Weiter Gefahren an Erdmannshainer Plagbreite

Kommentar von Frank Pfeifer

Fehler der Vergangenheit können sich auf lange Zeit rächen. Als das Erdmannshainer Wohngebiet Zur Plagbreite genehmigt wurde, hatte die Stadt nur einen Auto-Stellplatz pro Eigenheim gefordert. Nicht genug, denn schon bald gehörten zwei Wagen zum Standard der meisten Familien. Wenn zwei Elternteile arbeiten, müssen beide nun mal mobil sein – vor allem auf dem Dorfe.

Schon viele Jahre ist es deshalb her, dass das Parken in der Plagbreite zur Plage wurde. Wenn im Wohngebiet nicht genug Platz für die Autos ist, können sie nur außerhalb abgestellt werden. Eine sinnvolle Lösung wäre es gewesen, die Fläche an der ehemaligen Gaststätte zu nutzen. Mit den Betroffenen war das aber nicht zu machen. Wer in eine Erdmannshainer Immobilie investierte, will eben nicht wie die Leipziger morgens und abends lange Distanzen zwischen Auto und Wohnung überwinden.

Mag sein, dass sich durch eine Begehung das eine oder andere Fleckchen zwischen den Häusern entdecken lässt, wo ein Wagen über Nacht hinpasst. Ob das jedoch das ganze Problem löst, steht zu bezweifeln. Im Gegenteil: Hier und da werden vielleicht Drittwagen hinzukommen, wenn Kinder alt genug, aber noch nicht ausgezogen sind.

Manche von ihnen sind allerdings noch klein und bedürfen eines besonderen Schutzes. Deshalb muss es im Sinne der Bewohner sein, ihnen einen sicheren Weg zum Schulbus zu gewährleisten. Das heißt, die Parkverbotszone an der Ortsdurchfahrt muss erweitert werden. Das heißt, manch längerer Gang zum Auto lässt sich nicht vermeiden.

Was ist daraus zu lernen? Bei der Planung neuer Wohngebiete sollte sich der Erdmannshainer Fehler nicht wiederholen. Es gilt ein Richtwert, wonach ein bis zwei Stellplätze beim Bau eines neuen Einfamilienhauses vorgeschrieben werden können. Dieser gesetzliche Spielraum muss von den Kommunen voll ausgeschöpft werden.