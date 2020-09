Wie weiter mit dem Tierheim im Grimmaer Ortsteil Schkortitz?

Grimma/Schkortitz

Vermutlich wurden die trockenen Sommer 2018 und 2019 dem Tierheim Schkortitz zum Verhängnis. Wohl keiner ahnte, dass unter dem Gebäude zwei alte Braunkohlen-Stollen aus Tiefbau-Zeiten verlaufen. Durch ausbleibende Feuchtigkeit trockneten sie aus, was zu Senkungen führte – mit gravierenden Folgen für das Bauwerk darüber, in dem einst der Kindergarten von Schkortitz untergebracht war und mittlerweile seit 14 Jahren Tiere Schutz finden. Mächtige Risse bildeten sich in den Wänden, es gab Setzungserscheinungen.

Tierschutzverein Muldental schlug Alarm

Ende vergangenen Jahres schlug der Tierschutzverein Muldental, der das Tierheim betreibt, Alarm – seit dem eindringlichen Hilferuf wird nach Lösungen gesucht. Inzwischen wird ein neuer Anbau am Standort favorisiert, bei gleichzeitigem Abriss der gefährdeten Gebäudeteile. Einen Umzug jedenfalls möchten weder der Verein noch die Stadt, die Eigentümer des Grundstücks ist. Das Heim liegt ideal und von den Häusern im Dorf ein gutes Stück entfernt. Doch nach wie vor gibt es mehr Fragen als Antworten.

Baugrund scheint für Anbau geeignet

Zumindest scheint der Baugrund geeignet, auf dem der neue Anbau entstehen soll. Wegen des Verdachts auf weitere Hohlräume durch die einstige Marthagrube war das potenzielle Baufeld zunächst mit Detektoren untersucht worden, erläutert Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Schließlich wurden noch Pfähle in den Boden gerammt, um den Untergrund gründlich zu analysieren. Es sieht nicht schlecht aus.

Grimma hofft auf Einlenken des Landratsamtes

Das Problem kommt nunmehr von einer ganz anderen Seite. „Das Grundstück liegt im Außenbereich“, nennt Berger das Kind beim Namen. Und im Außenbereich darf nach Paragraf 35 des Baugesetzbuches nicht gebaut werden. Ausnahmen seien aber möglich, erläutert der Rathauschef. Die Stadt Grimma prüft und hofft, das Landratsamt als Genehmigungsbehörde auf ihre Seite ziehen zu können. „Wo soll ein Tierheim denn sonst stehen“, fragt Berger. Inmitten einer Siedlung jedenfalls nicht. „Wir stehen vor einem Ausnahmefall und hoffen auf eine positive Aussage des Landratsamtes.“

Vereinschefin Ricarda Höfer betrachtet die Schäden im Mauerwerk. Quelle: Archiv: Frank Schmidt

Auch die Finanzierung der Arbeiten ist noch ein wunder Punkt. „Wir haben uns um Fördermittel gekümmert“, erklärt der Oberbürgermeister. Die Leader-Fördermittelstelle habe signalisiert, dass die Stadt eventuell 2021 einen Antrag stellen könne. „Wir sind mit der Leader-Stelle im Gespräch“, so Berger. Unklar sei auch, ob eine 50- oder 70-prozentige Förderung möglich sei. Und die Eigenmittel? „Es gibt immer eine Lösung“, beteuert der Rathauschef.

Tierheim ist Pflichtaufgabe der Kommune

Maßgeblich sei, ob die Kreisbehörde den Teilneubau gestattet und ob Fördermittel fließen, fasst Berger zusammen. Auf jeden Fall müsse eine Lösung her, denn das Tierheim sei kein Spaß, sondern gehöre zu den Pflichtaufgaben der Kommune. Berger lobt in dem Zusammenhang einmal mehr den Tierschutzverein. „Wir können froh sein, dass es ihn gibt.“ Die Mitglieder seien mit viel Engagement bei der Sache.

Zumindest hat es am Bauwerk am Rand von Schkortitz keine weiteren Setzungen gegeben. „Wir beobachten permanent den Altbestand“, erklärt Grimmas Oberbürgermeister.

Von Frank Prenzel