Wilhelm-Ostwald-Park zeigt, was der Mensch von der Natur kopiert

Im Wilhelm Ostwald Park in Großbothen können die Besucher bis zum 8. März kommenden Jahres in die Welt der Bionik eintauchen. Das Wort fasst die Begriffe Biologie und Technik zusammen und ließe sich auch mit dem Satz „Von der Natur lernen“ umschreiben. In der im Haus Werk aufgebauten Gastausstellung des Galileo-Parks Lennestadt-Meggen ist Experimentieren und Ausprobieren ausdrücklich erwünscht.

Lotuspflanze – Symbol der Reinheit

Gleich im Eingangsbereich können die kleinen und großen Forscher das Prinzip der Lotuspflanze nachempfinden. Sie ist das Symbol der Reinheit, durch ihre besondere Blattstruktur perlen die Wassertropfen ab und nehmen den Schmutz mit. Zunutze macht man sich diese Erkenntnis unter anderem bei besonders beschichteten Löffeln, von denen Honig rückstandsfrei abtropft, oder bei spezieller Hauswand-Farbe, erläuterte Thea Lautenschläger zur Ausstellungseröffnung. Sie arbeitet am Institut für Botanik an der Technischen Universität Dresden und hielt vor geladenem Publikum den Einführungsvortrag.

Ein Klassiker, mit dem sich der Mensch Raffinessen der Natur zu Diensten gemacht hat, ist der Klettverschluss. In der Ausstellung können die Besucher drei verschiedene Klettbänder testen und nachlesen, wie das Prinzip funktioniert. Der Auftrieb eines Flugzeuges wird mit einem per Sensor gesteuerten Falkenflug erlebbar. Unter dem Stichwort „Baumeister Natur“ können mit einer Lupe Knochenstrukturen, die beim Bauen als Vorbild dienen, erkundet werden. Und am mannshohen Modell des Pariser Eiffelturmes soll der Besucher schätzen, wie groß ein Würfel wäre, würde alles Metall des 325-Meter-Riesen eingeschmolzen. Insgesamt hält die unterhaltsame Ausstellung, die berühmte Beispiele aus dem Forschungsfeld der Bionik vor Augen führt, etwa ein Dutzend Mitmach-Bereiche parat.

Begriff im Jahr 1920 erstmals geprät

Den Begriff der Biotechnik, später auf Bionik verkürzt, habe im Jahr 1920 erstmals Raoul Francé geprägt, erläuterte Expertin Lautenschläger. Nach dem Vorbild einer Mohnkapsel entwickelte der österreichische Ingenieur den Salzstreuer. „Das war das erste deutsche Patent für eine bionische Erfindung“, so Lautenschläger, die nicht nur einen historischen Exkurs unternahm, sondern auch auf die aktuelle Bionik-Forschung ihres Hauses einging. Als erste bauliche Natur-Kopie gilt ihren Worten zufolge der 1851 erbaute Londoner Kristallpalast. Der sei nach einer Riesen-Seerose konstruiert.

Ein Fünftel der Pflanzenarten bedroht

Die Natur dient als Inspirationsquelle für technische Innovationen. Doch inzwischen seien weltweit ein Fünftel der Pflanzenarten vom Aussterben bedroht, das gleiche gelte für Tiere, warnte Lautenschläger. „Das ist ein riesen Schatz, der uns für die Forschung verloren geht“, warb die Wissenschaftlerin eindringlich für den Einsatz zum Schutz der Artenvielfalt.

Landrat Henry Graichen ( CDU) lobte das Engagement im Ostwald Park, in dem das Erbe des Nobelpreisträgers bewahrt und erschlossen wird. Dabei werde Wissen an Kinder und Jugendliche vermittelt. Laut Graichen ist auch die neue Sonderausstellung gut geeignet, Schüler neugierig zu machen. Es sei wichtig, junge Menschen für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern, der Arbeitsmarkt brauche innovationsfreudige Arbeitskräfte.

Begleitprogramm richtet sich an Schulklassen

Die Bionik-Ausstellung wird denn auch von einem museumspädagogischen Begleitprogramm, das sich an Schulklassen richtet, komplettiert. Alles in allem gibt es fünf Angebote für verschiedene Klassenstufen – „Falten, festigen und stabilisieren“, „Ein haariges Experiment“, „Das wärmende Luftpolster“, Vom Flugzeug zum Hubschrauber“ und „Fluoreszenz – der leuchtende Drink“.

Dauer- und Sonderausstellung sind – außer donnerstags – jeden Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Angebote für Schulklassen können unter 034384/7349-152 oder museum@wilhelm-ostwald-park.de angefragt und gebucht werden.

Von Frank Prenzel