Wie die Hohnstädter Kirche zu einer neuen Spitze kam

Grimma/Hohnstädt

Als wäre es nie anders gewesen – könnte meinen, wer heute den Blick zur Hohnstädter Kirche richtet. Dabei ist es gerade mal zehn Jahre her, dass der Kirchturm seine Zierde zurück erhielt: die imposante, fast 15 Meter messende Spitze. Eigentlich wollte die Kirchgemeinde das kleine Jubiläum groß feiern – exakt ein Jahrzehnt nach der feierlichen Vollendung am 27. Juni 2010. Wegen der Corona-Auflagen entschied sie sich gegen den festlichen Gottesdienst nebst Gemeindefest im Pfarrhof. Jetzt wird eine Feier im Juni 2021 ins Auge gefasst, dann eben zum 11. Jahrestag.

Zur Galerie Vor zehn Jahren erhielt die Kirche im Grimmaer Ortsteil Hohnstädt ihre Turmspitze zurück. Die Kirchgemeinde erfüllte sich damit einen Traum. Von den Balkonen des Turms bietet sich ein traumhafter Blick.

Seit mehr als 800 Jahren wird auf der Hohnstädter Anhöhe zu Gott gebetet. Grabungsfunde im Inneren der Kirche im Jahr 1987 lassen auf eine Entstehungszeit des Gotteshauses im 12. Jahrhundert schließen, erzählt Lutz Simmler von der Kirchgemeinde Hohnstädt-Beiersdorf. Als die DDR in den letzten Zügen lag, begann nämlich die dringend notwendige Innensanierung, wodurch Denkmalpfleger freie Hand für ihre Forschungsarbeit bekamen.

Bedeutende Umbauten im 19. Jahrhundert

Dokumentiert sind zwei wesentliche Umbauten der Hohnstädter Kirche. 1858 verlängerte man das Schiff. 1895 wiederum wurde der Turm erhöht und erhielt seine imposante Haube. Der spitz in den Himmel ragende Helm wurde seinerzeit mit Ziegeln eingedeckt, ein Material also, das kein ewiges Leben hat.

„1973 begann das Dilemma“, schildert Simmler, der 27 Jahre lang dem Kirchenvorstand angehörte. Rekonstruktionen zufolge muss ein Blitz in den Turm eingeschlagen haben. Definitiv verbürgt ist hingegen, dass ein halbes Jahr später erneut ein Blitz in die Kirchenspitze fuhr. Vermutlich war der Blitzableiter nicht mehr intakt. „Die Bekrönung schlug später aufs Dach des Kirchenschiffes“, so Simmler. Massive Nässeschäden waren die Folge.

1975 wurde die Hohnstädter Kirchenspitze entfernt

1975 entfernte man schließlich die Turmhaube. „Der Abriss kritischer Substanzen war zu DDR-Zeiten die einzige Variante, ein Bauwerk zu erhalten“, rekapituliert Thomas Ott vom Kirchenvorstand. 35 Jahre lang sollte die Hohnstädter Kirche nun ohne ihre Kopfzierde bleiben.

Ein Wiederaufbau verschwand laut Simmler nie aus den Köpfen der Gemeindeglieder. Auch, als nach dem Mauerfall die Sanierung der Kirche fortgeführt wurde, flammte das Thema immer wieder auf. „Den Durchbruch gab es, als eine Spendensammlung für eine neue Turmspitze beschlossen wurde“, erinnert sich Simmler. Das war vor etwa 17 Jahren. Viele Menschen und Firmen steuerten Geld bei, auch die Stadt Grimma. Schließlich lagen 35.000 Euro auf der hohen Kante.

Momente des Wiederaufbaus: Vor zehn Jahren erhielt die Hohnstädter Kirche ihre Spitze zurück. Quelle: Kirchgemeinde

Die Kirchgemeinde verknüpfte das Aufsetzen der neuen, Kupfer verkleideten Haube mit der Außensanierung der Kirche, die rund 300.000 Euro verschlang. So wurde – auch wegen der stehenden Gerüste – eine kostengünstige Symbiose erreicht. Am Spektakulärsten war dabei, wie die zwei vormontierten Teile passgenau auf das Mauerwerk in 24 Meter Höhe kamen. Auch das Anbringen der drei Meter hohen Turmbekrönung mit vergoldeter Kugel, Wetterfahne und Spitze ist unvergessen, schildert Ott, der sich im Vorfeld des 10. Jubiläums ein Quiz mit 18 Fragen ausgedacht hatte.

Kirchturm dient als Symbol und Orientierung

„Das war eine wahnsinnige Geschichte. Ich hatte mir anfangs nicht vorstellen können, dass wir es schaffen“, ist Elke Simmler noch heute stolz über die gelungenen Komplettierung des Turms. Sie ist im Kirchenvorstand die Stellvertreterin von Pfarrer Markus Wendland, der 2012 auch die Kirchgemeinde Hohnstädt-Beiersdorf übernahm und Arno Leye ablöste. Für die Gemeinde und den Ort sei der beachtliche Wiederaufbau „eine wichtige Sache“ gewesen, so Wendland. Ein Kirchturm erfülle schließlich einen Zweck – er sei Symbol und Orientierung.

Hohnstädter Kirche ist weithin sichtbar

Tatsächlich ist der Hohnstädter Kirchturm aus allen Richtungen weithin sichtbar. Wer sich Grimma nähert, egal aus welcher Richtung, entdeckt die Spitze, die vom Erdboden aus exakt 38,90 Meter in den Himmel ragt. Im Inneren des Turms führen 86 Stufen zu den zwei Balkonen, von denen man nicht nur den Leipziger Uni-Riesen, den Collm und den Rochlitzer Berg sieht, sondern bei Weitsicht bis zum Erzgebirge schaut. Wer weitere 28 Stufen kraxelt, steht direkt unter der neuen Haube.

Ein Aufstieg auf den Hohnstädter Turm ist möglich

Der Pfarrer steigt hin und wieder auch mit Schulkassen oder Kita-Gruppen den Turm hinauf. Generell können sich Interessenten beim Pfarrer melden. Laut Ott besteht zudem nach jedem Gottesdienst die Möglichkeit, die hölzernen Stiegen zu erobern. Dann kommt man auch an den Turmfalken, dem alten Uhrwerk und den drei Glocken vorbei.

Die Kirchgemeinde ist stolz auf den Wiederaufbau der Spitze. Er dokumentiere auch ein Stück Heimatverbundenheit, sagt Ott. Und Lutz Simmler spricht von einem „ästhetischen Genuss“. Seine Frau bringt es schließlich auf den Punkt, warum das Projekt seinerzeit so zielstrebig angegangen wurde: „Die Kirche ist das Haus Gottes. Sie ist unser Statussymbol.“

