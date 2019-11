Wertvolles Material für Großsteinbergs Ortschronik

Parthenstein/Großsteinberg

Er ging im Streit und reicht seinem Nachfolger jetzt die Hand. Helfried Mengel schaut sich im Heimathaus Großsteinberg um und stellt fasziniert fest: „Das ist alles schön geworden.“ Der ehemalige Ortschronist steht aber nicht vordergründig wegen der Ausgestaltung im Vereinszimmer, sondern er hat historisches Material für Rolf Langhof im Gepäck, der nach einem großen Knall in seine Fußstapfen getreten war.

Aquarelle Mengels mit Dorfansichten, seine Linolschnitte vom Steinbruch und Skizzen zu verschiedenen Themen holt Langhof aus einem großen Karton hervor. „Diese Bilder haben nicht nur einen künstlerischen Wert, sondern auch einen historischen“, sagt der 77-Jährige. „Wir sehen zum Beispiel Gebäude mit Backöfen, die dem ähneln, den wir am Heimathaus wieder aufgebaut haben. Das Haus Ramdohr, im Bauhaus-Stil entstanden, befand sich noch allein auf dem Windmühlenberg. Frauen holten mit Kiepen das Holz aus dem Wald.“

Überraschungen denkbar

Ein Gemeindebuch vom 1. Mai 1839 enthält sämtliche Protokolle der Gemeinderatssitzungen jener Zeit. Alte Fotos, Kaufverträge, Zeitungsartikel und vielerlei andere Dokumente muss Langhof jetzt sortieren. „Da wartet ein Haufen Arbeit auf mich. Nicht auszuschließen, dass die eine oder andere Überraschung zu Tage tritt“, meint er.

Mit haufenweise Arbeit kennt er sich aus, denn schon einmal breiteten sich Massen an ungeordnetem Material vor ihm aus. Wie es dazu kam, schildert Mengel, der, um besser verstanden zu werden, zunächst etwas weiter ausholt.

Mengels Metier ist die Kunst

„Schon als Schüler habe ich mich für Heimatgeschichte interessiert“, berichtet der 98-Jährige. „Als ich 1947 aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, meldete ich mich als Neulehrer und fing in Grethen an, alle Fächer zu unterrichten – außer Musik.“ Später belegte er ein Fachlehrerstudium für Kunsterziehung in Erfurt, an der Leipziger Universität machte er einen Abschluss in Kunstpädagogik und Kunstgeschichte. Das war sein Metier, in mehreren Schulen der Region brachte er Kindern das Zeichnen bei. Und er griff selber zu Feder und Pinsel, um Großsteinberg, wie es damals aussah, in Bildern festzuhalten.

Erstes Archiv in der Schule

Einen engen Kontakt pflegte er zu Gerhard Lohrmann, der damals Ortschronist war. „Als er starb, übernahm ich 1976 dessen Material“, sagt er. „Nun war ich es, der Zeitungsausschnitte und Broschüren sammelte. Ich schrieb auf, was im Dorf passierte, sprach mit älteren Leuten.“ Als sich bei ihm zu Hause die Unterlagen mittlerweile in drei Zimmern stapelten, bot ihm der Bürgermeister einen freien Raum in der Grundschule an. „Ihn richtete ich nach verschiedenen Themen ein.“

Krach im Jahr 2003

Dann kam das für ihn verflixte Jahr 2003. „Ohne mich zu informieren, räumte der Bauhof das Archiv leer, packte alles in Müllsäcke und brachte diese in ein Gebäude an der ehemaligen Kaufhalle. „Ich war verärgert und hörte umgehend mit meiner Arbeit auf. Das Durcheinander wollte ich nicht mehr sehen“, rekapituliert Helfried Mengel. Und Langhof gibt ihm Recht: „Man hätte vorher mit ihm reden müssen.“ Aus Sicht der Gemeinde hatte sich ein unhaltbarer Zustand entwickelt: Dorfchronik und Schulmilch lagerten nebeneinander.

Archiv heute im Heimathaus

„Es waren vor allem Frauen vom Hort, darunter auch meine, die vor einem Untergang der Chronik warnten“, berichtet Rolf Langhof. „Ich war schon in Rente, und sie fragten mich, ob die Fortführung was für mich wäre.“ Er sagte zu, war ab 2005 der Geschichtsschreiber und gehörte im Jahr darauf zu den Gründungsvätern des Heimatvereins. Nach dem Umbau der alten Schule zum Heimathaus richtete er im Obergeschoss das neue Archiv ein. Dank seiner Aufarbeitung und Digitalisierung existiert inzwischen eine 15-bändige Ortschronik von den Anfängen des Dorfs bis heute.

Sie lässt sich nun weiter komplettieren mit dem Geschenk von Helfried Mengel. „Vor Wut hatte ich damals alles, was noch bei mir daheim herumlag, zusammengepackt und in die Garage gestellt“, sagt dieser. 16 Jahre später befindet es sich dort, wo es hingehört: im Heimathaus.

Lesen Sie auch

Von Frank Pfeifer