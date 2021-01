Wir wirkt sich die Corona-Krise auf die Stadt Grimma aus?

Grimma

Auswirkungen der Corona-Krise, die Frage nach den Bauprojekten der Stadt und Verunsicherungen bezüglich des Glasfaser-Anschlusses – an der Schwelle zum neuen Jahr sprach die LVZ mit dem 53-jährigen Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos).

Wie weit wirft die Corona-Krise die Stadt Grimma zurück?

Die Pandemie hat schon manches verlangsamt. Als Verwaltung haben wir in allen Bereichen versucht, normal weiter zu machen. Es galt für uns, Stillstand zu vermeiden. Das haben wir geschafft. Auch unsere großen Bauvorhaben haben nicht gelitten. Eher Sorgen machen mir die finanziellen Auswirkungen. Grimma fehlen im aktuellen Haushalt 3,5 Millionen Euro. Das ist schon enorm.

Muss sich Grimma konsolidieren?

Kommt Grimma demnach schon 2021 an der Konsolidierung nicht vorbei, wenn Dresden der Stadt in Folge der Corona-Krise 3,5 Millionen Euro weniger Schlüsselzuweisung aufs Konto schickt?

Wir werden wie alle anderen an einer Konsolidierung vermutlich nicht vorbei kommen. Alle freiwilligen Aufgaben müssen auf den Prüfstand. Wir versuchen aber, die großen baulichen Maßnahmen aufrecht zu erhalten.Und das klingt fast schon schizophren: Was wir in diesem Jahr abschließen beziehungsweise vorhaben, erweckt nicht den Eindruck, dass uns Corona zurück wirft.

Sie haben eine lange Liste vor sich liegen...

Matthias Berger. Quelle: Thomas Kube

Für die Rekonstruktion des Tierheimes Schkortitz brauchen wir 800.000 Euro, hoffen dabei auf eine Förderung von 500.000 Euro und auf 100.000 Euro vom Tierschutzverein. Fertiggestellt wird im Sommer die 13 Millionen Euro teure Oberschule Böhlen, politisch eine ganz wertvolle Geschichte. Wir schließen im ersten Halbjahr den Wiederaufbau der Roggenmühle ab – Gesamtumfang rund vier Millionen Euro. Wir werden bis Ende des Jahres für 1,6 Millionen Euro das neue Feuerwehrgerätehaus Zschoppach fertig stellen und schreiben die Planung für die Feuerwehr Kössern aus. Wir hoffen auf Fördermittel in Höhe von 1,6 Millionen Euro für die 2,7 Millionen Euro umfassende Rekonstruktion der Turnhalle Nerchau. Wir haben große Hoffnung, dass uns ein Sponsor den dritten Bauabschnitt im Jagdhaus Kössern finanziert, der eine Million Euro kostet. Mit einer Förderung von 90 Prozent fließen 1,6 Millionen Euro in die Straße Am Hengstberg zur Erschließung des Industriegebietes. Und es wird Ende des Jahres Baureife eintreten für den großen Abschnitt auf dem Rappenberg, wo noch einmal etwa 55 Eigenheime entstehen. Politisch herausragend: Wir beginnen mit dem Bau des städtischen Glasfasernetzes und werden in den nächsten vier Jahren 50 Millionen Euro umsetzen.

Im Dezember wurde Richtfest an der Oberschule Böhlen gefeiert. Quelle: Thomas Kube

Sie zählen auf, was baulich alles passiert. Aber wo wird Grimma angesichts sinkender Zuweisung den Gürtel enger schnallen müssen?

Ehrlich gesagt habe ich keine Idee, wo wir sparen könnten. Aber wir müssen uns Gedanken machen – gemeinsam mit dem Stadtrat. Es gibt ja auch Dinge, die sich unserem Einfluss entziehen. Durch die Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst zum Beispiel kommen in unserem Haushalt jedes Jahr eine halbe bis eine Millionen hinzu. Ich fand es übrigens nicht gut, dass der öffentliche Dienst 2020 zwischen den zwei Corona-Wellen für mehr Lohn streikte. Gerade in so einer Situation muss er das Rückgrat der Gesellschaft bilden.

Muss sich Grimma von Großprojekten verabschieden?

Grimma plant auch den Neubau von Kita und Grundschule in Mutzschen, eine neue Kita auf dem Rappenberg und die Erweiterung der Schule Hohnstädt, nicht zu vergessen ein neues Gebäude für den Bauhof. Wie will die Stadt das stemmen? Muss sie sich von einigen dieser Großprojekte verabschieden?

Nein. Vielleicht wird sich manches Vorhaben corona-bedingt ein bis zwei Jahre verzögern. Aber wir bleiben dran. Auch an der Vision eines Bildungscampus’ in Mutzschen wird nicht gerüttelt. Eines muss ich aber klar sagen: Ich bin kein Freund davon, neue Kredite aufzunehmen. Ich will zwar nicht ausschließen, dass wir zur Finanzierung eines Kindergartens oder einer Schule auch mal über Kredite nachdenken müssen. Neue Schulden sollten aber die äußerste Ausnahme bleiben.

