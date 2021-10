Wettlauf mit dem Winter: Wird die neue Pomßener Kita rechtzeitig dicht?

Parthenstein/Pomßen

Wider aller Erwartungen kommt der Bau der neuen Kindertagesstätte in Pomßen die Gemeinde wohl nicht so teuer zu stehen, wie zwischendurch gedacht. Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) gibt vorsichtige Entwarnung, indem er sagt, die ursprünglich berechneten Kosten können eventuell gehalten werden. Allerdings sitzt ihm jetzt die Zeit im Nacken.

Inzwischen steht längst der Rohbau. Doch es klemmt – wieder einmal wegen Materialsorgen, die vor der Corona-Krise keiner kannte. Dreifach verglaste Fenster stehen da, können aber nicht eingebaut werden, weil sich für sie kein Dichtband auftreiben lässt. „Manchmal scheitert es an den kleinsten Dingen“, bedauert der Bürgermeister. „Irgendwie muss es aber geschafft werden, die Gebäudehülle dicht zu kriegen, damit über den Winter der Innenausbau vorangetrieben werden kann.“

Überraschend günstige Firmenangebote

Monat um Monat vergibt der Gemeinderat neue Aufträge und stutzt jedes Mal, weil sich meist eine Firma findet, die ein Angebot unter der geschätzten Summe abliefert. Aber die Zahlen lügen nicht, und so kann bei vielen Arbeiten gespart werden. „Vielleicht lassen sich auf diese Weise die Mehrkosten fürs Holz ausgleichen, die uns sehr belastet hatten“, hofft Kretschel. Im Frühjahr war er noch davon ausgegangen, dass die Kita 30 bis 40 Prozent teurer wird. Jetzt meint er, den Preis von 4,5 Millionen Euro – inklusive Zufahrt, Spielplatz und Außenanlagen – eventuell sogar halten zu können.

Zur Galerie Im Rohbau steht die neue Pomßener Kindertagesstätte „Schlossmäuse“. Von innen und außen nimmt sie Gestalt an.

Ökologische Bauweise

Zum Teil war das Doppelte fürs Holz zu zahlen. Und davon ist reichlich herangefahren worden, denn die Gemeinde hatte sich für eine ökologische Bauweise entschieden. Unter der Bodenplatte ruht Schaumglasschotter, der besser als herkömmlicher Schotter dämmen soll. Auf ihr entstand das Gebäude in Holzständerbauweise. Als Wände wurden OSB-Platten aufgeschraubt, die wiederum hinter Gipskartonplatten verschwinden. Die Hohlräume zwischen den Balken füllen Holzfasern aus – als Dämmung.

Eine Fassade schon fertig

An der fensterlosen Rückseite des Kindergartenbereichs ist die Fassade bereits fertig. Sie besteht aus Holzpaneelen, von denen einige farblich gestaltet wurden. „Die Sibirische Lärche soll im Laufe der Zeit vergrauen“, erklärt Kretschel. Bedenken hinsichtlich eines großen Pflegeaufwands räumt er aus: „Am Anbau des Dorfgemeinschaftszentrums Klinga haben wir die Fassade ähnlich gestaltet. Bisher war dort noch keine Nacharbeit notwendig.“

Energetisch nahezu autark

Ein sogenanntes Passivhaus soll die Kita „Schlossmäuse“ werden, für die im Mai der Grundstein gelegt worden war. „Das heißt, an guten Tagen brauchen wir keinen Strom zuzuführen“, erklärt Chefplanerin Cornelia Grabner vom Grimmaer Architektur- und Statikbüro Beyer/Lätzsch. Die Heizung soll über eine Luft-Wärme-Pumpe laufen. Photovoltaikanlagen auf dem Dach werden dafür wie auch für die Warmwasseraufbereitung die Energie liefern. Ein Speicher hilft dann, schlechtere Zeiten zu überbrücken.

Das alles dient dem Ziel, die Betriebskosten so niedrig wie möglich zu halten. Angesichts der gegenwärtigen Preisexplosion auf dem Energiesektor bezeichnet das Kretschel als die richtige Entscheidung. „Es ist zwar nicht schön, was gerade passiert. Aber uns spielt es in die Karten“, sagt er.

Regenwasser wird versickert

Der Ökologiegedanke greift noch weiter. Um die Versieglungsfläche zu kompensieren, wird das Dach außerdem begrünt. Hinzu kommen in der Nähe ein Streifen mit Bäumen und Büschen sowie eine 1000 Quadratmeter große Blühwiese. „Das Regenwasser speichern wir in einer Zisterne mit einem Überlauf in eine Rigole, in der es versickern kann“, führt Kretschel weiter aus. „Nur das Schmutzwasser müssen wir ableiten.“

Einweihung Mitte 2022 geplant

Für Arbeiten an den Außenanlagen hat der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzungen die Aufträge erteilt. Die für den Innenausbau sind längst raus, weshalb dort bald der Estrich ausgebracht wird. Trockenbauer, Elektriker, und Lüftungsmonteure gehen in nächster Zeit ebenfalls ein und aus. „Unser Ziel bleibt es, das Haus im Sommer 2022 bezugsfertig zu haben“, sagt Jürgen Kretschel. Mit 65 Plätzen für Kindergartenkinder und 35 für Krippenkinder wird es die mit Abstand größte Tagesstätte im Gemeindegebiet sein.

Von Frank Pfeifer