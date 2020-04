Wie die Grimmaer Firma Sunnybaby auf die Krise reagiert

Grimma

Als die Läden schlossen und die Großhändler keine Ware mehr abnahmen, brach der Grimmaer sunnybaby GmbH etwa die Hälfte des Umsatzes weg. Das kleine Unternehmen am Stadtrand wusste sich in der Not zu helfen. Seit Mitte März rattern die Nähmaschinen zur Herstellung von Behelfsmasken gegen das tückische Coronavirus.

Sunnybaby verdient sein Geld mit der Produktion von Kinderwagen-Zubehör, darunter Sonnen-, Regen- und Insektenschutz, sowie mit Babyartikeln. „Wir sitzen auf bestellter Ware im fünfstelligen Bereich und wissen nicht, wann die Kunden sie abrufen“, beschreibt der geschäftsführende Gesellschafter Michael Döbelt die Situation durch den Lockdown. Alles sei vorfinanziert.

Aufrufe von Ministerium und Leipzig geben Ausschlag

Die Masken zum Schutz von Mund und Nase fangen nun zumindest einen Teil des Einbruchs auf. Das familiengeführte Unternehmen nahm die Fertigung bereits ins Visier, als die Läden noch offen hatten, aufgrund der steigenden Infektionskurve sich deren Schließung aber abzeichnete. Ausschlaggebend seien die Aufrufe des sächsischen Sozialministeriums und der Stadt Leipzig zur Herstellung von Masken gewesen, so Diplom-Kaufmann Döbelt. „Da haben wir schnell reagiert und die Produktion zügig umgestellt.“

Sunnybaby spielen dabei seine Lieferbeziehungen ebenso wie das eigene Knowhow in die Karten. Es sei kein Problem, weißes, oeko-tex-zertifiziertes Baumwollgewebe zu beschaffen, erläutert der 39-jährige Chef der derzeit sechsköpfigen Firma. Zwei Modelle werden in der Werkstatt im Wasserwerksweg hergestellt – Masken mit Binde- und mit Gummiband. „Wir überlegen derzeit, auch eine separate Größe für Kinder anzubieten“, so Döbelt mit Blick auf den schrittweise wieder einsetzenden Schulbetrieb.

Bis zu 300 Masken können täglich gefertigt werden

Bis zu 300 Masken kann das Unternehmen täglich herstellen, momentan liegt der Wochen-Ausstoß bei 600 bis 800 Stück. Damit versorgt es seit April mehrere Apotheken in Grimma, die manchmal schon nach Stunden Nachschub ordern. Die Abteilung Katastrophenschutz des Landkreises Leipzig nahm 300 Masken ab, verschiedene kommunale Betriebe der Stadt Leipzig bestellten 800 Stück. „Wir produzieren Auftrag bezogen“, so der Firmenchef.

Die Grimmaer sunnybaby GmbH versucht mit der Produktion von Behelfsmasken einen Teil des Umsatzeinbruchs aufzufangen. Romy Helling, Facharbeiterin für Textiltechnik, beim Nähen der Masken. Quelle: Frank Prenzel

Döbelt betont, dass sunnybaby kein Medizinprodukt herstellt. Industriell genäht werden Behelfsmasken aus doppelwandiger Baumwolle. Ihr Vorteil: Sie können gekocht und gebügelt werden, sind also lange nutzbar. Ihnen liegt auch eine Anleitung bei.

Aus der Not geboren, hat sich das kleine Unternehmen mit der Masken-Fertigung ein drittes Standbein geschaffen. Döbelt möchte ohne staatlichen Zuschuss und Kurzarbeit über die Runden kommen, bislang hat er keine Corona-Hilfe beantragt.

Soforthilfen für die Wirtschaft: Hier gibt es Unterstützung Die Sächsischen Staatsregierung hat zahlreiche Hilfsmaßnahmen für Unternehmer und Freiberufler auf den Weg gebracht, die ihre Existenz sichern sollen. Hier eine Auswahl: Wichtige Informationen rund um das Coronavirus hat der Freistaat Sachsen unter www.coronavirus.sachsen.de bereitgestellt. Unternehmer und Selbstständige finden hier eine Auflistung zu häufig gestellten Fragen und Antworten.

hat der unter www.coronavirus.sachsen.de bereitgestellt. Unternehmer und Selbstständige finden hier eine Auflistung zu häufig gestellten Fragen und Antworten. Die Sächsische Aufbaubank - Förderbank (SAB) bietet allgemeine Informationen über die Unterstützungsangebote des Freistaats an. Für sächsische Unternehmen, die wirtschaftlich von der Corona-Pandemie betroffen sind, hat die SAB eine Hotline erstellt, die unter der Telefonnummer 0351 4910-1100 erreichbar ist.

bietet allgemeine Informationen über die Unterstützungsangebote des Freistaats an. Für sächsische Unternehmen, die wirtschaftlich von der betroffen sind, hat die SAB eine Hotline erstellt, die unter der Telefonnummer 0351 4910-1100 erreichbar ist. Ebenso hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW ) Hilfsprogramme aufgelegt. Informationen gibt es unter www.kfw.de im Netz. Dazu ist eine kostenfreie Servicenummer von Montag bis Freitag (8 bis 18 Uhr) eingerichtet – 0800 539 9000.

