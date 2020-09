Wie Grimma das Geld aus dem Digitalpakt Schule einsetzen möchte

Grimma

1,4 Millionen Euro fließen der Stadt Grimma aus dem bundesweiten Förderprogramm „ Digitalpakt Schule“ zu. Die Muldestadt ist Träger des Gymnasiums „ St. Augustin“, der beiden Oberschulen am Wallgraben und in Böhlen sowie von sieben Grundschulen. Das Geld soll zum einen in den Ausbau der internen Netzwerke und zum anderen in die technische Ausstattung der zehn Bildungsstätten gesteckt werden.

Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) spricht indes von zwei Bausteinen. Denn schnelles Internet ist die Voraussetzung, um die Schulen auf eine neue digitale Stufe heben zu können. Mit Hilfe anderer Fördertöpfe schafft sich Grimma bekanntlich ein städtisches Glasfasernetz und will so auch weiße Flecken an Bildungsstandorten beseitigen. Die Planung des Netzes laufe, „ich hoffe, dass es im kommenden Frühjahr in Hohnstädt los geht“, sagt der Rathauschef.

Nicht überall die nötige Bandbreite vorhanden

Zum Beispiel die Grundschule in Hohnstädt, aber auch die in Großbothen können momentan von schnellem Internet nur träumen. „Auch das , St. Augustin’ hat nicht die Bandbreite, die für ein Gymnasium nötig ist“, sagt Stefan Wolf, Mitarbeiter Digitalpakt Schule bei der Stadtverwaltung. Der Techniker managt das Gesamtprojekt.

Das „ Digitalpakt“-Geld kommt den zehn kommunalen Schulen direkt zugute. 600.000 Euro werden zum Ausbau der internen Netzwerke verwendet. „Vereinzelt liegt in Klassenzimmern noch kein Internet an“, verdeutlicht Wolf. „Wir haben in den Schulen eine Grundausstattung, die wir erweitern“, erklärt er mit Blick auf die Hausverkabelung und WLAN-Spots. Die Planung sei durch, „jetzt geht es an die bauliche Umsetzung“. Zuständig ist das städtische Hochbauamt.

800.000 Euro für digitale Geräte und Tafeln

Für die restlichen 800.000 Euro rüstet die Stadt Grimma die technische Ausstattung auf. Dafür würden unter anderem PCs gekauft, vor allem aber auch interaktive Tafeln, informiert der Oberbürgermeister. Die Planungen dazu laufen erst an. „Es wird ein bis zwei Jahre dauern, ehe alles umgesetzt ist.“

Im Corona-Lockdown kam an den Schulen der Stadt Grimma die Lernplattform LernSax zum Tragen. Gerade an den weiterführenden Schulen habe sie sich bewährt, weiß Berger in Bezug aufs Homeschooling zu berichten. Die Internet-Plattform wurde zum Bindeglied zwischen Lehrer, Klasse und Schüler, um außerhalb des Klassenzimmers zu kommunizieren und Aufgaben zu verteilen. Die Kommune will dem Wunsch nach weitergehenden Schulungen für die Pädagogen nachkommen. Denn durch das Virus drohen nach wie vor Klassen- oder gar Schulschließungen. Zudem dürfte die Online-Schule dauerhaft ein Bestandteil des Unterrichts werden.

Grimma kauft 150 Notebooks zum Verleih an Schüler

Insofern wertschätzt die Stadt Grimma, dass ihr aus dem Förderprogramm zusätzlich 150.000 Euro zum Ankauf mobiler Endgeräte zur Verfügung stehen. Die Rede ist von 150 Notebooks für Schüler, die sich deren Eltern per Mietvertrag kostenlos ausleihen können. „Das sind keine Billiggeräte“, bekräftigt Berger und spricht von einer wichtigen Maßnahme, um sozial schwachen Familien zu helfen und deren Kinder zu Hause auszustatten. In einer Beratung mit den Schulleitern soll geklärt werden, wie die Notebooks je nach Bedarf verteilt werden.

Geld auch für Berufsschule und Förderzentren

Auch die anderen Schulen in Grimma profitieren vom „ Digitalpakt“. Nach Angaben des CDU-Landtagsabgeordneten Svend-Gunnar Kirmes haben das Berufliche Schulzentrum Grimma sowie die Förderzentren Waldschule und am Pulverturm Fördermittel-Bescheide erhalten, die sich auf rund 520.000 Euro summieren. „An allen drei Schulen sollen ein drahtloser Netzzugang installiert und moderne Arbeitsmittel für den Unterricht, wie Beamer und Laptops, beschafft werden“, so Kirmes. Diese Ausstattung sei richtig und wichtig. In einer zunehmend digitalen Lern- und Arbeitswelt sei der richtige Umgang mit modernen Medien und Arbeitsmitteln für Schüler wie Lehrer unerlässlich.

