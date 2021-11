Wie denkt der Ex-Bergmann aus Borna über den Kohleausstieg?

Borna

  Er hat das alles schon mal erlebt. Die Ankündigung vom Ende der Kohle. Damals in den 1960er-Jahren, als die sozialistischen Wirtschaftsplaner auf Erdöl setzten. „Und dann war alles vorbei“, erinnert sich Rudolf Lehmann. Der Slogan „Chemie gibt Brot, Wohlstand, und Schönheit“ verschwand aus dem Propaganda-Arsenal, und die Kohle rückte wieder in den Mittelpunkt. Deshalb hält der langjährige Technische Direktor des Werkes Espenhain der Idee, bereits in acht Jahren aus der Kohle auszusteigen, für fragwürdig.

Personifizierung des Bergbaus

Rudolf Lehmann ist so etwas wie die Personifizierung des Bergbaus rund um Borna, und zwar seit Jahrzehnten. Wer mit ihm in seinem Haus in Neukirchen spricht, sitzt einem Mann gegenüber, der in Sachen Kohle und Bergbau Überzeugungstäter im besten Sinne des Wortes ist. Auch mit 86 Jahren noch. Schließlich zog es den gebürtigen Bornaer schon in jungen Jahren zu allem, was mit Bohren und Sprengen zu tun hat. Zum Bergbau eben. Schuld daran war der Großvater, allerdings nicht in Borna, sondern in Wurzen. Dort war der kleine Rudi bei den Großeltern gelandet, um den schweren Bombenangriffen zu entgehen.

Studium in Freiberg

„Mein Großvater hatte einen Steinbruch in Lüptitz“, einem kleinen Dorf in der Nähe der Keksstadt. Als er den Betrieb dort miterlebte, war es um ihn geschehen. Folgerichtig bewarb er sich, wieder in Borna, nach dem Abitur an der Bergakademie Freiberg, die seit einigen Jahrzehnten als Berguniversität firmiert.

Grundausbildung im Bergbau

Bevor Lehmann sein Studium dort antreten konnte, musste er das sogenannten Vordiplom ablegen. Eine Art Grundausbildung für Leute, die später den Kohleabbau und deren Verarbeitung leiten sollten. Ein Jahr war Lehmann an der Bergbaubasis – im Braunkohlenwerk (BKW) Borna, aber auch im Werk Espenhain und in Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge. Eine Schule fürs Leben, auch und vor allem, was die menschliche Seite des Bergbaus anbelangt.

Bergleute unterstützen sich

„Das hat mich als Menschen gebildet“, erinnert er sich und meint damit die Achtung der schweren Arbeit. Bergleute unterstützen sich, das müssen sie, und so etwas prägt einen. Rudolf Lehmann erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass es Bergleute waren, die mit der Knappschaft gewissermaßen die erste Sozialversicherung der Welt gründeten.

Direktor mit 32 Jahren

Rudolf Lehmann landete im Werk Espenhain und wurde dort mit gerade einmal 32 Jahren Technischer Direktor. Es war am Aufschluss des Tagebaus Cospuden beteiligt, den jüngere Leute heute nur noch als attraktiven See kennen. Natürlich bekam er mit, wie sich der Zustand der Umwelt insbesondere rund um Espenhain immer mehr verschlechterte. Dass ihn das gestörte hätte, kann er nicht sagen. Lehmann wusste schließlich, worum es ging. „Wir brauchten Energie.“

Freundschaft mit Walther Christian Steinbach

Das gab er auch dem späteren Leipziger Regierungspräsident Walter Christian Steinbach zu verstehen. Der war in den 80er Jahren Pfarrer in Rötha und Begründer des Christlichen Umweltseminars dort. „Er war tolerant“, erinnert sich Lehmann, der längst mit Steinbach befreundet ist.

Das Zuhause verloren

Rudolf Lehmann bekam die Folgen des Bergbaus am eigenen Leibe zu spüren. „Ich wohnte in Magdeborn.“ Das Dorf wurde wie so viele andere abgebaggert, und er verlor sein Zuhause. Das allerdings half ihm später bei Diskussionen mit Leuten, deren Heimatort ebenfalls devastiert wurde. „Die waren still, wenn ich ihnen gesagt habe, dass ich von Magdeborn in die Magdeborner Straße nach Borna ziehen musste.“

Rente vor 21 Jahren

Mit der Wende wurden die Karten neu gemischt und Lehmann auf den ausdrücklichen Wunsch der Belegschaft Chef des BKW Borna, wo er mittlerweile beschäftigt war. Es folgten die wende- und einheitsbedingten Mauserungen des Bergbaus, durch die Lehmann zunächst bei der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft (Mibrag) und später bei der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltung (LMBV). Die wickelten den Bergbau bis auf Reste wie den Tagebau Schleenhain weitgehend ab. Rudolf Lehmann ging im Jahr 2000 in Rente.

Rudolf Lehmann im Gespräch mit Schülern. Quelle: André Kempner

Kohle als Lebensthema

Kohle und Bergbau sind aber weiterhin das Lebensthema von Rudolf Lehmann. Dass er deshalb von den Plänen, den Ausstieg aus der Kohle auf das Jahr 2030 vorzuziehen, nichts hält, liegt auf der Hand. „Das wird ein wirtschaftliches Desaster.“ Auch, weil in Deutschland bekanntlich gleichzeitig kein Atomstrom mehr produziert werden soll. Dabei, so Lehmann, „sind weltweit mehr als 40 Atomkraftwerke in Planung“.

Vierteljährlicher Bergmannsstammtisch

Kohle und Bergbau beschäftigen Rudolf Lehmann eben nach wie vor. So ist er im Museum, wenn dort eine Ausstellung über das einstige Werk Espenhain eröffnet wird. Vor einigen Jahren hat er Bornaer Gymnasiasten bei einer Jahresarbeit beraten, deren Ergebnis Vorschläge für Tafeln eines Bergbaupfads durch Borna waren. Zudem trifft er sich regelmäßig mit anderen Bergleuten am vierteljährlichen Bergmannsstammtisch. Die nächste Zusammenkunft ist schon geplant – am 7. Dezember anlässlich des Barbaratages.

Von Nikos Natsidis