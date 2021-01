Wie die Verschiebung der Winterferien im Muldental ankommt

Muldental

Die nächste Stufe im Lockdown ist gezündet. So geht es weiter in den Schulen: Bis Ende Januar läuft die häusliche Lernzeit. Ab 8. Februar sollen je nach Entwicklung alle Kinder wieder in die Schule kommen können, mit Einschränkungen. Vom 1. bis 7. Februar soll es eine Ferienwoche geben. Diese Woche wurde vorverlegt, die zweite wird ab 27. März nachgeholt. Was sagen Eltern, Lehrer und Schüler zu den neuen Vorgaben, das wollte die LVZ wissen.

Anpassung sinnvoll

Gabi Lehmann, die Leiterin der Grundschule Naunhof, findet die Anpassung der Ferien sinnvoll. „Dieser Plan ist, sofern Corona seine Umsetzung am Ende auch tatsächlich zulässt, im Interesse eines kontinuierlichen Präsenzunterrichts sehr zu begrüßen“, so Lehmann. Demgegenüber würde es aus ihrer Sicht wenig Sinn machen, den Schulbetrieb Anfang Februar wieder hochzufahren und die Kinder kurz danach für zwei Wochen in die Ferien zu schicken.

Anzeige

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die jetzt im Raum stehende Lösung ist eine, die zumindest Kontinuität verspricht“, so die Naunhofer Grundschul-Leiterin, die die aktuelle Situation insbesondere für Grundschüler als sehr schwierig bezeichnet. „Der Distanz-Unterricht ist für die Unterstufe nur für einen kurzen Zeitraum möglich.“ Dass die Verschiebung der Ferien manche Eltern mit Blick auf geplante Urlaubsreisen in Schwierigkeiten bringen könnte, sei ihr klar. „Aber abgesehen davon, dass der Bewegungsradius aufgrund der sächsischen Corona-Verordnung stark eingeschränkt ist und sich dadurch Reisen quasi verbieten, werden wir in begründeten Fällen sehr kulant sein.“

Ferienverlagerung macht Sinn

Lehmanns Belgershainer Schulleiter-Kollegin Christine Gräfe glaubt nicht, dass allzu viele Familien von der Ferien-Verlegung kalt erwischt werden. „Es hatte sich ja schon über einen längeren Zeitraum hinweg abgezeichnet, dass Reisen vorerst nicht möglich sein werden. Und mit den verlängerten Osterferien bietet sich dann vielleicht wieder die Chance auf einen Familienurlaub“, so Gräfe, die die frühzeitige Bekanntgabe der Pläne lobt. „Die Winterferien an den Lockdown anzuschließen, macht in jedem Fall Sinn.“

Bei der Stoffvermittlung vorankommen

Diesbezüglich noch keine abschließende Meinung hat man sich im Lehrerkollegium des Freien Gymnasiums Naunhof gebildet. „Wir müssen es nehmen, wie es kommt“, kommentiert Schulleiterin Claudia Stichler die Entscheidung aus Dresden. Wichtig sei vor allem, dass die Schüler bei der Stoffvermittlung und -aneignung vorankommen. „Wir hinken diesbezüglich hinterher. Aber die Chancen, bis zum Ende des Schuljahres aufzuholen, bestehen noch“, so Stichler. Sollte aber der Distanz-Unterricht noch viele weitere Wochen fortgesetzt werden müssen, sähe die Situation anders aus. „Unsere Erfahrung ist die, dass es schwer zu erfassen ist, ob man auf digitalem Weg wirklich alle Schülerinnen und Schüler erreicht“, so die FGN-Chefpädagogin.

