Wehrleiter Mutzschen: Feldbrände gingen an die Substanz

Grimma/Mutzschen

Traditionell mit dem Mutzschener Feuerwehrlied wurde die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Mutzschen eröffnet. Wehrleiter Markus Beiler zog Bilanz des zurück liegenden Jahres, in dem 38 Einsätze zu meistern waren, und informierte über acht Neuzugänge. Damit zählen die Mutzschener Feuerwehrleute jetzt 83 Mitglieder, davon 53 im aktiven Einsatzdienst. Während der Versammlung wurden Kameraden geehrt und befördert.

Mutzschen leistet 19 Brandeinsätze

19 Brandeinsätze, 16 technische Hilfeleistungen, ein Melderalarm und zwei Fehleinsätze wurden im vorigen Jahr abgearbeitet. In Erinnerung blieben unter anderen die Feldbrände im Sommer, bei denen die Mutzschener fast überall im Gemeindegebiet mit dem Tanklöschfahrzeug die anderen Ortswehren unterstützten. „Solche Einsätze, die besonders im Juni beinahe täglich liefen, gehen an die Substanz“, so der Wehrleiter. Insgesamt erbrachten die Mutzschener Kameraden im vorigen Jahr rund 2500 Einsatzstunden und etwa 6000 Arbeitsstunden. Außerdem wurden diverse Ausbildungen absolviert.

„Wenn Mutzschen angefordert wird, kann man sich darauf verlassen, dass kommt, was benötigt wird. Egal zu welcher Tag- und Nachtzeit“, lobte der stellvertretende Gemeindewehrleiter Rico Schneider, der wie Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) der Versammlung beiwohnte. Mutzschen sei ein wichtiger Garant für den Brandschutz im östlichen Gemeindegebiet.

Oliver Lehmann übernimmt die Jugendwehr in Mutzschen

2019 wechselten mehrere kleine Kameraden aus der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr, die sich damit verdoppelt hat und nun auf 18 Jugendliche kommt. In der Kinderfeuerwehr sind aktuell sieben Steppkes aktiv. Andreas Schneider, der sich nach dem Ausscheiden von Gemeindejugendwart Ronny Granzow für die Grimmaer Gemeindejugendfeuerwehr einsetzen möchte, übergab den Posten des Mutzschener Jugendwarts an den bisherigen Kinderwart Oliver Lehmann. Die Kinderwehr führt jetzt Melanie Kamphrath an, unterstützt von Phillipp Marr und Manja Eisfeld. Bei der Mutzschener Wehr bleibt Schneider erster Stellvertreter und wird nun gemeinsam mit Oliver Lehmann und Sören Müller als zweiter Stellvertreter die Geschicke der Jugendfeuerwehr lenken.

Zur 2019er-Bilanz der Mutzschener Kinder- und Jugendfeuerwehr gehören das Maibaumstellen, das Kinderfest im Gerätehaus mit einer Schauübung, eine Schnipseljagd durch den Ort, der erstmalige Berufsfeuerwehrtag und das gemeinsame Zeltlager in Roda. Die Alters- und Ehrenabteilung war ebenfalls nicht untätig. So wurde die Kameradschaft mit der Alters- und Ehrenabteilung aus der Ortsfeuerwehr Grimma gepflegt.

Von Sören Müller