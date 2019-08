Colditz/Zschetzsch

Die Zschetzscher feierten am Sonnabend ihr traditionelles Widderfest am Dorfteich bis weit in die Nacht hinein. Bereits am Nachmittag waren nahezu alle Plätze im Freien sowie unter der Überdachung belegt, wo die Dorfgemeinschaft beisammen saß.

„Wir sind etwa 45 Einwohner und ebenso viele gehören dem Verein an. Das Fest organisieren alle gemeinsam, wobei der sogenannte harte Kern von fünf Mitgliedern die Fäden in der Hand hält“, erzählte Klaus Thalmann vom Heimatverein.

Glocke läutet Fest ein

Viele Attraktionen gab es für die Kinder. Sie hatten nicht nur eine Hüpfburg zum Herumtollen, vielmehr war Abenteuer pur angesagt. Auf einer etwa 35 Meter langen mit einer kleinen Kurve versehenen Rollbahn sausten sie den kleinen Abhang hinab. Oder sie konnten den Dorfteich an einem Seil überqueren, wobei sie mit den Händen eine Laufrolle fest umklammerten. Auch eine Floßfahrt über den Teich ließen sich die Mädchen und Jungen nicht entgehen.

Hier wird per Glocke das Dorffest eingeläutet. Quelle: René Beuckert

Die am hölzernen Glockenstuhl hängende Glocke läutetet das traditionelle Widderfest ein. „Die hat sich die Dorfgemeinschaft organisiert, um solche Veranstaltungen, zu denen auch Weihnachten und Ostern zählen, einzuläuten. Der Glockenstuhl wurde von einem Zimmermann gefertigt, der den sogenannten Gewandhausgesellen zu Leipzig angehört“, sagte Thalmann.

Historisches Wasserhebewerk

Ein Widderfest ohne hydraulischen Widder und das darum gebaute Mühlenrad wäre kaum möglich. Fast unbemerkt hat die Anlage, die einst das Dorf mit Wasser versorgte, ein kleines Jubiläum. Klaus Thalmann berichtete, dass sich vor 115 Jahren in Zschetzsch eine Wassergenossenschaft gründete. Dadurch ist der von einer Quelle gespeiste Widder entstanden, der die Höfe mit Frischwasser versorgte.

„Als 1987 der Ort an die Trinkwasserleitung angeschlossen wurde, ist das Wasserhebewerk vergessen worden. Nach der Wende erinnerte man sich wieder an den einstigen Wasserförderer, der von Grund auf erneuert wurde und heute dem Dorfteich als Löschwasserspeicher dient“, so der Zschetzscher. Dank der Förderung durch das Amt für ländliche Neuordnung sei vor Jahren die Anlage mit dem Dorfteich gestaltet worden, die heute nicht nur ein Blickfang ist, sondern durch den Widder auch eine technische Errungenschaft darstellt.

Ein Ort für die Dorfgemeinschaft

Davon bekamen die Kinder kaum etwas mit, für sie hat es den mit reichlich Wasser gefüllten Dorfteich immer schon gegeben. Viele Erwachsene schauten den Mädchen und Jungen beim Abenteuerspielen gern zu. Sigrid Müller freute sich über diesen Ort und dieses Fest: „Ich finde es schön, dass wir einen Platz haben, wo sich die Gemeinschaft trifft und die Kinder mit einbezogen werden.“

Gut gefüllt waren die Plätze beim Dorffest am Teich. Quelle: René Beuckert

Von René Beuckert