Wie weit sind die Muldentalkliniken mit der Umsetzung der Impfpflicht?

Grimma/Wurzen

Ab 16. März müssen Beschäftigte in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen des Gesundheitswesens gegen Covid-19 geimpft sein. Davon sind auch die Muldentalkliniken betroffen. LVZ sprach darüber mit Geschäftsführer Mike Schuffenhauer.

Wie bereiten sich die Muldentalkliniken auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht vor?

Die Unternehmensgruppe der Muldentalkliniken hat immer offen und transparent für das Impfen in unseren Einrichtungen geworben. Auch haben wir intern unseren Beschäftigten in unzähligen Terminen das Impfen ermöglicht. Ziel war und ist es, eine hohe Impfquote zu erreichen. Daneben haben wir bereits Anfang des vierten Quartals 2021 damit begonnen, den Impfstatus abzufragen. Somit hatten wir frühzeitig einen Überblick darüber und konnten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt ansprechen, welche noch nicht geimpft waren. Des Weiteren haben wir auch auf das Meldeprozedere ab dem 16. März offen hingewiesen.

Wird bereits begonnen, ungeimpfte Mitarbeiter ab 16. März unbezahlt freizustellen?

Ein klares nein! Hierfür gibt es keine rechtliche Grundlage. Die Kliniken und Pflegeeinrichtungen unserer Unternehmenseinrichtung sind verpflichtet, die Daten ungeimpfter Beschäftigter an das örtlich zuständige Gesundheitsamt zu übermitteln. Dieser Pflicht werden wir nachkommen. Danach ist der Prozess für uns vorerst beendet.

Wie viele Mitarbeiter sind bei den Muldentalkliniken aktuell beschäftigt und wie hoch ist die Impfquote?

In der Unternehmensgruppe sind rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Impfquote über die gesamte Unternehmensgruppe liegt bei über 70 Prozent.

Haben Mitarbeiter zuletzt von sich aus gekündigt?

Unsere Einrichtungen haben wie alle anderen Unternehmen auch eine gewisse Grundfluktuation unter den Mitarbeitenden. Aktuell sehen wir aber keine Zunahme von Kündigungen.

Was würde sich die Klinikleitung in der aktuellen Situation von der Politik wünschen? Offenbar gibt es auf der Seite der Arbeitgeber ja doch Unsicherheiten, was ab 16. März passiert.

Hinsichtlich der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nehmen wir wahr, dass das Gesetz sehr schnell erstellt und verabschiedet worden ist. Wir sehen einige Unschärfen und Unklarheiten, die der allgemeinen Diskussion um eine Impfpflicht nicht gerade förderlich sind, wie zum Beispiel die Befristung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht bis Ende 2022. Der Virus wird nicht per Gesetzesbeschluss mit dem Jahreswechsel verschwunden sein. Oder warum gilt die Impfpflicht für die Beschäftigten, aber jeder Ungeimpfte darf seine Angehörigen in den Einrichtungen besuchen? Sollten dann nicht auch nur noch geimpfte Besucher die Einrichtungen betreten dürfen? Das hätte jeder verstanden. Wir wollen die Einrichtungen insgesamt schützen – Patienten, Bewohner, Beschäftigte und Besucher. Durch eine Vielzahl von unklaren Regelungen und politischer Inkonsequenz sehen wir hier wieder Problemlagen auf alle betroffenen Einrichtungen zukommen.

Gibt es Unternehmensbereiche, in denen die Impfbereitschaft besonders hoch oder auch besonders niedrig ist?

Wir sehen durchaus eine unterschiedliche Bereitschaft zum Impfen in den Unternehmensbereichen. Was wir auch beobachtet haben ist, dass dort, wo es negative Meinungsbildner zum Thema Impfen gibt, auch die Impfbereitschaft im gesamten Team niedriger ausfällt.

Was wird unternommen, um unentschlossene Mitarbeiter noch zu beraten?

Durch die frühzeitige Erfassung des Impfstatus unserer Beschäftigten haben wir auch zeitnah damit beginnen können, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche sich bisher haben nicht impfen lassen, gezielt anzusprechen, aufzuklären und über das weitere Vorgehen zu informieren. Wir haben gesehen, dass die Mehrzahl der noch nicht geimpften Beschäftigter auf den sogenannten Totimpfstoff wartet und sich dann immunisieren lassen will.

Wie viele Corona-Patienten werden aktuell in den Muldentalkliniken behandelt?

Stand heute werden zwei Patienten auf der Intensivstation und 13 Patienten auf der Corona-Isolierstation in Grimma stationär behandelt.

Von Simone Prenzel