Hilfsprogramme aufgelegt. Informationen gibt es unter www.kfw.de im Netz. Dazu ist eine kostenfreie Servicenummer von Montag bis Freitag (8 bis 18 Uhr) eingerichtet – 0800 539 9000. Die Innovationsplattform FutureSax des Freistaates Sachsen bietet einen Überblick zu verschiedenen Hilfsangeboten auf Bundes- sowie Landesebene.

des Freistaates Sachsen bietet einen Überblick zu verschiedenen Hilfsangeboten auf Bundes- sowie Landesebene. Die Industrie und Handelskammer ( IHK ) in Leipzig bietet ihren Mitgliedsunternehmen telefonisch oder per E-Mail eine Beratung an. Über neue Entwicklungen, geplante Maßnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten in der Corona-Krise informiert die IHK laufend und aktuell unter www.leipzig.ihk.de/coronavirus und im IHK-Newsletter: www.leipzig.ihk.de/medien.

) in bietet ihren Mitgliedsunternehmen telefonisch oder per E-Mail eine Beratung an. Über neue Entwicklungen, geplante Maßnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten in der informiert die laufend und aktuell unter www.leipzig.ihk.de/coronavirus und im IHK-Newsletter: www.leipzig.ihk.de/medien. Auf kommunaler Ebene hat die Wirtschaftsförderung des Landkreis Leipzig ein Bürgertelefon unter der 03437 984 5567 eingerichtet. Anfragen per E-Mail können an wifoe@lk-l.de gerichtet werden.

ein Bürgertelefon unter der 03437 984 5567 eingerichtet. Anfragen per E-Mail können an wifoe@lk-l.de gerichtet werden. Ausführliche Informationen zum Kurzarbeitergeld liefert darüber hinaus die Bundesagentur für Arbeit . Unter www.arbeitsagentur.de/unternehmen finden Unternehmer eine Übersicht der Themen.

. Unter www.arbeitsagentur.de/unternehmen finden Unternehmer eine Übersicht der Themen. Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen aus der Kreativwirtschaft können ein Sofortdarlehen in Anspruch nehmen. Damit gibt der Freistaat Sachsen ihnen die Möglichkeit, ihr Unternehmergehalt zu finanzieren. Anträge können ab sofort bei der Sächsischen Aufbaubank, www.sab.sachsen.de, gestellt werden.

können ein Sofortdarlehen in Anspruch nehmen. Damit gibt der Freistaat Sachsen ihnen die Möglichkeit, ihr Unternehmergehalt zu finanzieren. Anträge können ab sofort bei der Sächsischen Aufbaubank, www.sab.sachsen.de, gestellt werden. Selbstständige, die in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig sind und durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten, können auf Antrag ihre Beitragszahlung bis 31. Oktober 2020 aussetzen. Ein kostenloses Servicetelefon steht unter der Nummer 0800 1000 48090 zur Verfügung. Über die Online-Dienste unter www.deutsche-rentenversicherung.de ist die Rentenversicherung rund um die Uhr erreichbar.

Kleine Firma entstand vor 14 Jahren in Grimma

Die sunnybaby GmbH entstand vor 14 Jahren als Ausgründung eines Betriebsteils der Bad Lausicker Dr. Junghans Medical GmbH und ließ sich in Grimma nieder. Döbelts Frau Katrin schmeißt als Diplom-Kauffrau das Büro und die Buchhaltung. Außerdem stehen derzeit zwei Näherinnen und je eine Mitarbeiterin für Zuschnitt und Versand im Team. In der eigenen Werkstatt entstehen vor allem Sonderanfertigungen und kurzfristig georderte Produkte. Ein Großteil der Standardware wird in verschiedenen Behindertenwerkstätten genäht.

Namhafte Kunden wie Spiele Max und Zekiwa

Sunnybaby beschäftigt sich in seiner Branche mit allem, was genäht werden kann – aus Textilien und Folie. Zu den Kunden zählen namhafte Großhändler, die auch eigene Fachgeschäfte betreiben, darunter Spiele Max, myToys und Smyth Toys. Auch in Verbänden organisierte Baby-Fachmärkte und Kinderwagen-Hersteller wie Zekiwa werden mit der breit angelegten Zubehör-Palette beliefert.

Grimmaer punkten gegenüber Konkurrenz aus Fernost

Gegenüber der Konkurrenz aus Fernost punkten die Grimmaer mit hoher Qualität und kurzfristiger Lieferung, erklärt Döbelt. Das Material – Stoffe und Gewebe, Garn und Bänder, kaufe sunnybaby ausschließlich in Deutschland ein. Der Umsatz habe trotz des harten Wettbewerbs in den letzten Jahren stabil bei etwa 500.000 bis 700.000 Euro jährlich gelegen. Und momentan bringt das Virus sogar einen kleinen wirtschaftlichen Lichtblick. Döbelt: „Wir haben aktuell größere Anfragen von Kinderwagen-Herstellern, weil sie Beschaffungsprobleme aus Fernost haben.“

Von Frank Prenzel