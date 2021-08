Wetter schreckt nicht: „Abend der Sinne“ in Grimma findet statt

Grimma

Auch wenn die Wetterprognosen nicht gerade vielversprechend sind: Der „Abend der Sinne“ in Grimma findet am Freitag definitiv statt. Das haben die Organisatoren am Donnerstag entschieden. Von 17 bis 22 Uhr verwandelt sich die historische Altstadt am 27. August in eine Erlebniswelt zum Schlendern, Schlemmen, Kaufen und Genießen. „Es geht ja hauptsächlich um die Künstler, und die wollen unbedingt auftreten“, so Rathaussprecherin Marlen Sandmann.

Straßenmusiker an 20 verschiedenen Standorten

An 20 verschiedenen Standorten zwischen Brückenstraße und Leipziger Platz spielen Straßenmusiker auf. Zudem präsentieren Kunsthandwerker ihr Können. Die allermeisten Innenstadtläden halten am langen Einkaufsabend ihre Türen bis 22 Uhr geöffnet, auch an Speis und Trank wird es dank der Gastronomen nicht fehlen.

Kunst und Angebote auch unterm Dach

Ein Ausrufer in historischem Gewand wird den Abend um 17 Uhr auf dem Markt eröffnen. Neben den Musikern und anderen Straßenkünstlern sind auch in einigen Häusern Kunstwerke zu sehen, darunter in der Rathausgalerie. Das Sparkassenmuseum am Markt öffnet gleichzeitig. In der Klosterkirche gastiert um 19 Uhr das Figurentheater „Wilde&Vogel“ mit „Der Hobbit“ (auch am Sonnabend) – die Wartezeit wird ab 18.30 Uhr durch den „Walkact Esra“ umrahmt. Und die Kirchgemeinde bietet Führungen durch die Frauenkirche an und wartet mit Orgelmusik auf.

Von Frank Prenzel