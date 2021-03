Weniger Kontakte: Wie die Pandemie das neue Ausbildungsjahr im Landkreis Leipzig erschwert

Landkreis Leipzig

Jeder zehnte Betrieb könnte in diesem Jahr weniger Lehrlinge einstellen. Das geht aus einer deutschlandweiten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Bei Firmen, die stark von der Pandemie betroffen sind, sei der Anteil mit einem Viertel noch höher. Das gelte besonders für das Gastgewerbe mit 28 Prozent.

Vor allem Kleinstbetriebe würden darüber nachdenken, keine oder weniger Jugendliche auszubilden. Unsichere Geschäftserwartungen durch Covid-19 wird von 93 Prozent der befragten Unternehmen als Hauptgrund genannt. Finanzielle Engpässe gaben 71 Prozent der Betriebe an.

Bornaer Fensterbaufirma sucht Azubi

Auch die Rekrutierung von Azubis ist für viele ein Problem: 33 Prozent der Firmen in der Studie meinen, dass dies aktuell schwierig ist, unter anderem weil keine Ausbildungsmessen oder Praktika stattfinden können. Weitere 31 Prozent erwarten zudem, nicht genügend geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu finden.

Firmenchef Bernd Schröter aus Borna würde gern in diesem Jahr noch einen Azubi einstellen, „aber ich weiß nicht, ob wir einen geeigneten finden“. Quelle: Jakob Richter

Das sieht auch Bernd Schröter, Chef der gleichnamigen Fenster- und Treppenbaufirma aus Borna, als Problem. Sein Elf-Mann-Betrieb hat derzeit einen Lehrling – der durch ein Praktikum zum Unternehmen kam. „Sonst sind wir auch bei Ausbildungsmessen dabei, die aber derzeit nicht stattfinden können“, sagt der Chef. Online werde zwar allerhand probiert, „doch das nutzen nicht so viele“. Er würde gern in diesem Jahr noch einen Azubi einstellen, „aber ich weiß nicht, ob wir einen geeigneten finden“.

Kontakt zu Interessenten in Pandemie-Zeiten schwierig

Unabhängig von der Pandemie ist dies seit Jahren für Handwerksbetriebe schwierig: „Der Mangel an Fachkräften erhöht den Druck selbst auszubilden“, sagt Schröder. Doch die Industrie mit höheren Lehrlingsgehältern sei eine starke Konkurrenz. „Klar unterhalten sich die jungen Leute: Was kriegst du denn?“, weiß der Bornaer. Er geht davon aus, dass zumindest seine Branche – Metallbau und Baufirmen allgemein – weiter Lehrlinge einstellen, wenn sie geeignete Schulabsolventen finden. Das sei in Corona-Zeiten aber noch schwieriger als sonst.

Stichwort: Ausbildungsprämie Die Ausbildungsprämie der Bundesregierung fördert kleine und mittlere Unternehmen, die in erheblichem Umfang von der Corona-Krise betroffen sind und dennoch gleich viele Ausbildungsverträge wie im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 abschließen. Die Prämie besteht aus einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro je Ausbildungsvertrag. Alternativ gibt es die Ausbildungsprämie plus für zusätzliche Ausbildungsverträge. In diesem Fall beträgt der Zuschuss einmalig 3000 Euro pro Vertrag. Beide Zuschüsse werden nach der erfolgreich abgeschlossenen Probezeit ausgezahlt, informierte die Arbeitsagentur.

Die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Mibrag) stellt in diesem Jahr nur halb so viele Lehrlinge ein wie 2020. Damals waren es 34, im September 2021 werden es 17 Azubis für die Berufe Elektroniker, Industriemechaniker, Maschinen- und Anlagenführer sowie Geomatiker sein, informiert Pressesprecher Maik Simon. Dafür gebe es zwei Gründe: „Einerseits wirkt sich die Pandemie auf die Anzahl der Bewerber aus. Andererseits zeigt der Strukturwandel seine Wirkung, dass sich junge Leute anders orientieren“, so der Sprecher.

Generell gestalte der Kontakt sich aktuell schwierig. „Die Online-Angebote mit virtuellen Rundgängen durch das Ausbildungszentrum, wie zum Beispiel zum Tag der Berufe, werden nur zaghaft angenommen und stoßen oft an technische Grenzen“, meint Simon. Was sich immer noch auszahlt, sei der gute Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Partnerschulen in der Region. Derzeit hat die Mibrag insgesamt hundert eigene Azubis.

„Azubis gesucht“, heißt es auch in Pandemie-Zeiten – nur dass einiges schwieriger ist. Zum Beispiel können keine Ausbildungsmessen stattfinden, wo sonst wichtige Kontakte geknüpft werden. Quelle: LVZ-Archiv

Die Dow Olefinverbund GmbH bildet in ihren vier Standorten in Mitteldeutschland, darunter das Werk Böhlen, 140 Lehrlinge aus, zum Beispiel Chemikanten und Elektroniker. „Auch 2021 werden wir planmäßig wieder mehr als 40 Azubis einstellen“, sagt Ausbildungsleiterin Ines Mayer. Der Wettbewerb um Nachwuchskräfte bleibe groß. Deshalb habe sich das Unternehmen auch in der Corona-Pandemie bemüht, soweit möglich die Kontakte zu Schulen zu halten und zumindest kurze Schnupperpraktika anzubieten.

