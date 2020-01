Wer sich hinter dem neuen Eigentümer des Grimmaer PEP verbirgt

Grimma

Die Meldung zum Verkauf des Prima Einkaufs-Parks (PEP) in Grimma kam durchaus überraschend. Steht das Einkaufszentrum in den Gerichtswiesen doch unmittelbar vorm Umbau, weil es moderner aufgestellt werden soll und sich das Kaufland vergrößern möchte. Unter dem bisherigen Eigentümer und seinem Management waren die Pläne seit Jahren voran getrieben worden. Doch wer verbirgt sich hinter dem neuen Eigner, die Deutsche Konsum REIT-AG?

Jahresmiete des PEP Grimma liegt bei 1,6 Millionen Euro

Das börsennotierte Immobilienunternehmen legt seinen Fokus auf Einzelhandelsobjekte für Waren des täglichen Bedarfs in kleineren deutschen Zentren. Dabei verfolgt es nach eigenen Angaben das Ziel, deren Wert stetig zu entwickeln und stille Reserven zu heben. Das Portfolio wächst ständig und umfasst inzwischen 137 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von rund 59 Millionen Euro. Beim PEP Grimma liegt den Informationen zufolge die aktuelle Jahresmiete bei 1,6 Millionen Euro.

Der Prima Einkaufspark in Grimma hat einen neuen Eigentümer. Quelle: Prenzel

Vor etwa elf Jahren wurde die Gesellschaft in Deutschland unter der Firma Stafford Grundbesitz GmbH gegründet, ist auf der Homepage nachzulesen. Durch Formwechsel wurde sie im November 2014 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und nannte sich fortan Deutsche Konsum Grundbesitz AG. Ein reichliches Jahr später ging das Unternehmen an die Börse. Seit Januar 2016 besitzt die Gesellschaft den Angaben zufolge den Status eines „Real estate investment trust“ (REIT) und ist damit von der Ertragssteuer befreit. Seitdem firmiert sie als Deutsche Konsum REIT-AG. „Der Unternehmensgegenstand liegt im Erwerb sowie der Bewirtschaftung eines attraktiven Einzelhandels-Portfolios in etablierten Mikrolagen regionaler und mittlerer Zentren in Deutschland“, heißt auf der Homepage. So ein Einkaufszentrum wie in Grimma mit seinen 12.500 Quadratmeter Verkaufsfläche passt demnach gut ins Geschäftsfeld des Unternehmens, das seinen Sitz in Broderstorf bei Rostock hat, aber von Potsdam aus gelenkt wird.

>> Zum Thema: Die Nachricht zum Verkauf des Einkaufszentrums

Über Verwaltung des PEP Grimma wird nachgedacht

Der bisherige Eigentümer, die Gesellschaft DC-Cheyne Deutsche Fond XII mit Sitz in Luxemburg (Anteilseigner aus den USA), hatte 2015 die Jones Lang La Salle Retail Asset Management GmbH (JLL) mit dem Centermanagement in Grimma beauftragt. Die Umbaupläne nahm JLL ebenfalls in die Hand. Ob sich auch der neue Eigentümer dieser GmbH bedient, ist offen, verdeutlichte auf LVZ-Anfrage Alexander Kroth, Investment-Vorstand bei Deutsche Konsum. Das werde sich in den nächsten Monaten heraus stellen. Möglicherweise kommt eine Konsum-Schwestergesellschaft zum Zuge, die schon andere Objekte des Unternehmens verwaltet und managt.

Am Personal vor Ort will der neue Besitzer offenbar nicht rütteln. Es sei ein eingespieltes Team, sagte Kroth. „Wir denken, dass wir das so weiterführen können.“ Seinen Worten zufolge steht dabei nicht im Wege, dass Centermanagerin Elke Ullrich auch das PEP in Torgau verantwortet.

Neuer Eigentümer will am B-Plan festhalten

Am vorliegenden, in Grimma intensiv diskutierten Bebauungsplan will der neue Besitzer festhalten. „Das rollen wir nicht noch mal auf“, betont Kroth. „Was vereinbart ist, werden wir umsetzen.“ Allerdings wolle man schauen, wo noch Gestaltungsmöglichkeiten liegen und sie einbringen. Eine Hauruck-Aktion schließt das Konsum-Vorstandsmitglied aus, denkt aber, dass noch in diesem Jahr mit dem Umbau im PEP Grimma begonnen werden kann. Der soll dann zügig erfolgen. Vermutlich kann der Discounter Aldi nun doch so lange in den Gerichtswiesen bleiben, bis sein neuer Supermarkt zwischen Lange Straße und Weberstraße fertig ist. Damit ist auch das avisierte Interim, ein Verkaufszelt auf dem Volkshausplatz, vom Tisch.

Derzeit elf Prozent Leerstand im Einkaufszentrum

Der PEP Grimma passe sehr gut ins Portfolio der Gesellschaft, sagt Kroth. „Wir holen gern solche Objekte, in denen eine Modernisierung ansteht und wir mit unseren Knowhow eine Optimierung erreichen können.“ Insofern waren die Umbaupläne im PEP, in dem derzeit elf Prozent der Fläche leer stehen, Bestandteil der Kaufprüfung. Die Deutsche Konsum sei ein langfristiger Bestandshalter und an einer optimalen Nutzung für Kunden und Mieter interessiert, so Kroth weiter. Der PEP in Grimma stehe gut und stabil da, „am Anfang werden wir aber erst mal Geld reinstecken müssen“.

Von Frank Prenzel