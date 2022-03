Grimma/Böhlen

Etwa 40 Kilometer Luftlinie trennen beide im Landkreis Leipzig gelegenen Schulen: die Oberschule der Stadt Böhlen südlich von Leipzig und die Oberschule im Dorf Böhlen, das zu Grimma gehört. Seit Jahr und Tag kommt es wegen der Namensgleichheit zu Verwechslungen. Doch damit soll nun endlich Schluss sein. Die Bildungsstätte im Grimmaer Ortsteil trägt seit wenigen Tagen eine neue Bezeichnung und heißt jetzt „Schule am Thümmlitzwald – Oberschule der Stadt Grimma“.

Nach einer Ideensammlung hatte sich zunächst die Schulkonferenz und dann die Gesamtlehrerkonferenz auf den Namen verständigt. Der Stadtrat von Grimma nickte die Umbenennung in seiner Sitzung in der vorigen Woche ab. Ein notwendiges Prozedere, weil die Stadt Grimma der Träger der Oberschule ist.

Neue Schule in Böhlen bei Grimma am 25. Februar eingeweiht

Der Zeitpunkt für die Umbenennung ist nicht aus der Luft gegriffen, denn seit dem 28. Februar lernen die Schülerinnen und Schüler in ihrem nagelneuen Schulhaus. Nach 17-monatiger Bauzeit war der imposante Bau in der Wiesenthaler Straße am 25. Februar mit einem Festakt eingeweiht worden. „Im Rahmen des Neubaus war uns die Idee gekommen, noch einmal über den Namen unserer Schule nachzudenken“, erläuterte Schulleiter Gunter Hempel vor dem Stadtrat. Dafür gebe es einige Gründe, sagte er.

Feierliche Einweihung der neu gebauten Oberschule Böhlen bei Grimma. Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos, li.) übergab den symbolischen Schlüssel vorm Haupteingang an Schulleiter Gunter Hempel. Quelle: Thomas Kube

Busse und Theaterleute steuern die falsche Schule an

Denn die Verwechslungen nahmen in der Vergangenheit teils skurrile Züge an. Nicht nur, dass Postsendungen, Schreiben und Anrufe die falsche Schule erreichten. Es kam auch vor, dass für Exkursionen oder Klassenfahrten bestellte Busse nach Böhlen bei Leipzig statt nach Böhlen bei Grimma rollten. „Und wir warteten mit unseren Kindern vor Ort“, schilderte Schulleiter Hempel die unschöne Situation. Auch Theatergruppen, die in der Schule bei Grimma auftreten sollten, steuerten schon das Böhlen zwischen Borna und Leipzig an. Oder Möbel wurden an die falsche Adresse geliefert. „Selbst Entschuldigungen von Eltern oder Lehrern der Schule in der Stadt Böhlen erreichten uns schon“, heißt es im Beschluss von Schul- und Lehrerkonferenz.

Weniger lustig fand man in Böhlen bei Grimma, als im Februar in der Presse die Anmeldezeiten für die künftigen Fünftklässler verwechselt wurden. Es erschienen die Termine für die Schule der Stadt Böhlen. „Das ist nicht das, was wir uns wünschen“ so Hempel.

Schulleiter Gunter Hempel an seinem alten Schreibtisch in der neuen Schule. Quelle: Frank Prenzel

Der jetzt gewählte Name habe einen regionalen wie historischen Bezug, erläuterte der Schulleiter. Der Thümmlitzwald liegt nur einen Steinwurf entfernt. Und vor der Eingemeindung nach Grimma vor elf Jahren gehörte die Schule zur Gemeinde Thümmlitzwalde. In Grimma stehe die Oberschule am Wallgraben und in Böhlen die Oberschule am Thümmlitzwald.

In Grimma gibt es allerdings auch eine Waldschule

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) gab lediglich zu bedenken, dass es in Grimma bereits die Waldschule gibt, eine vom Landkreis betriebene Förderschule für geistig behinderte Kinder. Wald hier und Wald dort: „Nicht dass alle in Zukunft nach Grimma-Süd fahren.“ Die Bezeichnung Schule am Thümmlitzwald findet der Rathauschef jedenfalls „völlig unverfänglich“, sie könne Jahrhunderte überdauern.

In Böhlen: POS „Erich Weinert“, Mittelschule, Oberschule

Zu DDR-Zeiten hieß die Schule in Böhlen POS „Erich Weinert“. Als Sachsen 1991 die Mittelschul-Art einführte, firmierte das Haus als Mittelschule Böhlen. 2013 schwenkte der Freistaat für Bildungsstätten mit Real- und Hauptschulabschluss auf den Begriff Oberschule um, sodass die inzwischen zur Muldestadt gehörende Einrichtung „Oberschule Böhlen (Grimma)“ bezeichnet wurde.

Schulleiter Hempel zeigte zur Sitzung des Stadtrate einige Fotos vom neuen Schulhaus. „Was hier geschaffen wurde, ist einzigartig“, schwärmte er. „Sie sehen vor sich einen der glücklichen Leute, die mit am schönsten Arbeitsplatz der Stadt Grimma und sicher darüber hinaus arbeiten dürfen.“ Er sprach von einer Wohlfühlatmosphäre im Haus und auf dem Schulhof mit seinen sportlichen Anlagen.