Lücken in der Ausbildung spürbar

Verstärkt werden nun virtuelle Formate eingesetzt. Klar sei aber, dass dies langfristig nicht die so wichtigen praktischen Einblicke und das Ausprobieren ersetzen kann, um Jugendliche für einen Beruf zu begeistern. „Zudem sehen wir auch, dass durch die Corona-Pandemie bereits Lücken entstanden sind in der schulischen Ausbildung als auch den Angeboten zur Berufsorientierung, die wir nun versuchen müssen zu schließen“, so Mayer.

Momentan gibt es auf dem regionalen Ausbildungsmarkt keinen Abwärtstrend, resümiert die Arbeitsagentur Oschatz, die auch für den Landkreis Leipzig zuständig ist. „Das betriebliche Lehrstellenangebot in der Region ist insgesamt stabil und der Ausbildungswille der Unternehmen ungebrochen“, sagt Chefin Cordula Hartrampf-Hirschberg.

Aktuell 656 Ausbildungsplätze im Landkreis

Die meisten Betriebe melden ihre freien Lehrstellen bei der Agentur – nach und nach bis zum Sommer. Stand Ende Februar waren das für den Landkreis Leipzig 656 Ausbildungsplätze. Zum Vergleich: Im Februar des Vorjahres waren 660 Stellen gemeldet. Es gibt also bislang keinen großen Unterschied. Das ist allerdings zunächst ein Zwischenwert.

Im vergangenen Ausbildungsjahr stellte sich die Situation im Landkreis Leipzig so dar: Per 30. September 2020 gab es 953 Lehrstellen und 1142 Bewerber. Am Ende blieben 128 Plätze unbesetzt, weil sich dafür keine geeigneten Jugendlichen fanden.

Corona bremst Bewerbungsphase

Unsicherheiten gebe es aktuell in den von der Pandemie besonders betroffenen Branchen, zum Beispiel im Hotel- und Gaststättenwesen. Jedoch werde in diesem Bereich im ländlichen Raum generell weniger ausgebildet als in der Großstadt, sagt Volkmar Beier, Pressesprecher der Arbeitsagentur.

Ein Auszubildender demonstriert hier das Gasschweißen. Große wie kleine Betriebe suchen händeringend Fachkräfte, die sie gern selbst ausbilden. Quelle: Sebastian Kahnert

Als Problem bleibt – das bestätigen sowohl die Firmen als auch die IAB-Studie – der fehlende Kontakt zu interessierten Jugendlichen. Das sieht die Leipziger Industrie- und Handelskammer (IHK) ebenfalls so. „Die größere Herausforderung ist auch dieses Jahr, junge Menschen und Unternehmen unter Pandemiebedingungen zusammenzubringen. Denn Corona bremst erneut in der entscheidenden Bewerbungsphase viele bewährte Angebote der Berufs- und Praxisberatung aus“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Hofmann.

Er betont, dass sich die betriebliche Ausbildung – entgegen allen Befürchtungen – als „wichtiger Stabilitätsanker in der Corona-Krise“ erweist. „Den Unternehmen ist sehr bewusst: Sobald sich das Geschäftsleben wieder normalisieren kann und wir eine stabile konjunkturelle Erholung bekommen, wird der Fachkräftemangel wieder stärker durchschlagen“, so Hofmann.

Wie finde ich eine Lehrstelle? Ausbildungsmessen fallen aus, Schulpraktika im Betrieben ebenfalls, Firmen können sich nicht mehr in Schulen präsentieren. Wie bekommen Jugendliche und deren Eltern in Pandemie-Zeiten Informationen über Berufe und Firmen? – Sowohl die Arbeitsagentur als auch die Leipziger Industrie- und Handelskammer (IHK) bieten online dazu viele Informationen sowie Lehrstellenbörsen an: Unter www.ihk-lehrstellenboerse.de gibt es mehr als 750 freie Ausbildungsstellen in etwa 100 verschiedenen Berufen bei Unternehmen der Region. Auch auf der Seite der Arbeitsagentur www.arbeitsagentur.de finden sich unter „Arbeit & Ausbildung“ und die Angabe des jeweiligen Ortes zahlreiche Angebote. – Jugendliche und deren Eltern können die Berufsberatung bei der Arbeitsagentur derzeit per Telefon oder Video nutzen – Kontakt gebührenfrei unter 0800 4555500. – Die IHK plant am 8. Mai den Aktionstag Lehrstellen, wo auch Online-Präsentationen der Unternehmen möglich sind. – Viele Betriebe beraten derzeit interessierte Jugendliche auf Anfrage individuell.

Von Claudia Carell