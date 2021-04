„Noch nie zuvor war das Thema häusliche Gewalt so präsent wie im Corona-Jahr 2020“, sagt Kerstin Kupfer. Seit 26 Jahren leitet die Sozialpädagogin das Frauenhaus im Landkreis Leipzig. Dort stehen aktuell große Veränderungen an: Erstmals soll eine eigene Immobilie erworben werden.

Ein Mann ballt seine Faust. Opfer von häuslicher Gewalt sind in den meisten Fällen Frauen. Wenn sie in großer Not sind, können sie Schutz in einem Frauenhaus finden. Quelle: LVZ-Archiv