Frau der ersten Stunde verlässt Gymnasium Naunhof

Naunhof

„Ich gehe mit Wehmut. Aber letztlich bin ich selber schuld, denn ich wollte noch einmal etwas Neues beginnen“, sagt Katrin Mayer, die das Freie Gymnasium Naunhof vor neun Jahren mit aufgebaut hat. Am Donnerstag verlässt die Leiterin in aller durch die Corona-Epidemie aufgezwungenen Stille die Bildungsstätte. Ihre bisherige Stellvertreterin, Claudi Stichler, übernimmt ab Freitag die Regie.

„Es sieht so aus, als ob ich mich rausschleichen würde“, bedauert Mayer. Gern hätte sie sich feierlich von Schülern, Kollegen und Eltern verabschiedet. Sobald solche Veranstaltungen wieder erlaubt sind, soll das aber nachgeholt werden. Rührende Plakate am Zaun zeugen davon, wie ungern viele die 52-Jährige ziehen lassen, die das Gymnasiums durch viele Höhen, aber auch durch einen absoluten Tiefschlag steuerte. „Emotional war die Zeit sehr aufreibend“, bilanziert sie.

Schüler sagen Danke: Am Zaun des Gymnasiums hängen unter anderem diese Grüße. Quelle: Thomas Kube

Schüler mit großer Eigenverantwortung

Zu sprechen kommt sie zunächst auf die positiven Aspekte. „Wir haben zum Beispiel unser Lernbüro entwickelt, eine freie Unterrichtsform mit allen fünften bis neunten Klassen für ein selbstorientiertes Lernen. Diese Eigenverantwortung kommt den Schülern hoffentlich gerade jetzt zu Gute“, sagt sie.

Jeden der 341 Pennäler kennt sie mit Namen, seinen Stärken und eventuellen Problemfeldern. Die enge Bindung wird sie vermissen, wenn sie ab 1. Mai die Leipziger Humboldtschule leitet, ein Gymnasium mit über 80 Lehrern, das rund 1000 Mädchen und Jungen besuchen. In Naunhof sind es hingegen nur 36 Pädagogen, die Mayer alle selbst eingestellt hat. Es sei zu vielen Freundschaften gekommen, die über die kollegialen Beziehungen hinausgehen. „Das Gymnasium wurde zu einem Lebensraum, in dem wir uns wohlfühlen. Und wer sich wohlfühlt, engagiert sich mehr“, sagt die scheidende Chefin.

Abgänger mit super Durchschnitt

Gerade beim Abgang der ersten Abiturklasse im vergangenen Jahr hätten sich die Früchte dieses Einsatzes gezeigt. „Die Kollegen hatten um jeden Schwächeren gerungen, mit Eltern gesprochen und Hilfspläne erstellt“, so Mayer. Am Ende war der Abi-Durchschnitt mit einer 2,0 besser als der Landesdurchschnitt. 16 Prozent der Zwölftklässler kamen sogar auf eine 1,0.

Tiefschlag zwei Jahre nach Gründung

Begonnen hatte die Geschichte des Freien Gymnasiums 2011 mit einem Raum für die erste fünfte Klasse und einem Sekretariat in der Grundschule, während die kommunale Wohnbau GmbH das erste Haus an der Wiesenstraße errichtete, das im Sommer 2012 in Betrieb ging. Im Jahr darauf wurde Volker Zocher (parteilos) Bürgermeister der Stadt und verkündete umgehend das mögliche Aus der Schule. Sollten bestehende Verträge nicht geändert werden, sei er gewillt, einen Kindergarten daraus zu machen.

„Das war ein unfairer Tiefschlag“, urteilt Mayer. „Es zog uns den Boden unter den Füßen weg.“ Erfahren hatte sie Zochers Worte aus der LVZ, mit ihr persönlich habe er vorher nicht gesprochen. Durchwachte Nächte und Sorgen, wie sie das Gymnasium retten könnte, wurden lange zu ihren Begleitern.

Krise schweißt zusammen

Die Krise habe aber auch Kollegen und Eltern zusammengeschweißt. „Sie standen wie ein Mann hinter uns. Hut ab vor allen, die an Bord blieben!“, betont Mayer. Der Schulförderverein aus Eltern der ersten Stunde und die in der Not gegründete Partheland-Campus-Stiftung seien wichtig gewesen als moralische Unterstützung und für das Gefühl, dass es weitergehen muss.

Träger lässt Mayer ungern gehen

Dass es am Ende bei der Trägerschaft durch die Da-Vinci-Campus Nauen gGmbH geblieben ist, die 2016 das zweite Haus errichtete, beurteilt Mayer als positiv. „So ein Mutterschiff, das uns als Beiboot mitführt, gibt Sicherheit“, meint sie. „Die Gesellschaft hat viel Erfahrung und Sachverstand, sie kann uns gute Impulse geben.“ Deren Geschäftsführerin, Irene Petrovic-Wettstädt, verliert ihre „überaus kompetente und kreative Kollegin“, wie sie sagt, nur ungern an den Staatsdienst. „Ich wünsche ihr viel Glück und drücke ihr die Daumen, dass sie dort findet, was sie sich erhofft.“

2016 eingeweiht: Das zweite Haus des Gymnasiums. Quelle: Thomas Kube

Neue Chefin für Veränderungen

In Naunhof übernimmt nun Claudi Stichler das Ruder, von der Kathrin Mayer meint: „Sie liebt und lebt das Gymnasium.“ Die Sport- und Biologielehrerin war seit 2015 stellvertretende Leiterin, will nicht alles Geschaffene über den Haufen werfen, kann sich aber auch Veränderungen vorstellen. „Wir können uns beispielsweise in der Art und Weise unserer Präsentation entwickeln“, kündigt sie an.

Der 36-Jährigen, die künftig Hannes Ludlei als Stellvertreter an der Seite haben wird, schwebt eine engere berufsbildende Zusammenarbeit mit regionalen Partnern vor. Sie denkt dabei an lokale Firmen, die Universität Leipzig und das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, in denen die Schüler Praktika absolvieren könnten. Die digitalen Tafeln, mit denen das Gymnasium gut ausgestattet sei, ließen sich nach ihrem Dafürhalten noch variantenreicher einsetzen.

Von Frank Pfeifer