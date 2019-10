Windrad in Großbardau bei Grimma bekommt die Flügel gestutzt

Grimma

Gerade einmal zweieinhalb Jahre ist es her, dass die zwei Windkraftanlagen in Großbardau montiert und in Betrieb genommen worden sind. Nun sind einer der beiden Anlagen, die im Abstand von knapp 400 Metern gen Himmel ragen, die Flügel gestutzt worden. Mit einem großen Kran wurde bereist Anfang der Woche das Flügelrad jener Windkraftanlage demontiert, die am südlichsten steht. Anlass sind notwendig gewordene Reparaturen.

Hauptlager ist das Problem

„Diese Anlage hat ein Problem mit dem Hauptlager“, bestätigte Falk Zeuner vom Generalunternehmer Terrawatt auf LVZ-Nachfrage. Zudem fügte er an, dass es sich hierbei um ein „sehr seltenes Problem“ handeln würde, deren Kosten „selbstverständlich über den Vollwartungsvertrag“ gedeckelt seien. Wie lange die Reparaturarbeiten andauern, vermochte Zeuner nicht vorhersagen.

Im April 2017 wird das erste Windrad bei Großbardau montiert. Quelle: Frank Schmidt

Rückblende: Diese zwei Windkraftanlagen waren im Vorfeld ihrer Errichtung heftig umstritten. Besonders Einwohner der nahen Ortschaft Großbardau sahen darin eine Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität. Dennoch kam es zur Montage der gigantischen „Spargelstangen“, wie solche Windkraftanlagen im Volksmund genannt werden. „Die 60 Tonnen schweren Gondeln sind auf 143 Meter Höhe montiert und die Gesamthöhe, also Blattspitze gerade nach oben gerichtet, beträgt 200 Meter“, ließ bei der damaligen Montage Alexander Leistner von der Planungsgesellschaft wissen.

Windrad der Superlative

Auch das Rotorblatt hat rekordverdächtige Ausmaße und ist mit seinen 114 Metern im Durchmesser, ein Blatt misst 57 Meter Länge, sowie 55 Tonnen ein echtes Schwergewicht. Mit den ersten knapp 30 Monaten ihrer Laufzeit hat die Anlage bereist zehn Prozent ihrer etwa 20 Jahre Betriebszeit erreicht. Pro Jahr und Windrad sollen damit etwa zehn Millionen Kilowattstunden erzeugt werden, was dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 4 000 Zweipersonenhaushalten entsprechen würde. Um also die drei Rotorblätter mit dem 3,4 Megawatt Generator antreiben zu können, muss der Wind schon ordentlich in die Backen blasen.

Von Frank Schmidt