Wie eine Familie in Trebsen rassistische Übergriffe erlebte

Trebsen

In einer gemeinsamen Erklärung verurteilten der Bürgermeister und die Pfarrerin von Trebsen die Übergriffe auf eine pakistanische Familie in der vergangenen Woche. Die Aktionen hatten sich gegen Familie M. gerichtet, die seit Februar in der Stadt lebt. Über die Motive der Täter kann die Polizei bislang keine Aussagen treffen, die Ermittlungen laufen weiter.

„Vor zehn Jahren kam mein Vater nach Deutschland“, berichtet Azfar M. Nach und nach zogen er, seine Mutter und vier Geschwister nach, sie alle gehören der islamischen Gemeinschaft der Ahmadiyya an. „Viele von uns wurden in Pakistan getötet“, berichtet Azfar M., der in der Millionenstadt Faisalabad aufgewachsen war. „Die anderen Muslime sind zwar gegeneinander. Aber wenn es gegen uns geht, sind sie sich einig.

Familie mit Ambitionen

In Grimma, wo die Familie jahrelang wohnte, fühlte sie sich sicher. Und auch in Trebsen lief nach ihren Worten alles gut an. „Mein Vater arbeitet im Steinbruch Altenhain. Meine Mutter besucht in Grimma einen Deutschkurs“, berichtet der 19-Jährige, der mit zwei weiteren Geschwistern in einer Leipziger Abendschule den Haupt- beziehungsweise Realschulabschluss schaffen will, während die zwei Jüngsten im Bunde in Grimma zur Oberschule gehen. Sein Ziel ist es, das Abi zu machen und später in der IT-Branche zu arbeiten.

Nächtlicher Schock

Zu einigen Nachbarn in Trebsen hatten die M.’s, wie er sagt, bereits recht gute Beziehungen aufgebaut. Umso mehr geschockt waren sie, als es in der Nacht vom vergangenen Mittwoch auf den Donnerstag laut wurde vor ihrem Haus. „Das waren drei bis fünf Minderjährige, die gegen unser Fenster klopften und uns beleidigten“, berichtet Azfar M., der in diesem Moment nicht daheim war. „Während mein Vater raus ging und nach den Gründen fragte, rief mich meine Schwester an. Ich und mein Cousin verständigten sofort die Polizei.“

Zunächst keine Anzeige

Zuhause angekommen, nahm Azfar M. einen Kricketschläger zur Hand. „Ich habe den Jugendlichen nur damit gedroht, aber nicht zugeschlagen“, sagt er. Die Polizei, die dann eintraf, hätte zunächst keine Anzeige aufgenommen, sondern versichert, dass die jungen Leute nach einer Ermahnung nicht wieder kommen.

Mutter muss ins Krankenhaus

Ein Irrtum, wie sich herausstellen sollte, denn in der gleichen Nacht liefen nach M.’s Worten über zehn junge Leute auf. Er bestätigt die Polizeiangaben, wonach ein Mann das geschlossene Grundstückstor auftrat, sich mehrere Personen unerlaubt auf das Grundstück begaben und rassistisch gegenüber der Familie äußerten. Die Polizei konnte im Rahmen ihres erneuten Einsatzes zwei 20-jährige Tatverdächtige ausmachen. „Meine Mutter geriet in Angst, sie musste vorübergehend ins Krankenhaus gebracht werden“, erklärt Azfar M.

Insgesamt vier Vorfälle

Auch in der folgenden Nacht brodelte es. Einer der beiden 20-Jährigen vom Tag zuvor war nach polizeilichen Angaben in Begleitung eines 15- und eines 17-Jährigen sowie einer 16-Jährigen festgestellt worden. Azfar M. berichtet von insgesamt vier Vorfällen. „Seitdem ist Ruhe“, sagt er. Seiner Einschätzung nach stammen die mutmaßlichen Täter nicht aus der Kernstadt. „Sie gingen über die Brücke in Richtung Neichen fort“, sagt er.

Motive noch unklar

„Wir möchten hier einfach in Ruhe leben“, wünscht sich der Sohn im Namen seiner Familie. Ein Grundsatz seiner Glaubensgemeinschaft sei: „Liebe für alle, Hass für keinen.“ Wieso dennoch so viel Hass eine Rolle spielte, welche Motive ausschlaggebend waren, lässt sich derzeit von der Polizei noch nicht sagen. Die Vernehmungen werden einige Zeit in Anspruch nehmen.

Pfarrerin und Bürgermeister verurteilen Taten

„Mit großem Entsetzen und tiefem Unverständnis erfuhren wir durch die Leipziger Volkszeitung von den nächtlichen Ereignissen und Übergriffen auf eine pakistanische Familie in der Brückenstraße“, reagieren Pfarrerin Birgit Silberbach und Bürgermeister Stefan Müller (CDU) auf das Geschehen. „Inzwischen ermittelt der Staatsschutz der Polizeidirektion Leipzig wegen des Verdachts der Volksverhetzung, des Hausfriedensbruchs, Beleidigung sowie wegen versuchter Sachbeschädigung.“

Plädoyer gegen Gewalt

Die Tatsache, dass Einwohner Trebsens mit rassistischen und ausländerfeindlichen Parolen beleidigt und bedroht wurden, sei erschreckend und abstoßend zugleich. „Dazu sagen wir entschieden Nein! Ein solches aggressives Verhalten ist weder zu verstehen noch zu tolerieren. Es ist klar zu benennen als eine unheilvolle Tat, die unseren Ort in Verruf bringt und nur dazu dient, Hass und Gewalt zu schüren. Wir treten ein für eine lebensfreundliche Stadt, in der sich Menschen friedlich, ohne Angst und Gewalt begegnen können“, so Silberbach und Müller.

Hoffen auf Aufklärung

Ihr Mitgefühl gelte den Opfern. Und sie hoffen, dass die Geschehnisse lückenlos aufgeklärt, die Täter ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden können. „Unabhängig davon sollten wir diese Vorfälle im privaten und gesellschaftlichen Leben reflektieren und alles dafür tun, was zu einem friedvollen Zusammenleben in unserer Stadt beiträgt.“

Trebsen soll weltoffen bleiben

Die Trebsener inklusive der Altenhainer, Neichener und Seelingstädter seien stolz auf den Abschluss einer Städtepartnerschaft mit dem schottischen Blackford. Die Highland Games und andere Veranstaltungen würden von zahlreichen internationalen Gästen besucht und geschätzt. „Dies soll auch in Zukunft so bleiben“, betonen Silberbach und Müller. „Wir möchten auch weiterhin als eine weltoffene Kommune wahrgenommen werden. Achtung und gegenseitiger Respekt sowie Schutz und die Wahrung der Würde aller Menschen sollte unser aller Ziel sein. Dazu rufen wir Sie auf: Ja zu einem friedlichen Miteinander, Nein zu Gewalt! Wehret den Anfängen!“

Von Frank Pfeifer