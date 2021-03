Wieviel Straßengrün verträgt Trebsen?

Trebsen

Darf auf Bürgersteigen aus Naturschutzgründen etwas Grün wachsen, oder müssen sie klinisch rein aussehen? Wohl in jedem Ort gehen die Meinungen darüber auseinander. So auch in Trebsen, nur dass dort darüber öffentlich diskutiert wird. Zuletzt geschah das jetzt im Technischen Ausschuss, und zwar in Folge eines Vorfalls im vergangenen Jahr.

Es war Juni, als Gerhard Gräbel aus der Seilergasse eine Aufforderung des Ordnungsamtes erhielt, die Kräuter zu entfernen, die vor seinem Grundstück wuchsen, um für ein freundliches Erscheinungsbild zu sorgen. Der Rentner kam der Anordnung nur bedingt nach und begründete dies mit der Bedeutung der Pflanzen für die Insektenwelt. „Nach einem Bericht in der LVZ schlug ich vor, unsere Reinhaltungssatzung zu ändern“, sagt Stadtrat Volker Killisch (Wählervereinigung Altenhain).

Verwaltung würde Mustersatzung reichen

Laut Frank Erfurth, der für Ordnung und Sauberkeit in der Stadt verantwortlich ist, war es sowieso an der Zeit, das Dokument auf den neuesten Stand zu bringen. Also nahm er sich des Themas an. Seiner Meinung nach reicht es aus, eine Mustersatzung des Freistaats heranzuziehen, denn diese würde von fast allen Kommunen Sachsens verwendet.

Kritiker wollen Begriffe auf Prüfstand stellen

Kritiker rief das auf den Plan. „Zwei Begriffe werden in den Raum geworfen, und zwar das ,Erscheinungsbild’ der Stadt und die ,öffentliche Ordnung’“, erklärt Killisch. „Ich halte es für erforderlich, dass Trebsen diese Begriffe definiert und regelmäßig neu auf den Prüfstand stellt, denn sie ändern sich mit der gesellschaftlichen Entwicklung.“

Leitbild für mehr Handlungsspielraum

Der Ortschaftsrat Altenhain kam zum Schluss, es müsse ein Leitbild geben, das die Mehrheit der Bevölkerung mitträgt. „Uns ist klar, dass die einen Blühstreifen an Grundstücksgrenzen für unzumutbar halten, während andere sie für wertvoll erachten“, sagt Ortsvorsteherin Katrin Kamm. „Deshalb sollten wir Ermessensräume schaffen, die der Verwaltung einen Handlungsspielraum geben.“

Zusatzerklärung mit Tücken

Kamm und Killisch geht es grundsätzlich „um eine naturnahe Gestaltung der öffentlichen Wege und Plätze mit möglichst keinem Pestizideinsatz und einer geringen Schnittfolge.“ Sie wissen aber auch, dass eine Satzung allgemein gehalten werden muss. Deshalb würden sie am liebsten in einer Zusatzerklärung konkrete Punkte zum gewollten Erscheinungsbild von Trebsen verankern, und zwar aufgesplittet nach Stadt und jedem Ortsteil. In welcher Form das rechtlich verbindend definiert werden soll, weiß allerdings niemand. Bürgermeister Stefan Müller (CDU) ruft auf: „Lassen sie uns gemeinsam überlegen, wie wir das verankern können!“

Gefahren sind abzuwehren

Freilich gibt es auch Gegenstimmen. Manfred Müller (Bürgerinitiative für eine sichere Zukunft): „Wir reden um des Kaisers Bart. Den meisten Menschen ist ein ordentliches Grundstück ohnehin ein Bedürfnis.“ Bernd Bubnick (Gemeinsame Zukunft): „Ich finde es wahnsinnig übertrieben, über was wir da reden.“ Und Frank Erfurth von der Stadtverwaltung gibt zu bedenken, dass freie Gehwege nicht zuletzt dazu dienen, Gefahren abzuwenden.

Stadtrat muss entscheiden

Eine Entscheidung über die neue Reinigungssatzung soll nun der Stadtrat fällen. Im derzeitigen Entwurf weist sie nur geringe Änderungen zur bestehenden Satzung auf.

Von Frank Pfeifer