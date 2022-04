Wieder Brand in Pomßen – War es der Feuerteufel?

Parthenstein/Pomßen

Wie schon so oft in jüngster Zeit brannte es am Montagvormittag wieder einmal in Pomßen. Die Feuerwehren des Parthensteiner Ortsteils und die aus dem benachbarten Grethen wurden 9.25 Uhr zu einem Privatgrundstück in der Parkstraße gerufen. Dort standen eine Mülltonne und ein danebenstehender Autoanhänger in Flammen.

Sechs Mann waren laut Gemeindewehrleiter Sven Medicke im Einsatz. Durch das schnelle Löschen konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden, zu Schaden kam niemand.

Wohl keine Tat des Feuerteufels

Medicke ist sich nahezu sicher, dass es sich in diesem Fall nicht um eine weitere Tat des Feuerteufels handelt, der seit geraumer Zeit sein Unwesen in und um Pomßen treibt. „Auch wenn man inzwischen kaum noch sicher sein kann, zu welcher Uhrzeit er zuschlägt, glaube ich, hier liegt eine andere Ursache vor“, sagte er auf Anfrage. Seiner Vermutung nach hatte das Feuer in der Mülltonne seinen Ausgang, die dann auf den Hänger kippte.

Über 30 Brände – in der Regel nachts – werden dem unbekannten Täter mittlerweile zugeschrieben. Auch dieses Jahr zündelte er schon. Allein im vergangenen Jahr kostete sein Treiben die für die Feuerwehr zuständige Gemeinde über 10 000 Euro – von den Sachschäden ganz zu schweigen. Bislang fehlt jede Spur von ihm.

Von Frank Pfeifer