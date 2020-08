Wieder freie Fahrt durch Altenhain

Trebsen/Altenhain

Freie Fahrt herrscht wieder auf der Grimmaer Landstraße in Altenhain. Am Freitagmittag wurde die Brücke über den Ellergraben nach siebenmonatiger Bauzeit offiziell für den Verkehr freigegeben. Es handelte sich laut Bürgermeister Stefan Müller in finanzieller Hinsicht um das größte Projekt der Stadt Trebsen in diesem Jahr.

Nach jetzigen Berechnungen hat der Ersatzneubau inklusive Planung 290 000 Euro gekostet, von denen der Freistaat 214 000 Euro bezahlte. Den Rest musste die Kommune aufbringen, der keine Wahl blieb. Die alte Brücke hatte ausgedient, sie war marode und zu klein dimensioniert. Die neue soll nach den Worten von Planer Heiko Sterzik vom Markleeberger IBB-Ingenieurbüro Hochwasser wegstecken können, die statistisch alle 100 Jahre erwartet werden. „Die Anlieger sind damit vor Starkregen sicher“, konstatierte Müller.

Probleme wegen Mauern und Corona

Kompliziert war das Vorhaben, weil Grundstücksmauern von Anliegern auf der Brücke standen. Sie mussten zum Teil abgerissen und neu errichtet werden. Außerdem war ein Laufsteg für Otter zu integrieren, damit sie den Durchlass trockenen Fußes passieren können. Auch die Corona-Krise brachte Probleme mit sich. „Wir mussten Wasser-, Telefon, Glasfaser- und Stromleitungen umverlegen. Dazu brauchten wir Zuarbeiten von den Medienträgern“, erläuterte Rainer Schreber von der Montra Bau- und Dienstleistungs GmbH Belgern, die den Bau ausführte. „Wegen Corona arbeitete die Deutsche Glasfaser aber vorübergehend nicht, was bei uns zu Verzögerungen führte.“

Schulbus hat wieder freie Fahrt

Alles Geschichte, jetzt kann die Straße wieder benutzt werden, die eine wichtige Achse durch Altenhain darstellt und von Trebsen aus unter anderem zum Sportplatz führt. „Wir sind froh, dass sie pünktlich vor dem Schuljahresbeginn offen ist“, sagte Müller mit Bezug auf die Busse, deren Umleitung nun entfällt.

Von Frank Pfeifer