Elternreaktionen kommen meist zeitversetzt

Michael Kösser, Mitglied des Schulelternrates des Freien Gymnasiums Naunhof, glaubt nicht, dass die Ferienverlegung das Gros der Eltern in Verlegenheit bringen wird. „Mir zumindest sind bislang fest eingeplante Winterurlaube kaum zu Gehör gekommen“, so der Parthensteiner. „Aber Elternreaktionen kommen erfahrungsgemäß immer erst etwas zeitversetzt“, so der Unternehmer. „Auch aus unternehmerischer Sicht sehe ich keine größeren Probleme mit dieser veränderten Situation. Wir müssen mehr oder weniger alle an einem Strang ziehen, um die Pandemie zu überwinden.“

Auch Landrat als Vater betroffen

Als Vater ist auch Landrat Henry Graichen betroffen. „Die Regelung zu den Ferien halte ich für tragbar.“ Noch weiteren Schulausfall über das bekannte Maß hinaus zu riskieren oder gar Lehrpläne zusammenstreichen sei hingegen keine Option. Nervig wie alle betroffenen Eltern findet der Kreischef mittlerweile die Aussetzer der Lernplattform. „Gestern ging wieder nichts, das ist für die Kinder und Familien einfach unbefriedigend.“

Lernzeit ersetzt keineswegs den Präsenzunterricht

„Ich und auch meine Kolleginnen hätten sich freut, wenn die Schließung der Bildungsstätten vermeidbar gewesen wäre“, sagt Heike Bohne, Schulleiterin der Grundschule „An der Sternwarte“ in Wurzen. Immerhin sei die momentane Situation für alle Beteiligten „eine schwierige Lage“, da die Lernzeit keineswegs den Präsenzunterricht ersetzen könne, „gleichwohl die Eltern gut mitziehen und ihr Bestes geben“. Allerdings hätten Erfahrungen des ersten Lockdowns auch gezeigt, dass nicht in jeder Familie die technischen Voraussetzungen vorhanden sind. „Das fängt zum Beispiel beim fehlenden Drucker an.“ Insofern wünsche sich das Gros der Eltern der Sternwarte-Kinder die Aufgaben in Papierform. Nicht abschätzbar seien laut Bohne zudem die möglichen Folgen der verlängerten Schließung. „Eltern sind nun einmal keine ausgebildeten Lehrer.“ Derzeit besuchen 160 Schüler die Grundschule „An der Sternwarte“, zehn befinden sich hier in der Notbetreuung.

Urlaubsverlegung für Eltern nur schwer möglich

Katrin Juhrich ist die Elternsprecherin der Grundschule Großbothen und die stellvertretende Elternsprecherin des Grimmaer Gymnasiums „ St. Augustin“. Die Verlegung der Ferien macht der Schönbacherin auch privat Sorgen. Ihr Mann Stefan arbeitet bei der LEAG mit drei Kollegen in einer Abteilung, die alle schulpflichtige Kinder haben und Urlaub für die eigentliche Ferienzeit planten. Eine Urlaubsverlegung ist nur schwer möglich. Deshalb steht bei Juhrichs in den Sternen, ob gemeinsame Ferien, die eigentlich ab 8. Februar für eine Woche vorgesehen waren, möglich sind. Bei der sechsköpfigen Familie besucht Drittklässler Jino die Grundschule Großbothen, Sechstklässlerin Janine das Gymnasium Grimma und Achtklässler Jonas die Oberschule Böhlen. Auch wenn die Familie keinen Urlaubsplatz gebucht hat („Das war uns zu riskant.“), stand doch ein Besuch bei Berliner Verwandten auf der Liste.

