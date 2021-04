Weiter Wirbel zu Funkmast-Vorhaben in Fremdiswalde

Grimma/Fremdiswalde

Die beantragte Errichtung eines rund 50 Meter hohen Funkmastes am Dorfrand von Fremdiswalde sorgt weiter für Unruhe. Zur Sitzung des Stadtrates in Grimma sprachen im Interesse der Anwohner sowohl Wolfgang Mohr (Bürger für Grimma/Allianz) als auch Thomas Glaser (SPD) das Thema an. Familien angrenzender Häuser in Fremdiswalde wollen den avisierten Standort verhindern und suchen dazu sogar anwaltlichem Rat.

Wie berichtet, hatten der Ortschaftsrat Nerchau und daraufhin der Technische Ausschuss von Grimma, der für die Stellungnahme der Kommune zuständig war, den am 7. Dezember eingereichten Bauantrag der Deutsche Funkturm Gesellschaft (DFMG) abgelehnt. Die Entscheidung fällt auf Landkreis-Ebene.

Brisanz: Ins Auge gefasst Grundstück gehört Ortsvorsteher

Zusätzliche Brisanz erfährt das Vorhaben, weil der Funkturm auf einem Feld-Grundstück des Nerchauer Ortsvorstehers Steffen Richter aufgestellt werden soll. Schon zur Sitzung des Technischen Ausschusses hieß es, dass er aber mittlerweile das Grundstück nicht mehr zur Verfügung stelle. Das bestätigte Richter jetzt auf LVZ-Anfrage. Er sei schriftlich vom Vorvertrag zurück getreten, habe aber seitdem nichts mehr von der Gesellschaft gehört. „Ich gehe davon aus, dass die sich ein neues Grundstück suchen müssen“, so Richter.

Das klingt bei der DFMG, die Teil der Unternehmensgruppe der Deutschen Telekom ist, durchaus anders. „Wir sind in einem guten und konstruktiven Austausch mit dem Grundstückseigentümer und der Gemeinde, so dass wir fest davon ausgehen, unser Bauvorhaben für den modernen Mobilfunkmast wie geplant umsetzen zu können“, teilte auf LVZ-Anfrage der Deutsche-Funkturm-Pressesprecher Benedikt Albers mit. Konkrete Fragen, ob sein Unternehmen ein neues Grundstück suchen und den Bauantrag neu stellen müsse, ließ er unbeantwortet.

Amtsleiterin: Standort baurechtlich nicht anfechtbar

Im Stadtrat hatte die Leiterin des Stadtentwicklungsamtes, Janine Wolff, noch einmal klar gestellt, dass der Standort aus baurechtlichen Gründen nicht anfechtbar sei. Ortschaftsrat wie Ausschuss hätten ihn aus politischen Gründen abgelehnt. Die LVZ fragte im Landratsamt nach. „Das Einvernehmen zu einem Vorhaben darf durch eine Kommune nur aus planungsrechtlichen Gründe versagt werden“, bestätigte Behördensprecherin Brigitte Laux. Das Bauaufsichtsamt prüfe daher, das Einvernehmen der Kommune zu ersetzten und höre die Stadt dazu an.

In diese Gemengelage hinein versuchen angrenzende Familien des Dorfes dem Vorhaben auf den Grund zu gehen. Und haben Versäumnisse bei der Standortfindung ausgemacht. Kommune wie Bevölkerung seien zu spät eingebunden worden, sagt ihr Sprecher Alexander Terpitz. Bei einer Hochfrequenzanlage seien die Belange der Kommune zu berücksichtigen. Seit 2018 sei der Standort bekannt, glaubt Terpitz zu wissen. Eine Information an die Einwohner habe es aber erst jetzt im Januar gegeben.

Fremdiswalde ist ein Waldhufendorf

Offene Fragen gibt es Terpitz zufolge auch hinsichtlich des Natur- und Denkmalschutzes. Fremdiswalde sei eines der letzten Waldhufendörfer, ein 50 Meter hoher Mast am Dorfrand würde dieses Bild zerstören. „Da lassen wir nicht so schnell locker.“ Zudem, so Terpitz, habe der Funkmast überregionale Bedeutung. Auch deshalb sei ein Platz nur 100 Meter von der Bebauung entfernt nicht gerechtfertigt. Die Fremdiswalder wollen den Netzausbau nicht verhindern, aber einen anderen Standort. „Die Bevölkerung ist bereit, ihren Beitrag für eine Lösung zu leisten“, bekräftigt Terpitz.

Die DFMG plant, akquiriert, realisiert, betreibt und vermarktet bundesweit Funkstandorte. Im Bauantrag für Fremdiswalde ist dargelegt, dass für den Betrieb der Anlage und den Nachweis des Schutzes von Personen in einem gesonderten Verfahren die Standortbescheinigung der Bundesnetzagentur beantragt werden muss.

