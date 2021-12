Wie Polizistin Cathleen Martin den Opfern häuslicher Gewalt helfen kann

Grimma

„Häusliche Gewalt wird zunehmend schärfer in den Fokus der Polizei genommen – wodurch die Fälle in der Statistik auftauchen“, sagt Opferschutzbeauftragte Cathleen Martin. Im Interview spricht sie über ihre Arbeit und wie Hilfsangebote Opfer erreichen können. Im Landkreis Leipzig gab es im vergangenen Jahr 626 Straftaten häuslicher Gewalt.

Frage: Was macht eine Polizistin als Opferschutzbeauftragte?

Cathleen Martin: Wir vermitteln Opfer häuslicher Gewalt an Hilfsstellen. Bis vor kurzem wurde dies noch im Nebenamt von Polizisten gestemmt, was aber kaum möglich ist, weil es ein riesiger Aufgabenbereich ist.

Inwiefern?

In der Polizeidirektion Leipzig, zu der neben der Messestadt auch die Landkreise Leipzig und Nordsachsen gehören, gab es im vergangenen Jahr knapp 2900 Straftaten von häuslicher Gewalt. Seit 2019 bin ich für diesen gesamten Bereich hauptamtlich Opferschutzbeauftragte und seit diesen Sommer habe ich noch eine Kollegin. Wir können jetzt beispielsweise Fälle thematisch aufteilen wie Sexualstraftaten und versuchter Totschlag.

Hat die Zahl der Delikte zugenommen?

Das lässt sich schwer sagen, weil wir die Dunkelziffer nicht kennen. Fakt ist, dass sich häusliche Gewalt quer durch alle Gesellschaftsschichten zieht und überall passiert. Und häusliche Gewalt wird zunehmend schärfer in den Fokus der Polizei genommen – wodurch die Fälle in der Statistik auftauchen.

Ein Paar hat Streit. Dies kann im Extremfall zu psychischer oder körperlicher Gewalt führen. Quelle: Robert Kneschke

War die Polizei zuvor nicht ausreichend für das Thema sensibilisiert?

Ich glaube, es gab lange Zeit generell in unserer Gesellschaft eine Verharmlosung, nach dem Motto: „Das ist doch bloß ein Trinker“ oder „Die beiden werden sich schon wieder vertragen“. Das Thema wurde nicht immer umfänglich betrachtet. Wir als Opferschutzbeauftragte wollen mit Schulungen mehr aufklären, mehr informieren, mehr sensibilisieren.

Erreichen diese Schulungen alle Polizistinnen und Polizisten?

Ja, eigentlich wollten wir damit in diesem Jahr in allen Revieren durch sein, aber Corona hat dies verzögert. Wir merken jedoch, dass zahlreiche Kollegen nach der Schulung viele Dinge bei all dem Stress, den sie haben, in ihre Arbeit gut integrieren. Da kommt etwas in Gang, das Thema ist im Wachsen, was mich sehr freut. Dies hilft uns als Opferschutzbeauftragte. Denn nur wenn der Kollege vor Ort gut arbeitet, kommen wir in Kontakt mit den Opfern.

Zur Person Cathleen Martin ist Kriminalhauptmeisterin und arbeitete bei der Polizei seit 1994 in verschiedenen Bereichen, von 2013 bis 2018 in der Mordkommission. Seit 2019 ist sie Opferschutzbeauftragte. Ehrenamtlich arbeitet sie als Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft in Sachsen und ist Mitglied im Personalrat. Die 47-Jährige lebt im Muldental und hat zwei Söhne.

Inwiefern? Wie läuft das ab?

Ein Beispiel: Ein Nachbar ruft die Polizei an, weil er Schreie in der Wohnung neben ihm hört. Im Idealfall fahren zwei Funkstreifenwagen hin. Sie trennen die Frau und den Mann, versuchen Ruhe reinzubringen, kommunizieren aber auch gleichzeitig mit den Kindern. Vereinzelt führen die Kollegen auch eine Beratung zum Opferschutz durch, was in so einem Chaos nicht einfach ist. Außerdem müssen Verletzungen von Personen und Beschädigungen in der Wohnung erfasst und entsprechende Strafanzeigen gefertigt werden.

Die Beamten können den Täter der Wohnung verweisen. Das ist durch das Gewaltschutzgesetz seit 2002 möglich.

Ja, dieses Gesetz ist auf den kurzen Nenner zu bringen: Wer schlägt, der geht. Vorher konnte nur das Opfer gehen und eine Schutzeinrichtung aufsuchen.

Das ist aber auch heute noch möglich.

