen Funktionen immer der zweite Sieger sein, zum Beispiel bei Routenplanern.“ Die App müsse Angebote unterbreiten, die spezifisch für die Region sind.

Was die Partheland-App alles leisten soll Fünf Fragen stellte Moderator Johannes Schwall von der Münsteraner Picture GmbH den Workshop-Besuchern. In Form eines Brainstormings sollten sie zusammentragen, was sie sich von der App erwarten. Einiges wird sich sicherlich umsetzen lassen, anderes eher nicht. Hier einige Auszüge: 1. An was wollen Sie über die App in Zukunft beteiligt werden? Die Bürger sollen Ideen und Beschwerden an die Verwaltung richten können sowie an Umfragen und Umweltaktionen teilnehmen können. Denkbar sind auch virtuelle Diskussionsforen zu Themen der jeweiligen Stadt oder die gemeinsame Finanzierung von Projekten. Ein Vorschlag, der zum Schmunzeln führte: Partnerbörse. 2. In welchen Situationen können Sie sich vorstellen, das Handy herauszuholen und die App zu befragen? Zur Meldung von Mängeln, um besondere Vereinsaktivitäten abzufragen und um zu erfahren, welche Veranstaltungen es in den Kommunen gibt. Über die App könnten aber auch an dafür vorgesehenen Automaten Parktickets gezogen werden. 3. Welche Informationen wollen Sie über die App finden? Wo stehen Blitzer? Welche Sehenswürdigkeiten, Ferienunterkünfte, Tankstellen und Wertstoffhöfe gibt es? Was gehört in welche Mülltonne? Vorgeschlagen wurde auch ein Live-Chat mit der Verwaltung. 4. Worüber wollen Sie in der App aktiv informiert werden? Über Push-Nachrichten sollte vor Gefahren und Notsituationen gewarnt werden. Als sinnvoll angesehen werden auch Information über kurzfristige Schließungen von Ämtern, über Sportergebnisse und über den Ablauf der Parkuhr fürs abgestellte eigene Auto. 5. Was wollen Sie über die App bekanntgeben? Vereins- und Verkehrsinformationen, Termine und Veranstaltungstipps wie auch die Öffnungszeiten von Ärzten und Restaurants. Ebenso Angebote für Wohnungen, freie Stellen und Nachbarschaftshilfen.

