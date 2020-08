Wer übernimmt das Café im Naunhofer Stadtgut?

Naunhof

Wer das Café im Stadtgut Naunhof übernehmen soll, steht jetzt fest. Nachdem die Rechtsaufsicht eine erste Entscheidung für ungültig erklärt hatte, sprach sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend für die Betreiber des Restaurants und der Bar Standuhr in Engelsdorf aus. Mit ihnen beginnen nun die Vertragsverhandlungen.

Einige Abgeordnete drängten auf eine schnelle Übergabe des Stadtgutcafés. Doch der Mietvertrag von Elna Puschendorf, die es mit ihrem Mann Andreas bis zu dessen Tod im vergangenen Dezember erfolgreich geführt hatte, läuft noch bis Februar. „Wir können sie nicht zwingen, eher auszusteigen“, erklärte der amtierende Bauamtsleiter Thomas Hertel. Ihm wäre auch ein zügiger Wechsel am liebsten. Schon in der Septembersitzung solle der Stadtrat möglichst den Mietvertrag mit den neuen Pächtern absegnen.

Wechsel soll zügig erfolgen

Für Elna Puschendorf kann es nicht fix genug gehen. Telefonisch erklärte sie am Freitag gegenüber der LVZ: „Wir haben das Stadtgutcafé 20 Jahre mit Leben erfüllt, und die Leere stimmt mich traurig, wenn ich dort vorbeikomme.“ Sie möchte, dass das Lokal zum frühestmöglichen Zeitpunkt wieder öffnen kann. Mit Ivo Lottig, einem der beiden Geschäftsführer der Standuhr, will sie klären, welche Möbel er eventuell übernimmt. „Ich warte auf einen Anruf von ihm, dann werden wir uns schon einig“, gibt sie sich optimistisch.

Auch Lottig versicherte am Telefon, an einer schnellen Lösung interessiert zu sein. Zu Zeitplänen und konkreten Vorhaben konnte er momentan jedoch noch keine Aussagen treffen.

Bei Scheitern neue Ausschreibung

Schließlich ist noch nichts hundertprozentig in Sack und Tüten, denn es besteht die Möglichkeit, dass die Verhandlungen scheitern. Für diesen Fall, so Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos), werde nicht automatisch mit dem Bieter gesprochen, der die zweitmeisten Stimmen im Parlament erhalten hatte. „Wir müssten das jetzige Verfahren beenden und eine ganz neue Ausschreibung in die Wege leiten“, erklärte sie. „Ansonsten würde jemand das Café übernehmen, der keine Mehrheit im Stadtrat gefunden hat.“

Idyllisch gelegen: Das Naunhofer Stadtgutcafé, als es noch geöffnet war. Quelle: Roger Dietze

Auf Rang zwei in der Abstimmung war Martin Beyer aus Grimma gelandet, dem sie bescheinigte, „ein sympathischer junger Mann“ zu sein, und dem sie wünschte, irgendwann seinen Traum vom eigenen Lokal erfüllen zu können. Für den dritten Bieter, das Kaffeehaus Kraus aus Taucha, hob kein Abgeordneter die Hand.

Stadt kommt Pächtern entgegen

Ein Scheitern der Verhandlungen mit Lottig erwägt im Moment niemand wirklich. Im Gegenteil: Die Stadt kommt ihm sogar insoweit entgegen, dass sie ihm für die ersten drei Monate die Miete erlässt – als Gegenleistung für die Modernisierungen und Renovierungen, die auf ihn zukommen. Welche baulichen Veränderungen vorgenommen werden und wie er das Außengelände nutzen kann, soll mit ihm nun besprochen werden.

Erster Abstimmungsversuch gescheitert

Am 16. Juli hatte der Stadtrat schon einmal bestimmen wollen, mit wem die Verhandlungen geführt werden. Damals kam es zu einem Patt zwischen Standuhr und Beyer, woraufhin das Los entschied. „Unzulässig“ lautete das Urteil der Rechtsaufsicht. Deshalb musste Conrad in Widerspruch gehen und das Parlament binnen vier Wochen erneut einberufen, auch wenn der Termin in der Sommerpause lag.

AfD sieht wieder rechtliche Probleme

Formfehler vermutet auch dieses Mal die AfD. Sie verweist auf einen Fall vom September vergangenen Jahres, als der damalige Bürgermeister Volker Zocher einen Beschluss widerrief. „Die Kommunalaufsicht forderte damals ein anderes Prozedere als das, was jetzt in Naunhof angewendet wurde“, gab Anke Naumann zu bedenken und fügte an: „Wir wollen nur nicht, dass wir in zwei Wochen wieder dastehen und alles rückgängig machen müssen.“ Bürgermeisterin Conrad teilt diese Bedenken nicht. Sie hat sich, wie sie sagte, mehrfach in der Bornaer Behörde zur Verfahrensweise abgesichert.

Von Frank Pfeifer