Seltenes Instrument bereichert Advent in Naunhof

Beim achten Werksadvent im Naunhofer Kranwerk konnten die Besucher originelle Einzelstücke nicht nur mitnehmen, sondern auch hören: Christiane Hanna Luft und Caterina Other hatten als Duo „Fröken Schulze“ eine Nyckelharpa mitgebracht.

Hinter diesem ungewöhnlichen Namen verbirgt sich ein auf das Mittelalter zurückgehendes Streichinstrument. „Das hat nur in Schweden überlebt, dort wurde es lange als Volksmusikinstrument genutzt“, erklärte die Leipzigerin Christiane Hanna Luft. „In allen anderen Ländern Europas wurde die Nyckelharpa schon im frühen Barock von der Geige abgelöst.“

Nyckelharpa hierzulande nur selten zu hören

Das Instrument sei hierzulande nur selten zu sehen, kein Wunder, dass die beiden Musikerinnen ständig Fragen beantworten müssen. „Seit etwa zehn Jahren beschäftigen sich mehr Menschen mit diesem Instrument, sogar in Japan und den USA.“ Trotzdem seien es natürlich noch immer nur wenige Enthusiasten, die damit musizieren.

In Schweden hing die Nyckelharpa oft nur noch als reines Dekostück in der Stube. „Dort gab es in der Achtzigerjahren einen Aufruf, nun endlich die Nyckelharpa von der Wand zu nehmen. Der Aufruf wurde offenkundig gehört“, so Caterina Other. Gespielt wird das Instrument mit einem Bogen, dazu werden Tasten gedrückt, die auf die Saiten wirken. „Das bringt dann den ganz besonderen Klang.“

Zwei Besuchern aus Chile gefällt es im Kranwerk

Auch zwei weit gereiste Besucher fanden das ungewöhnliche Instrument sehr interessant. „Wir sind beide in Chile geboren, doch mein Großvater stammt aus Leipzig“, verriet Osvaldo Goyeneche, der mit seiner Begleiterin Verena Vogt die Messestadt besuchte.

„Wir wollten mal wissen, wo unsere Vorfahren gewohnt haben. Leider haben wir die genaue Straße nicht herausbekommen.“ Aufs Naunhofer Kranwerk waren die zwei über einen Flyer aufmerksam geworden, der in ihrem Leipziger Hotel lag. „Das gefällt uns hier alles sehr gut“, sagten die beiden und schauten sich gleich nach origineller Handwerkskunst um.

„Wir haben heute 50 Anbieter hier, für mehr war kein Platz“, sagte Heiko Guter vom Kranwerk, der mit dieser Veranstaltung einmal mehr voll auf regionale Produkte setzte.

