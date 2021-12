Weihnachtszeit im Muldental: Wenn der Schwippbogen die eigene Geschichte erzählt

Altenhain/Gornewitz

In diesen Tagen schmücken sie viele Fenster und Vorgärten – die Schwibbögen. Der Lichterbogen, fester Bestandteil der erzgebirgischen Volkskunst, hat schon lange den Sprung aus seinem Ursprungsgebiet geschafft und dient auch zahlreichen Familien rund um Grimma und Wurzen als schöne, heimelige Stimmung verbreitende Dekoration in der Weihnachtszeit. Manche gestalten dabei ihren ganz eigenen Schwibbogen und bauen Motive der Heimat ein.

Altenhainer hat handwerkliches Geschick

So auch Hartmut Reich aus Altenhain. Der frühere Berufssoldat will sein handwerkliches Geschick nicht zügeln und baut regelmäßig kleinere doppelwandige Fenster-Schwibbögen mit der Altenhainer Kirche als Hauptmotiv und den Wappen des Ortes und von Kursachsen. Die verkaufen sich gut, über 20 Stück hat er schon unter das Altenhainer Volk gebracht.

Sein größter Schwibbogen mit 2,40 Meter Breite und 1,30 Meter Höhe dürfte im Trebsener Ortsteil Rekordmaße haben. Und er geht sogar noch weiter: „Er ist aus einem großen Stück Sperrholz gebaut, also nicht aus mehreren Teilen zusammengesetzt“, sagt der stämmige 71-Jährige, der schon seit 1974 weihnachtliche Schwibbögen bastelt.

Stromkosten sind kein Thema bei LED

Vor zehn Jahren schon hatte er sich eine drei Meter lange und 12 Millimeter breite Sperrholzplatte besorgt. Doch damals war er noch berufstätig, und so schob er sein Bastelprojekt vor sich her. Vor sechs Jahren schritt er endlich zur Tat. Er verleimte alles wasserfest und baute extra seine Laubsägemaschine um. Etwa 80 Arbeitsstunden Hartmut Reich in das Kunstwerk investiert.

Angesprochen auf die Stromkosten gerade in der heutigen Zeit, winkt der Altenhainer schnell ab. „Meine Leuchtmittel sind energiesparende LED: drei Watt bei 220 Volt. Das ist überschaubar.“ Täglich von 16 bis 21 Uhr und früh von 6.15 bis 8.15 Uhr leuchten die Laternen und ziehen in der Siedlung 4 die Blicke auf sich. Wer Interesse hat, kann gern bei ihm für nächste Jahr einen Schwibbogen in Auftrag geben. Hartmut Reich würde sich sogar vom kleinen Bruder seines großen Bogens trennen. „Der ist bloß 1,70 Meter breit und fristet sein Dasein in meiner Gartenlaube. Für 500 Euro würde ich ihn abgeben.“

Motive aus dem Heimatort und dem eigenen Leben

Der Schwibbogen in Gornewitz von Grit und André Klose. Quelle: Sarah Klose

Familie Klose aus dem Grimmaer Ortsteil Gornewitz ließ sich nach einiger Suche ihren Schwibbogen bei einer Greizer Fachfirma anfertigen, die im Netz unter XXL-Schwibbogen.de zu finden ist. Schon seit drei Jahren gingen Grit und André Klose mit dem Gedanken schwanger, einen Lichterbogen erstrahlen zu lassen, „den nicht jeder hat“. Und so verbinden sich in dem metallenen, schwarzfarbenen Unikat Motive aus ihrem Heimatort mit dem eigenen Leben. „Wir wollten etwas haben, das uns zeigt“, erzählt Grit Klose, die bei Amazon arbeitet.

„Wir sind heimatverbunden“, betont die Familienmutter. Den optischen Mittelpunkt des mit 15 Kerzen versehenen Bogens bildet deshalb das Nerchauer Wappen mit der Kirche, neben der der Gänsebrunnen vom Gänsemarkt seinen Platz gefunden hat. Dann gibt es eine Sommerseite, die das Gornewitzer Wohnhaus der Familie ziert. Die Laubgewächse symbolisieren die Obstbäume im Garten und die Motorräder das Hobby von André Klose. „Mein Mann ist leidenschaftlicher Motorradfahrer“, verrät seine Frau. In der Garage steht eine flotte Honda.

Schwibbogen hat eine Sommer- und eine Winterseite

Auf der Winterseite des 1,50 Meter breiten und 65 Zentimeter hohen Bogen findet sich ein anderes Steckenpferd des Ehepaares wieder. „Wir fahren gern Ski.“ Allerdings wurde der Optik wegen die Schlitten fahrende Familie abgebildet. Auch ein Schneemann schmückt die Seite. Und die Nadelbäume nebst Futterkrippe, Hirsch und Reh stellen den nahen Wald in Richtung Neichen dar.

Der Schwibbogen der Gornewitzer Familie Klose zeigt Motive der Heimat und aus dem Privatleben. Quelle: Thomas Glaser

Der Familienvater ist Kraftfahrer, weshalb auf der oberen Ebene – gesäumt von zwei Pkw – ein großer Laster dargestellt ist. Natürlich ist er der Brummi nicht irgendwo unterwegs, sondern überquert gerade die A-14-Muldenbrücke bei Nerchau. Und über allem scheint die Sonne, „weil wir immer freundlich sind und gern lachen“, freut sich Grit Klose über das gelungene Stück, das die Familie am ersten Advent am Haus angebracht hatte und das in der Dunkelheit am besten wirkt. Chapeau: Die Greizer Firma hat den Gornewitzer Schwibbbogen auf ihrer Homepage sogar in die Liste der Referenzobjekte aufgenommen.

Am Heiligen Abend Kartoffelsalat mit Wiener

Weihnachten wird bei Klosens natürlich in Familie gefeiert. Neben Tochter Sarah (15) sitzen dann auch Sohn Christian (22) mit Freundin und das dreijährige Enkelkind Fabian unterm Nadelbaum. Am Heiligen Abend wird ganz klassisch Kartoffelsalat mit Wiener gereicht, ehe zur Bescherung geschritten wird.

Von Thomas Kube und Frank Prenzel