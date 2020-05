Wie alles anfing – die Geschichte der Bad Lausicker Feuerwehr

Bad Lausick

Dass Feuerwehrleute ohne ihre Spritze ausrücken und schier mit bloßen Händen den Kampf gegen einen Brand aufnehmen: In Buchheim ist das geschehen, Ende des 19. Jahrhunderts. Die Lausicker waren es, die gehandicapt wie entschlossen handelten, weil sich der Schlüssel zum Depot nicht fand. Was in 150 Jahren Bad Lausicker Feuerwehr-Geschichte sonst noch geschah, Bernd Bertram hat es zusammen getragen. Für ein Buch, das mehr sein will als eine nüchterne Chronik. Die Jubiläumsfeier, für September geplant, wird jetzt auf 2021 verschoben.

Übung an der Schule um 1930. Die Kameraden mit der großen handgezogenen Schlauchhaspel. Quelle: Archiv Feuerwehr

Anzeige

Buch-Autor Bertram startete in der Pionier-Feuerwehr

Den Hinweis auf die archaische Hilfe in Buchheim fand Bertram in einer alten Festzeitung. Er recherchierte, was dran ist an der Beschreibung - und fand Belege. Über Jahre vertiefte sich der Mann, der als Achtjähriger über die 1958 von seinem Vater Rolf gegründete Pionier-Feuerwehr zum Brandschutz kam, in Dokumente und Zeitschriften. Geschichtsverein und Stadtarchiv halfen, Bad Lausicker lieferten aus Alben Fotografien und Dokumente. Ein Schatz sind tausende Fotografien von Wolfgang Müller (91), der die Kameraden über Jahrzehnte dokumentarisch begleitete und der sein Archiv samt handschriftlicher Unterlagen der Wehr übertrug. „Und ich bin zu den ältesten Kameraden gegangen, wollte ihre Stories hören“, sagt Bertram, der Anfang Mai 70 wird. Gemeinsam mit Lutz Delling, dem stellvertretenden Wehrleiter, formte er die Fakten-Sammlung zu einem lesbaren Buch, das - mit zahlreichen Fotografien und einem festen Einband versehen - nicht nur Geschichte, sondern auch Geschichten erzählen will.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Feuerwehr erhielt 1941 ein Löschfahrzeug mit angehängter Tragkraftspritze. Quelle: Archiv Feuerwehr

Wichtige Vorarbeit von Chronist Reinker

Einen fundierten Ausgangspunkt lieferte die Chronik von Rolf Reinker zum 125-Jährigen 1995. „Ich wollte aber, dass sich möglichst viele Bad Lausicker in der Festschrift wieder finden, denn unsere Feuerwehr wurde und wird von vielen Familien zum Teil über Generationen hinweg getragen und geprägt“, sagt Bertram. Wer wisse denn, dass die Wehr im Laufe der Jahrzehnte neun Gerätehäuser nutzte - und wo die sich befanden? Am längsten, 43 Jahre, war sie im Malzhaus hinter dem Rathaus stationiert, heute der leer geräumte Winkel an der August-Bebel-Straße. Die Reichshalle am Schützenplatz war indes nur zwei Jahre Domizil. Das allererste Depot zeigt ein Stich in der alten Sächsischen Kirchengalerie unmittelbar neben der Kilianskirche.

Ausstellung zum 140-jährigen Jubiläum im Kur- und Stadtmuseum. Anwesend waren alle eingeladenen früheren Wehrleiter –von links Willi Westphal 1987-1991, Albrecht Mörl 1991-2000, der stellvertretende Wehrleiter Tomy Klisch, Gründer der Feuerwehr Turnlehrer Opitz 1870-1879, dargestellt von Michael Kluge, Karl-Friedrich Lüdicke 1949-1952, Horst Krznaric 1952-1954. Quelle: Archiv Feuerwehr

Beckers Medaille ist ein Unikat

Recherchiert hat Bernd Bertram auch zur Historie jener Medaille, die der Bad Lausicker Heimatforscher Gottfried Becker anno 1995 zur Stärkung der Kameradschaft stiftete. Eine Nachprägung jenes Ehrenzeichens, die Beckers Großvater einst erhielt. Vom letzten sächsischen König? "Wer diese verliehen hat und zu welchem Zeitpunkt, konnte ich trotz tiefgründiger Recherche nicht ermitteln", sagt Bertram: "Diese Medaille ist ein Unikat der Feuerwehrgeschichte." Und ihre Nachprägung heute so etwas ist wie ein Wanderpokal; Bertram selbst erhielt sie 2013.

Lesen Sie auch:

Jahresbilanz – Bergung des Elfjährigen war schwerster Einsatz für Bad Lausicks Feuerwehr

Ob Corona das am dritten September-Wochenende geplante große Feuerwehr-Fest zulässt, ist nicht absehbar. Vorbereitet wird es. Das trifft auch zu auf eine parallele Sonder-Ausstellung im Kur- und Stadtmuseum. Bestückt wird die nicht nur aus dem Fundus. „Von Bad Lausickern haben wir schon allerhand Exponate erhalten“, sagt Bertram. Weitere seien willkommen. Die Festschrift wird demnächst gedruckt und kommt sicherlich schon vor der zwangsweise verschobenen großen Feier unter die Leute.

Feuerwehr in Lausick – wie alles anfing Die Turner um Turnlehrer Opitz waren es, die 1870 eine Wehr gründeten. Opitz wurde ihr erster Kommandant. Die erste Bewährungsprobe war 1871 ein Großfeuer, das den Spittel und sechs Scheunen vernichtete. 1880 löste sich die Wehr formal vom Turnverein. 1887 wurde eine vierrädrige sogenannte Landspritze in Dienst gestellt, 1894 eine zwölf Meter ausfahrbare mechanische Leiter. Ein Hochdruck-Wasserleitung ermöglichte 1903 die Inbetriebnahme von 60 Hydranten. Um Verletzten zu helfen, gründeten Kameraden 1906 eine Sanitätskolonne.

Von Ekkehard Schulreich