Situation ist nicht händelbar

„Die Verlegung der Ferien kommt nicht gut an“, weiß Katrin Juhrich aus ihren Kontakten. Viele Eltern hätten Urlaub geplant und könnten ihn nicht so einfach verlegen. Sie seien an Dienstpläne gebunden. In der Facebook-Gruppe hätten schon viele signalisiert, dass die Situation nicht händelbar ist. Denn: Keine gemeinsamen Ferien von Vater, Mutter und Kind – das verschärft Juhrich zufolge auch die Betreuungssituation. Die Stadt Grimma kündigte bereits an, in der nun vorverlegten Ferienwoche im Februar im Hort nur eine Notbetreuung zu gewährleisten. „Da können die Eltern ihre Kinder nicht mal zu den Ferienspielen bringen“, ärgert sich Juhrich. Und sollte es nach der Ferienwoche im Wechselunterricht weitergehen, stehe das Problem der Betreuung weiter. „Da helfen auch die Kinderkrankentage nicht viel weiter“, so die Schönbacherin. „Irgendwann sind die aufgebraucht.“

Stellungnahme des Kreiselternrates

Juhrich schreibt nun auch an einer Stellungnahme, um die der Kreiselternrat die Elternsprecher gebeten hat. Er möchte sich am Freitag mit einem offenen Brief an Ministerpräsident, Kultusminister sowie Landesamt für Schule und Bildung wenden. Infektionsketten müssten unterbrochen werden, aber das passiere derzeit auf dem Rücken der Kinder und Eltern, so Kreiselternrat-Vorsitzende Yvonne König. Die Verlegung der Winterferien war ihren Worten zufolge der i-Punkt zur Entscheidung, einen offenen Brief zu verfassen. Den Elternsprechern geht es um die gesamte Situation. Die Plattform Lernsax sei ständig gestört, die Lernzeit zu Hause funktioniere nicht. Die Eltern seien durch Betreuung und Homeschooling am Limit, bekräftigt König.

Urlaubsplanung läuft flexibel

Der Leiter der Oberschule Grimma, Steffen Kretschmar, sieht in der Verlegung der Winterferien hingegen kein Problem. „Man kann damit leben.“ Seinen Worten zufolge waren auch die 41 Lehrer der Schule am Wallgraben bei der eigenen Urlaubsplanung für den Februar zurückhaltend. Unmittelbar nach Bekanntgabe der neuen Regelung habe jedenfalls keiner aus dem Kollegium signalisiert, dass Unterricht vom 8. bis 19. Februar ein Problem sei. Falls doch, würden individuelle Lösungen gefunden, zeigt sich Kretschmar zuversichtlich. Eltern wiederum könnten an die Schulleitung einen Beurlaubungsantrag für ihr Kind stellen. „Das werden wir unkompliziert entscheiden und kulant angehen.“ Der Schulleiter glaubt nicht, dass viele Eltern davon Gebrauch machen werden. „Wer hat schon einen Winterurlaubsplatz?“

Zurückhaltung bei Präsenzunterricht

Kretschmar findet die Entscheidung richtig, angesichts hoher Infektionszahlen zurückhaltend mit Präsenzunterricht zu sein. „Wir haben die Lernzeit zu Hause gut im Griff“, sagt er. Die Schule nutzt dazu über eine Cloud ihr eigenes OSG-Portal, auf das jeder Fünft- bis Zehntklässler, Lehrer und Eltern Zugriff haben. Dort werden Aufgaben eingestellt. Die anfällige Lernsax nutzt die Schule, die 500 Schüler zählt, nur für die Kommunikation. Froh ist der Grimmaer Schulleiter, dass die Abschlussklassen ab 18. Januar wieder zur Schule kommen dürfen. Die Hauptschüler (9. Klasse) und Realschüler (10. Klasse) werden am Wallgraben dann in halben Klassen unterrichtet, so dass Abstand gewahrt werden kann. Bleibt die Inzidenzahl hoch, würde es nach der vorgezogenen Ferienwoche am 8. Februar für die anderen Klassen mit Wechselbetrieb weitergehen, zitiert Kretschmar die Vorgaben des Kultusministeriums. Dann wäre jeweils eine halbe Klasse in der Schule und in die andere im Homeschooling. „Das macht für mich Sinn, das hätte ich mir schon im November gewünscht.“

Von Ines Alekowa, Kai-Uwe Brandt, Frank Prenzel, Simone Prenzel