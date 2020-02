Grimma

Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei der Diebstahl eines weißen Mercedes Sprinters mit dem amtlichen Kennzeichen GRM FG 21 aus dem Gelände einer Flachgasfirma in Grimma bekannt. Der Wagen war auf einem Grundstück in der Wurzener Straße geparkt.

Fahrzeug hat einen Zeitwert von 10.000 Euro

Der Diebstahl des Firmenfahrzeugs fand vermutlich bereits am vergangenen Donnerstag statt, fiel jedoch erst am Dienstag auf. In dem Sprinter befanden sich Utensilien zur Ladungssicherung. Der Stehlschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Bearbeitung des besonders schweren Falls des Diebstahls übernimmt die Soko Kfz des Landeskriminalamtes.

Von lvz/thl