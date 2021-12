Last-Minute-Bestellungen bei Amazon-Prime, panisches Shopping kurz vor Ladenschluss, Geschenkberge unterm Baum. Während der Kindheit von Christine Telling sah Weihnachten noch ganz anders aus. Hier erzählt sie, warum etwa gewünschte Bilderbücher bis Heiligabend im Safe liegen mussten – und was den Zauber des Fests für sie ausmacht.

Weihnachten 1954 in Frohburg – so war das damals

