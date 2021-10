Grimma

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz möchte aus den Wiederaufbau-Erfahrungen Sachsens und auch der Stadt Grimma schöpfen. Auf den Tag drei Monate nach der Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland schaute sich der 58-jährige SPD-Politiker am Donnerstag in der Muldestadt um und kam ins Gespräch mit Leuten, die 2002 und 2013 bei der Bewältigung der Flutschäden an vorderster Front standen. Am Tag zuvor hatte Lewenz mit seinem sächsischen Amtskollegen Roland Wöller (CDU) in Dresden gesprochen und Pirna einen Besuch abgestattet.

Grimmas OB hat die Expertenrunde zusammengetrommelt

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) hatte auf Wunsch der Rheinland-Pfälzer die Runde zusammengetrommelt. Mit am Tisch saßen der 2002 berufene Wiederaufbaustabs-Leiter Ulrich Kraus, der einstige Vizepräsident der Landesdirektion Michael Feist, Heiko Schwarz, der im 2013er-Wiederaufbau-Stab von Fritz Jaekel stand, der damalige Grimmer Polizeichef Frank Gurke, der Grimmaer Bauingenieur Marco Lätzsch und auch Landrat Henry Graichen (CDU). Nach dem Gespräch nahm der Innenminister einen Teil der rund 60 Millionen Euro teuren Hochwasserschutz-Anlage an der Mulde in Augenschein – wegen des Regens gut beschirmt. Auf dem Weg zeigte ihm Berger an einem Eckhaus des Marktes, in welcher Höhe das Wasser 2002 zum Stehen kam.

Roger Lewentz (li.), der SPD-Innenminister von Rheinland-Pfalz, besuchte die hochwassererprobte Kleinstadt Grimma in Sachsen. Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos, re.) zeigte ihm am Markt eine Hochwassermarke von 2002. Quelle: Thomas Kube

Im Ahrtal in Rheinland-Pfalz stehen die Menschen wohl vor einer größeren Aufgabe als die Sachsen nach den zwei Jahrhundertfluten. Neben den vielen Toten und Verletzten gebe es große Zerstörungen, berichtete der Minister. Etwa 10.000 Häuser seien zerstört oder beschädigt, die entfesselte Ahr habe auch 40 Schulen und 62 der 73 Brücken vernichtet. Kläranlagen können nicht mehr arbeiten, Eisenbahnen nicht mehr fahren, das Wasser hat darüber hinaus 40 Kilometer Straßen geschluckt.

Innenminister: Es geht jetzt in Richtung Wiederaufbau

„Wir verändern jetzt den direkten Katastropheneinsatz in Richtung Wiederaufbau“, sagte Lewenz, seit 2012 auch SPD-Landeschef in Rheinland-Pfalz, gegenüber der LVZ. „Wir orientieren uns dabei in vielen Bereichen an dem, was in Sachsen nach den großen Hochwässern entwickelt wurde“, so der Innenminister, der von einer Blaupause der sächsischen Regelwerke für Rheinland-Pflanz spricht. „Das ist sehr hilfreich für uns, weil es sich hier bewährt hat.“ In Dresden, Pirna und Grimma wollte er mit seinen Leuten bestimmte Fragen vertiefen und auch wissen, ob Fehler gemacht wurden und wie die sich vermeiden lassen. Und er bedankte sich „für die großartige Hilfe“, die unmittelbar nach dem Hochwasser im Juli aus Sachsen kam.

Minister hatte Grimmas Rathauschef im TV gesehen

Übrigens hatte Lewentz Grimmas Oberbürgermeister in einem Fernseh-Talk gesehen und sich auch deshalb für den Besuch der Muldestadt entschieden. Berger hatte dort sinngemäß gesagt, dass die Fluten zwar schreckliche Prüfungen für die Menschen waren, Grimma inzwischen aber besser aufgestellt ist als vor dem Hochwasser. „Das ist ein Signal, dass auch bei uns sehr wichtig ist“, betonte der Innenminister, der den Blick nach vorn lenken möchte. Rheinland-Pfalz erhalte für den Wiederaufbau 15 Milliarden Euro. Es gelte, mit dem Geld auch das Ahrtal nachhaltig und zukunftsfähig aufzubauen.

Roger Lewentz (3.v.re.), der SPD-Innenminister von Rheinland-Pfalz, besuchte die hochwassererprobte Kleinstadt Grimma in Sachsen. Auch Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos, links hinten) erläuterte ihm seine Erfahrungen aus den beiden dramatischen Hochwasserkatastrophen, die 2002 und 2013 über die Stadt am Fluss Mulde hereinbrach. Quelle: Thomas Kube

Aus Grimma nehme er mit, „dass man die Hoffnung haben kann, trotz großen Verwüstung die Stadt nach vorn zu entwickeln“, so Lewenz. „Und dass man durch eine sehr intensive Einbindung der Bevölkerung die Menschen auf diesem Weg mitnehmen kann.“

Grimma erwartet jetzt Bürgermeister aus Euskirchen

Grimmas Oberbürgermeister ist seit den dramatischen Tagen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ein gefragter Mann. Den anfänglichen Interviews wichen bald Anrufe und Besuche zum Beispiel von Bürgermeisterkollegen aus den betroffenen Gebieten. „Sie bitten um Beratung“, so der Rathauschef, der in der kommenden Woche das Stadtoberhaupt von Euskirchen erwartet. Man will aus den Katastrophengebieten wissen, wie die Stadt Grimma die Folgen des Hochwassers bewältigt hat.

Von Frank Prenzel