Breitband: Wie will Grimma aufklären?

Zum städtischen Glasfaser-Netz: Seit Netz-Betreiber Vodafone im eigenen Interesse eine Werbekampagne gestartet hat, herrscht in der Stadt eher Verunsicherung. Das gilt auch für die Frage, wer denn nun eigentlich einen kostenlosen Breitband-Anschluss erhalten kann. Wie wollen Sie aufklären?

In der Tat erhalten wir momentan viele Anrufe. Fakt ist: Jeder, der unterversorgt ist, also weniger als 30 Mbit/s anliegen hat, kann sich bei uns melden und bekommt kostenlos ein Glasfaserkabel durch die Hauswand. Der Endkunde muss dabei für Internetzugang und Telefonie nicht zwingend einen Vertrag mit dem Netz-Betreiber Vodafone abschließen, sondern kann sich die Leistung auch bei anderen Anbietern holen. Da sich viele Fragen stellen, halte ich es für außerordentlich wichtig, dass wir – sobald es Corona zulässt – in den Ortsteilen in Bürgerversammlungen das Modell erklären. Im November mussten wir sie absagen.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (r.) hält im Beisein von Grimmas Breitband-Koordinator Steffen Pufka ein Glasfaser-Kabelstrang in der Hand. Quelle: Frank Prenzel

Mit dem ersten Spatenstich im künftigen Industrie- und Gewerbegebiet an der Autobahn haben Sie schon vor zwei Jahren geliebäugelt – und auch Rückschläge einstecken müssen, weil etwa der Kosmetik-Riese Beiersdorf sich letztlich doch für Leipzig entschied. Gibt es inzwischen – neben dem Grimmaer Kehrmaschinenhersteller Faun Viatec – namhafte Unternehmen, die den Kaufvertrag bereits signiert haben?

Es gibt derzeit wieder zwei namhafte große Investoren, die Interesse zeigen. Ende Januar habe ich dazu eine Video-Schalte. Wir sind ständig im Gespräch mit Unternehmen. Was ich sagen kann: Die knappe Hälfte der 50 Hektar ist per Handschlag verkauft. Und ich bin optimistisch, dass im Frühjahr die ersten Firmen zu bauen beginnen. Die Erschließungsstraße für den ersten und zweiten Bauabschnitt wollen wir Mitte des Jahres fertig haben. Übrigens könnte das Gebiet längst komplett verkauft sein, aber wir nehmen nur Investoren, die mindestens 25, besser 30 Industriearbeitsplätze pro Hektar schaffen. Ich prognostiziere, dass dort in den nächsten fünf Jahren um die 1000 Industriearbeitsplätze entstehen.

War der Wiederaufbau der Roggenmühle richtig?

Die Baustelle der Roggenmühle ist von Anfang an von Pleiten, Pech und Pannen überschattet. Würden sie den Wiederaufbau aus heutiger Sicht immer noch befürworten?

Uns war allen klar, dass der Wiederaufbau wirtschaftlich betrachtet Unsinn ist, weil von der „Bude“ nur noch drei Prozent standen. Aber denkmalpflegerisch war das so gewollt und hat uns eine Förderung von 75 Prozent gebracht. Städtebaulich betrachtet wird das Gebäude so prägend sein wie das Alte Seminar. Deshalb meine ich, der Wiederaufbau war der richtige Weg – auch wenn die Roggenmühle in Anlehnung an die Elbphilharmonie bereits liebevoll Muldenphilharmonie genannt wird. Es wird ein ganz tolles Gebäude, mit dem die Stadtsilhouette wieder komplett ist.

Die Roggenmühle in Grimma soll im Jahr 2021 wieder aufgebaut sein. Quelle: Thomas Kube

Werfen wir noch einmal den Blick aufs alte Jahr? Was bleibt Ihnen in dem von der Pandemie geprägten 2020 besonders in Erinnerung?

Es gab auch positive Momente. Mich berührte zum Beispiel unser Polar-Express. Es war eine eher spaßige Idee, mit wenig Aufwand den Leuten ein bisschen Weihnachtsstimmung zu vermitteln. Sie fand viele Unterstützter, und ich freue mich, dass die Resonanz der Leute so positiv war.

Werden in Grimma alle Lokale und Läden überleben?

Die Corona-Krise wird 2021 ein dominierendes Thema bleiben. Werden alle Grimmaer Unternehmen – in erster Linie Gaststätten und kleine Läden – die Krise überstehen?

Nein. Es gibt einige Kleine, die sich bereits abgemeldet haben. Und das tut schon weh. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass Schließungen zur Massenerscheinung werden. Und bei viele Großen brummt das Geschäft. Ich kenne mehrere Bau- oder technische Firmen, die Auftragslagen wie nie zuvor haben.

Von Frank Prenzel