Wenn zu Hause nichts mehr geht: Mehr als 300 betreute Wohnplätze für Kinder und Jugendliche im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Wenn es zu Hause mit der Erziehung gar nicht mehr funktioniert, dann greift die öffentliche Hand ein. Dann werden Kinder allein oder auch mit allein erziehenden Elternteilen in betreute Wohnformen eingewiesen. Zugeschnitten auf unterschiedliche Lebenslagen und Konfliktsituationen gibt es ganz verschiedene Formen der stationären Jugendhilfe. Geregelt sind sie im Sozialgesetzbuch (SGB) VIII.

Betrieben werden die Einrichtungen, die zum Teil auch mehrere Angebote bündeln, in der Regel von freien oder privaten Trägern. Im Landkreis Leipzig gibt es laut Auskunft des Landratsamtes derzeit 29 Häuser der stationären Jugendhilfe. In acht davon vereinen die Träger mehrere betreute Wohnformen.

Auch Schwangere werden aufgenommen

Insgesamt kann der Landkreis Leipzig in den vorhandenen Einrichtungen 333 Plätze vorhalten. Zwölf davon sind ausgelegt für allein erziehende Mütter oder Väter, die sich um ein Kind unter sechs Jahren kümmern müssen und dafür, so sagt es das Gesetz (§ 19 SGB VIII) „aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen“. Gibt es ältere Geschwister, können die mit in die Einrichtung ziehen. Schwangere können in diesen Häusern schon vor der Geburt aufgenommen werden.

Die überwiegende Zahl der stationären Jugendhilfeplätze im Landkreis, nämlich 213, betrifft die klassische Heimerziehung nach § 34 des SGB VIII. Die soll Kinder und Jugendliche entweder auf die Rückkehr in die eigene Familie oder die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten. Das Leben im Heim kann aber auch auf längere Zeit angelegt sein und soll die Jugendlichen in dem Fall auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.

Diakonie biete Traumpädagogik an

99 Plätze gehören in den Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche beziehungsweise bei Entwicklungsstörungen. Neun Plätze stehen für junge Volljährige zur Verfügung. Im Landkreis bietet eine Einrichtung dafür auch eine gemeinsame Wohnform mit Mutter oder Vater an.

Ein Beispiel für Heimbetreuung von Kindern und Jugendlichen ist das Kinderhaus „Pestalozzi“ des Trägers „Internationaler Bund“ in Borna, welches zugleich eine inklusive Einrichtung auch für Kinder und Jugendliche mit seelischen, geistigen und körperlichen Behinderungen ist. Traumapädagogik für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche bietet unter anderem die Diakonie in der „Villa Oberholz“ und im „Habitat“ in Borna.

Jugendamt belegt die meisten Plätze

Die verfügbaren Plätze im Landkreis Leipzig belegt das hiesige Jugendamt zu knapp zwei Dritteln selbst. Die restlichen Kapazitäten nutzt die Stadt Leipzig vor allem in Einrichtungen in den Randgebieten der Stadt. Auch die Jugendämter der Landkreise Nord- und Mittelsachsen belegen Plätze in Häusern der stationären Jugendhilfe im Landkreis Leipzig.

Von André Neumann