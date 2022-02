Wie die Oberschule Naunhof auf Beschimpfung der Lehrer reagiert

Naunhof

„Für unsere Lehrer ist das eine große Belastung“, platzt es aus Friedemann Rüger heraus. Schon viermal kam der Leiter der Oberschule Naunhof morgens zur Arbeit und stieß auf mit Kreide geschriebene Proteste gegen die im Hause umgesetzten Corona-Maßnahmen. „Jedes Mal muss der Hausmeister die Parolen entfernen“, berichtet er.

„Masken ab!“ heißt es da. Oder „Kinder brauchen Luft“, „Lehrer schämt euch“, „Wo ist euer Verstand geblieben?“ Mitglieder eines Sportvereins, der in der Schulhalle trainiert, wollen laut Rüger eines Abends einen älteren Mann gesehen haben, der sich an der Eingangstreppe zu schaffen machte. „Sie hatten sich nichts dabei gedacht, nahmen an, das sei der Hausmeister“, sagt er.

Mit den montäglichen Spaziergängen hängen die Schriftzüge seiner Meinung nach zeitlich nicht zusammen. „Sie sind an verschiedenen Tagen in der Woche aufgetaucht, einmal sogar an einem Montagmorgen“, erklärt er. Kai Ober, Elternratsvorsitzender an der Schule, hat deshalb eine andere Vermutung zum Ursprung.

Mit Kreide gemalt: Diese Sprüche wurden vor der Oberschule Naunhof entdeckt. Quelle: Oberschule Naunhof

„Masken sind eine Belastung für die Kinder“, holt er aus. „Manche sehen nicht ein, dass sie diese tragen sollen, und protestieren. Das führte zu Konfrontationen. Eine davon wurde bei Facebook verbreitet über die Eltern des Kindes. Danach tauchten die Sprüche auf.“

Auch Lehrer leiden

Es sei abwertend, wenn Pädagogen aufgefordert werden, sich zu schämen, meint Friedemann Rüger. „Sie tragen auch Masken und leiden darunter. Aber wir müssen uns nun einmal an die Corona-Verordnung halten wie alle anderen auch und wie in anderen Bereichen, zum Beispiel in Bus und Bahn.“ Mit dem Bus fahren täglich die Kinder von Kai Ober. Trotzdem meint er: „Übergriffigkeit gegen Lehrer ist ein No-Go.“

Die Oberschule versucht laut Rüger, die Kinder zu entlasten. „In den Hofpausen können sie – bei Einhaltung der Abstände – ihre Masken abnehmen“, sagt er. „Damit fuhren wir gut, bislang hat sich noch keine komplette Klasse infiziert. Positive Fälle gibt es zwar nach wie vor unter Schülern und Lehrern, aber bei weitem nicht mehr so häufig wie im November und Dezember. Nach dem Buß- und Bettag haben wir sogar zwei Tage schließen müssen.“

Forderungen nach Lockerung

Elternvertreter Ober hält es für legitim, montags auf die Straße zu gehen. „Der Freistaat muss sich etwas einfallen lassen!“, fordert er. „Viele Kinder sind geimpft. Und jene, die nicht geimpft sind, müssen sich wie alle anderen montags, mittwochs und freitags testen lassen. Aufgrund der niedrigeren Zahlen brauchen wir Lockerungen.“ Er denkt da zum Beispiel an eine zeitliche Kürzung der Unterrichtsstunden. „Oder“, fügt Rüger an, „nach einer Testung müsste man sagen können, die Kinder dürfen ohne Maske am Platz sitzen.“

Defizite bei Kindern

Gesundheitliche Schäden durch die Masken wie Husten oder Ausschläge beobachtete der Leiter noch nicht an Kindern. „Aber ihre Kommunikation verlagert sich zunehmend in soziale Netzwerke, wo Beleidigungen und Hass geäußert werden. Das spüren wir auch im Schulalltag.“

Kai Ober bestätigt: „Wenn man sich mit den Kindern unterhält, merkt man ihre Defizite. Durch die Masken erkennen sie nicht die Mimik ihres Gegenübers. Das schränkt ihre Kommunikation ein, die zwischenmenschlichen Beziehungen leiden.“

