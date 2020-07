Weg um den Beuchaer Kirchbruch erzählt Erdgeschichte

Brandis/Beucha

Schroffer Fels, knorzige Bäume und immer wieder der von dichtem Laubwerk gerahmte imposante Blick auf die Bergkirche über der Steilwand – wer sich auf den Rundweg um den Kirchbruch begibt, betritt mitten in Beucha ein wildromantisches Reich. Und ein Stück Erdgeschichte – entstanden aus Lava, geformt von Eis. Wenn die Neugierde einmal geweckt ist, soll es mit Fakten in die Tiefe gehen. Innerhalb des Geoparks Porphyrland Steinreich in Sachsen wurde jetzt die Kirchbruchroute Beucha eröffnet – 1,9 Kilometer lang und mit Informationstafeln beschildert.

Herausragende Geschichten

Mit der Initiierung der Route möchten die Stadt Brandis, der Geopark und der Heimatverein Beucha die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Besonderheit des weltweit bekannten Beuchaer Granitporphyrs lenken und dabei insbesondere Tagesausflügler, Familien mit Kindern, Schulklassen, Naturfreunde und Geschichtsinteressierte ansprechen. Denn es sind tatsächlich herausragende Geschichten, die auf dem Weg vermittelt werden. Da geht es um die Geburt des Gesteins vor circa 290 Millionen Jahren, wie Jochen Rascher, Diplomgeologe und Vorstandsmitglied im Geopark, erläuterte. „Und es ist hier das erste Mal, dass wir im Geopark den Supervulkanismus thematisieren“, fügte Rebecca Heinze, Managerin im Netzwerk Geopark, hinzu.

Es geht um die Entdeckung der besonderen Eigenschaften des Beuchaer Granitporphyrs als Werkstein und die Hochdruckleistungen für den Bau des Völkerschlachtdenkmals über ein Jahrzehnt. Der Einsatz internationaler Facharbeiter in Beucha seit dem 18. Jahrhundert wird ebenso beschrieben wie die Bedeutung des jahrhundertelangen Steinabbaus für das „Dorf der Steine“, wie sich Beucha stolz nennt.

Brandis will Alleinstellungsmerkmal nutzen

„Für Brandis ist das ein großer Schritt, denn er zeigt, dass das Thema Tourismus bei uns in der Umsetzung angekommen ist“, sagte Bürgermeister Arno Jesse ( SPD). Bereits 2014, als Brandis dem Geopark beitrat, habe dessen damalige Geschäftsführerin Viola Heß die Stadt auf deren Schatz aufmerksam gemacht – und der müsse noch nicht einmal gehoben werden. Das Qualitätsprädikat „Nationales Geotop“, das die Akademie für Geowissenschaften und Geotechnologien dem Kirchbruch, und damit dem dritten Geotop im Geopark, vor fast genau einem Jahr verlieh, bestätigte dies Einschätzung. „Für Touristen, die sich für die Steinbrüche interessieren, ist der Kirchbruch mit der Bergkirche das optische Highlight“, so Jesse. „Und für Brandis ist er ein Alleinstellungsmerkmal, dessen Potenziale wir mehr nutzen wollen für den Tourismus und die Stadtentwicklung.“

Brigitte Süptitz ist die Vorsitzende vom Heimatverein Beucha. Quelle: Thomas Kube

Es ist nicht die erste Maßnahme, den Kirchbruch ins rechte Licht zu rücken. Jesse erinnerte an die Initiative des Kirchenvorstandes, die Kirche nachts zu beleuchten, die Stadt trägt die Stromkosten. An der Autobahn 14 werden Touristen auf die Bergkirche aufmerksam gemacht. Im ehemaligen Kulturhaus Beucha, das gerade zu einem Gründerzentrum entwickelt wird, soll ein Geoportal installiert werden. In Planung ist ein Wohnmobilstellplatz am Kirchbruch, auch bei der Gestaltung der Brandiser Innenstadt will man das Thema Steine aufgreifen. Tolle Ideen, so Jesse, gebe es auch für den schlafenden Wasserturm, der mit der Bergkirche ein architektonisches Ensemble bildet. „Es sind viele Puzzleteilchen, die den Kirchbruch zu einem Highlight im Geopark machen“, sagte der Bürgermeister und plädierte zugleich für deren behutsame Zusammensetzung: „Wichtig ist, dass das Gebiet seinen Charakter als Kleinod nicht verliert.“

Ideen müssen aus der Gemeinde kommen

Auch für den Geopark ist der Rundweg etwas Besonderes, unterstrich dessen Präsident Gerhard Gey. „Anhand dieses Projektes kann man die Philosophie des Geoparkes erkennen. Wir wollen mit den unterschiedlichen Projekten die erdgeschichtliche Entwicklung und die Geologie der Region zeigen, Geotope durch Rad- und Wanderwege vernetzen und für Touristen und Bürger erlebbar machen.“ Dazu sollen Gastronomie und kulturelle Einrichtungen am Wege einbezogen und touristische Pauschalangebote entwickelt werden. „Aber solche Initiativen stehen und fallen mit Personen“, betonte Gey. „Der Geopark kann als Träger von Projekten genutzt werden, aber die Ideen müssen aus der Gemeinde kommen. Und hier, wo noch weitere Projekte in Planung sind, haben wir den Eindruck, dass vor Ort Verantwortung übernommen wird.“

Erneuerung der Absperrung scheitert am Denkmalschutz

Brandis hat diese Expertise des Geoparks gesucht. „Deshalb haben wir jetzt inhaltlich fundierte Infotafeln“, freute sich der Bürgermeister bei der Enthüllung der Tafel am Parkplatz an der August-Bebel-Straße vor dem Panorama, das Fels, Wasser und Bergkirche bilden. Drei weitere stehen am Bahnhof, an der Bergkirche und am Feld.

Zeitreise durch einen alten Steinbruch

Zu dem Projekt gehörte auch die denkmalschutzgerechte Instandsetzung einer alten Granittreppe. Allerdings wurde der Kostenrahmen von 35.000 Euro, zu dessen Abfederung die Stadt eine 80-prozentige Leader-Förderung akquiriert hatte, nicht ausgeschöpft. Denn in den etwa vier Jahren währenden Bemühungen, den Rundweg touristisch zu erschließen, sei es nicht gelungen, mit dem Denkmalschutz hinsichtlich der Absicherung des Weges eine Einigung zu erzielen, berichtete Jesse. „Wir hätten die alte Absperrung gern erneuert“, sagte er. „Doch dem Denkmalschutz ging es vor allem um den ungestörten Blick auf die Bergkirche.“ In kniehohen Stangen, die diesen nicht trüben, konnte man im Rathaus jedoch keinen wirklichen Schutz erkennen. Um bei der Ausweisung des Rundweges weiterzukommen, wurde diese Frage erst einmal ausgeklammert. Bis zu Lösung, betonte Jesse „muss sich jeder im Klaren sein: Man betritt einen alten Steinbruch.“

Von Ines Alekowa