Wie läuft der Bläsertag in Bad Lausick ab

Bad Lausick

Junge Musikerinnen und Musiker aus dem gesamten Landkreis Leipzig treffen sich am 18. September in Bad Lausick zum Regionalen Bläsertag: In Werkstätten proben und musizieren die Heranwachsenden gemeinsam mit Mitgliedern der Sächsischen Bläserphilharmonie. Höhepunkt ist am Nachmittag ein öffentliches Konzert im Kurpark, das Chefdirigent Peter Sommerer dirigiert.

Sehnsucht nach Konzerten

„Die Kinder und Jugendlichen sind so froh, dass sie wieder gemeinsam proben können. Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen des Unterrichtsbetriebes drohte der Zusammenhalt ein bisschen verloren zu gehen. Mit dem Bläsertag möchten wir neue Akzente setzen“, sagt Silke Schubert. Die Fachbereichsleiterin Blechbläser der Musik- und Kunstschule Landkreis Leipzig hatte keine Mühe, die Elf- bis 19-Jährigen für diese Veranstaltung zu gewinnen: „Sie waren schnell zusammen. Die Kinder lechzen danach, wieder proben und spielen zu können.“

Und das in einem ganz besonderen Rahmen: Sechs Musikerinnen und Musiker der Sächsischen Bläserphilharmonie gestalten gemeinsam mit Pädagogen der Musikschule am Vormittag verschiedene Kurse. „Dass sich ein gestandener Dirigent wie Peter Sommerer Zeit für die Heranwachsenden nimmt und das abschließende Konzert selbst leitet, ist für sie eine besondere Motivation.“

Deutsche Bläserakademie fördert Nachwuchs

Den Nachwuchs zu fördern, sei eine Schwerpunkt-Aufgabe der Deutschen Bläserakademie, die mit der Bläserphilharmonie eng zusammen wirke, sagt deren Geschäftsführer Falk Hartig. Es gehe um einen Wissenstransfer zwischen Profis und den musikbegeisterten rund 60 Mädchen und Jungen. Die Kurse, die man an diesem Tag anbiete, erweiterten den Horizont, vertieften Spieltechniken, sorgten darüber hinaus aber dafür, „dass man Lust hat, mit seinem Instrument intensiv zu arbeiten“. Zu Horn, Trompete, Klarinette, Saxofon und anderen Instrumenten gebe es in kleinen Gruppen Angebote, ehe man sich am Nachmittag auf der Kurpark-Bühne zu einem Konzert versammele. Das beginnt 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

„Wenn diese Veranstaltung ein Erfolg wird – und davon gehe ich aus –, dann möchten wir im nächsten Jahr zu einem überregionalen Bläsertag einladen“, sagt Falk Hartig. Einen Termin habe man bereits ins Auge gefasst: den 10. September.

Von Ekkehard Schulreich