Ja, wenn die Frau mit ihren Kindern die Wohnung verlassen will, wird dies organisiert. Allerdings hält kein Polizeiauto vorm Schutzhaus, weil die Adresse geheim bleiben soll. Die Beamten bringen die Frau zu einem Ort, wo sie von Betreuerinnen des Frauenhauses abgeholt wird.

Wird die Frau, wenn sie in der Wohnung bleibt, weiter betreut?

Wenn sie das möchte ja. Dazu muss sie nur auf einem der Formulare ein Kreuz setzen, dann informieren wir als Opferschutzbeauftragte im Landkreis Leipzig den Wegweiser-Verein, der zu der Geschädigten Kontakt aufnimmt. Aber selbst wenn dort kein Kreuz steht, rufen wir das Opfer noch mal an. Häufig sind die Betroffenen kurz nach der Tat schlichtweg überfordert, solch ein Formular zu verstehen. Im Gespräch mit uns kurze Zeit später gehen die allermeisten auf ein Hilfsangebot ein.

Cathleen Martin hat selbst psychische Gewalt und Stalking als Opfer erlebt: „Ich kenne die Hilflosigkeit, in der sich viele Frauen und einige Männer befinden.“ Quelle: Andre Kempner

Was passiert mit dem Täter, wenn er die Wohnung verlassen muss?

Die meisten kommen bei Bekannten unter. Übrigens: Es gibt auch für Täter Hilfsangebote, wenn sie das möchten. Kurzfristig klärt ein Gericht dann, wie der Umgang geregelt wird. Häufig darf der Täter sich dem Opfer nicht nähern und auch keinen telefonischen Kontakt suchen. Wird dagegen verstoßen, werden Strafzahlungen verhängt, manchmal kommt er sogar für einige Tage in Sicherheitsverwahrung. Hier sind allerdings auch Dinge noch ausbaufähig.

Zum Beispiel?

Die oder der Geschädigte muss jeden Verstoß gegen die Auflagen des Gerichtes – also zum Beispiel wenn der Täter wieder in die Wohnung kommt – per Anzeige bei der Polizei melden und dann noch mal persönlich bei Gericht. Das ist für viele Betroffene seelisch eine große Herausforderung und für mich nicht nachvollziehbar. Wieso kann die Polizei dies nicht dem Gericht übermitteln?!

Wenn häusliche Gewalt eskaliert, wird häufig die Polizei von Opfern oder Nachbarn zu Hilfe gerufen. Quelle: LVZ

Meistens sind die Opfer Frauen, es gibt aber auch Männer. Wie häufig ist dies der Fall?

Nach unseren Erfahrungen etwa zehn Prozent der Fälle. Es gibt aber auch Studien, die zwanzig Prozent ausweisen.

Im Landkreis Leipzig gab es im vergangenen Jahr 626 Straftaten häuslicher Gewalt. Das heißt: Fast jeden Tag rücken in der hiesigen Region Polizisten zu zwei solcher Delikte aus.

Große Fallzahlen haben wir besonders am Wochenende, zu Weihnachten, Silvester und Ostern. Also immer, wenn die Leute zu Hause sind.

In der Corona-Zeit war und ist dies im Lockdown noch viel häufiger der Fall.

Ja, das lässt sich an den Zahlen nur bedingt ablesen. 2019 gab es im Landkreis Leipzig 577 solcher Fälle, 2020 dann 626. Ich persönlich denke aber, dass die Dunkelziffer hier viel größer ist. Im Lockdown war es für Betroffene noch schwerer als sonst einen Grund zu nennen, um die Wohnung zu verlassen – war ja alles zu. Da konnte schnell die Bemerkung eines gewalttätigen Partners kommen: „Wo willst du denn hin? Zur Polizei?“

Warum haben Sie sich für dieses Amt entschieden?

Ich habe in einer Ehe massiv psychische Gewalt und Stalking erlebt und weiß, wie man als Opfer in diesen Situationen oft leider nicht rational richtig entscheiden kann. Ich kenne die Hilflosigkeit, in der sich viele Frauen und einige Männer befinden. Wir als Opferschutzbeauftragte können die Betroffenen zwar nur bedingt begleiten, aber gut vermitteln.

Sie wollen Auswege aufzeigen.

Ich bin das helfende Händchen zwischen Opfer und Hilfsangebot. Das Frauenhaus ist eines davon. Ohne diese Schutzeinrichtung und die Betreuung, die dort möglich ist, würden viele Betroffene in ihren gewalttätigen Beziehungen bleiben – weil sie es alleine nicht schaffen.

Interview: Claudia Carell

Von Claudia Carell