Grimma

Der von Unbekannten verbogene Feststellbolzen am Fluttor am Grimmaer Volkshausplatz ist Mitte voriger Woche gewechselt worden. Das bestätigte Axel Bobbe, Betriebsleiter der Landestalsperrenmeisterei, am Montag auf LVZ-Anfrage. Damit lässt sich das Tor wieder dicht verschließen. Nach den Sommerferien folgt Bobbe zufolge noch eine Dichtheitsprüfung.

Bolzen musste in der Werkstatt neu angefertigt werden

Das vier Meter breite und zweieinhalb Meter hohe Fluttor war in der Nacht zum 25. Juli von Vandalen beschädigt worden. Sie verbogen mit brachialer Gewalt auch den mit einem Gewinde versehenen Feststellbolzen. Die Schiffswerft Dessau-Roßlau, die die Stahltore für Grimma herstellte, musste deshalb in ihrer Werkstatt einen neuen Bolzen fertigen. Beschäftigte setzten ihn am Mittwochabend in Grimma auf der Rückfahrt von einer anderen Baustelle ein. „Ich habe auch erst am Donnerstag davon erfahren“, so Bobbe.

Der Bolzen zum Feststellen des Tores ist inzwischen gewechselt worden, so dass das beschädigte Fluttor in Grimma wieder dicht abschließt. Quelle: Frank Prenzel

Der Talsperrenmeisterei-Chef betont, dass die Funktionsfähigkeit des Tores nach der Beschädigung zu jedem Zeitpunkt gegeben war. Zwar verhinderte der zunächst notdürftig reparierte Bolzen, dass das Tor genau an der Dichtung abschloss. „Im Notfall hätten wir aber die zweite Dichtungsebene setzen können“, so Bobbe. Grimma sei hinsichtlich eines Hochwasser nicht gefährdet gewesen. Allerdings hätte das aufwendigere Verschließen des beschädigten Tores Zeit gekostet.

Jetzt gebe es wieder die Sicherheit, so Bobbe, dass das Tor am Volkshausplatz wie alle anderen schließt. Der Termin für die routinemäßige Dichtheitsprüfung steht allerdings noch nicht fest.

Polizei tappt nach wie vor im Dunkeln

Nach den unbekannten Tätern wird nach wie vor gesucht. Es habe einige wenige Hinweise gegeben, ein konkreter Tatverdacht liege aber noch nicht vor, sagte am Montag eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig auf LVZ-Anfrage. Es werde weiter ermittelt. LVZ-Informationen zufolge sollen die Vandalen in besagter Nacht auch auf das Schritte entfernt liegende Schöpfwerk für den Thostgrundbach geklettert sein und den Blitzschutz beschädigt haben. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters beziehungsweise der Täter führen, hat die Polizeidirektion mit der Stadt Grimma eine Geldprämie von 1000 Euro ausgesetzt.

Lesen Sie auch:

So gestaltete sich die Situation in Grimma nach der entdeckten Schädigung des Fluttores.

Von Frank Prenzel