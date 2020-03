„Wenn Operationen verschoben werden, weckt das Ängste“

Bad Lausick

Mit Krisen sind sie in ihrem Leben leidlich vertraut: Die Einschnitte, die die Corona-Epidemie für an Krebs Erkrankte mit sich bringt, sind allerdings ohne Beispiel. Seit zweieinhalb Jahren trifft sich die Selbsthilfegruppe mit dem programmatischen Namen „Mit Krebs überleben”. Jetzt müssen die Mitglieder erst einmal zueinander auf Distanz gehen. Was das bedeutet, fragt die LVZ Jörg Wietrichowski aus Bad Lausick. Der 55-Jährige, der als Pastor und in einem Software-Unternehmen arbeitete und zurzeit an einer Schule Religionsunterricht erteilt, leitet die Gruppe.

Jörg Wietrichowski Quelle: privat

Wie groß ist die Sorge von Menschen, die an Krebs erkrankt sind, angesichts der Corona-Epidemie?

Sorgen machen sich im Grunde alle. Sie fragen sich: Was fällt jetzt flach an medizinischer Begleitung? Was geschieht, wenn die Praxen ihre Tätigkeit auf ein Mindestmaß beschränken müssen? Ich selbst stand am Donnerstag vor einer Routine-Untersuchung in Rötha und war erleichtert zu hören, das Angebot würde zwar runtergefahren, doch die Untersuchungen fänden statt wie geplant.

Gefährdet ist, wer sich mitten in Therapien befindet

Sind Krebspatientinnen in besonderer Weise gefährdet?

Zu einer Risiko-Gruppe gehören die meisten sicherlich nicht, so sehe ich das. Prekär ist es aber für Menschen, die sich zum Beispiel gerade in einer Chemotherapie befinden. Die sind enorm geschwächt. Das trifft auch auf jene zu, die Tabletten einnehmen müssen, die das Blutbild verändern. Und wenn es jetzt heißt, Operationen, die nicht notwendig sind, werden verschoben, da weckt das bei manchem Ängste. Bei denen, wo auf die Chemotherapie bei Erfolg eine so wichtige Operation folgen soll, das ist klar.

Ihre eigene Krebs-Biografie begann vor einem Vierteljahrhundert. Wie muss man sich als Laie Behandlungen und Therapien grundsätzlich vorstellen?

In den ersten fünf Jahren ist man in den Augen der Ärzte ein rohes Ei. Ich wurde 1995 wegen Hautkrebses operiert. 2000 hieß es: Sie sind geheilt. Heute spricht man nicht mehr von Heilung, sondern davon, dass man symptomfrei ist. Nach fünf Jahren endet bei den meisten die intensive Betreuung zum Beispiel durch eine Universitätsklinik. Ich habe mir einen Onkologen und einen Hautarzt gesucht, die mich regelmäßig betreuen. Wie engmaschig dieses Netz ist, entscheiden die jeweiligen medizinischen Leitlinien. 2008 waren bei mir plötzlich Lymphdrüsen befallen. Da begann dieses Prozedere von vorn. Doch 2009 konnte ich Gott sei Dank nach Operation und einjähriger Intensivbehandlung wieder ins Berufsleben zurückkehren. Aber ein mulmiges Gefühl verlässt mich nicht ganz. Das ist einfach so.

Nachbarschaftshilfe in den Blick nehmen

Die Bad Lausicker Selbsthilfegruppe hat ihr nächstes Treffen Anfang April abgesagt. Gerade in einer solch beispiellosen Lage bedürfen viele eines besonderen Zuspruchs. Wie wollen sie den Kontakt halten?

Über E-Mail, WhatsApp und das Internet. Wir haben angeboten zu helfen, etwa wenn es um Einkäufe geht. Wir alle sollten den Blick zu unseren Nachbarn stärken, das finde ich sehr wichtig.

Und was lässt sich tun gegen das Alleinsein mit Ängsten?

Das ist subjektiv sehr unterschiedlich. Liegt der Ausbruch der Erkrankung schon Jahre zurück, ist man gefasster. Befindet man sich unmittelbar in einer Ausnahmesituation, ist mitten drin in der Hoffnung, ein paar Monate oder Jahre zu gewinnen, dann ist es umso schwerer. Das betrifft die Erkrankten ebenso wie deren Angehörige. Da hilft nur, im Rahmen des Möglichen zusammen zu stehen. Ich freue mich, dass Angehörige seit langem schon bestimmt ein Drittel unserer Besucher ausmachen.

Familie gibt Rückhalt

Wie wertvoll ist deren Sicht?

Es ist wichtig, wenn jemand aus der Familie mitkommt und unterstützt. Die Hemmschwelle, sich zu öffnen, Hilfe anzunehmen, eigene Erfahrungen zugänglich zu machen, ist hoch – im Übrigen gerade bei Männern, die oft meinen, so etwas mit sich selbst ausfechten zu müssen. Aber wir haben einige Männer in unserer Selbsthilfegruppe. Das ist gut.

Kontakt Die Selbsthilfegruppe Mit Krebs überleben wurde 2017 gegründet. Sie trifft sich einmal im Monat immer am jeweils ersten Donnerstagabend im Bad Lausicker Pflegeheim „ Paul Gerhardt“ zum Austausch und zu thematischen Veranstaltungen. Diese Runden sind offen für Betroffene und ihre Angehörigen. Der Termin-April entfällt. Kontakt: Jörg Wietrichowski, Telefon 034345/604976, Handy 0152/53121370. Mail: info@mit-krebs-ueberleben.de. Internet: www.mit-krebs-ueberleben.de

Von Ekkehard Schulreich