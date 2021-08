Wird das WC am Volkshausplatz in Grimma einem Eiscafé geopfert?

Grimma

Der Ortsverband Grimma/Colditz der Partei Die Linke will in Erfahrung gebracht haben, dass auf dem Grimmaer Volkshausplatz das öffentliche WC für ein Eiscafé geopfert wird. So jedenfalls äußert sich Linken-Stadtchef und Stadtrat Maximilian Schöpe (31) in einer Pressemitteilung. Janine Wolff, die Leiterin des Stadtentwicklungsamtes, bestreitet das.

Schöpe: „Im Stadtrat gab es noch keinen Beschluss“

„Mit Verwunderung und unter Protest nehmen wir zur Kenntnis, dass die Stadtverwaltung Grimma am Volkshausplatz ein Eiscafé genehmigt hat. Im Stadtrat gab es dazu noch keinen Beschluss“, schreibt Schöpe. Im B-Plan „Neue Muldenbrücke“ von 2016 sei vereinbart worden, dass Investor Sven Röh auf eigene Kosten einen Fußweg vom Rewe-Markt zur Altstadt herstellt, so Schöpe. „Dafür das öffentliche WC in ein Eiscafé zu verwandeln, war kein Inhalt dieses Beschlusses.“ Schöpe spricht davon, dass sich die Stadt erpressbar gemacht habe und zur Einhaltung des Vertrages die öffentliche Toilette opfere.

Amtsleiterin: Beschlussvorlagen folgen

Amtsleiterin Wolff will auf LVZ-Anfrage gleich mehrere Sachverhalte gerade rücken. Tatsächlich beabsichtigt der Investor, das ehemalige Stadionhäuschen in ein Eiscafé oder einen Imbiss zu verwandeln. „Das öffentliche WC darf aber dabei nicht wegkommen“, bekräftigt Wolff. Sven Röh soll auch tatsächlich den Bau des versprochenen Weges mit dem Eiscafé-Vorhaben verknüpft haben. Seit 16. August lässt er nun den Weg nebst Fußgängerampel-Querung der Oettler-Straße errichten (die LVZ berichtete). Allerdings folgen einem mündlichen Kompromiss zwischen Stadt und Investor nun noch die entsprechenden Beschlussvorlagen für die Stadträte, erklärt Wolff. Den Antrag zum Umbau des Häuschens muss letztlich das Landratsamt genehmigen.

Das ehemalige Stadionhäuschen des Fußballclub Grimma dient derzeit nur noch als Toilettenhäuschen am Volkshausplatz. Quelle: Thomas Kube

„Wir konnten uns mit dem Investor einigen“, erläutert die Amtsleiterin. Dabei sei es um den Fußweg, den leeren Raum neben dem Drogeriemarkt und das Café gegangen. Investor Röh sei es wichtig gewesen, dass sich die Stadt nicht gegen das Café stellt, erläutert Wolff. Die Stadt wiederum habe klar gemacht, dass ein so überdimensioniertes Lokal wie im ersten Entwurf nicht erwünscht ist. Möglich sei ein zweigeschossiger Bau. Bei dem „konstruktiven Gespräch“, an dem neben Wolff und Röh auch Tiefbauamtsleiter Jörg Böttger teilnahm, sei der „lange gesuchten Kompromiss“ gefunden worden.

Änderung des Teilplans soll Eiscafé Weg ebnen

Danach steht nun zunächst eine Änderung des Teilplanes „Sondergebiet Einzelhandel Volkshausplatz“ auf der Agenda. Wolff zufolge kann sich das Planungsbüro frühestens im Oktober dieser Arbeit widmen. Der Vorentwurf soll aber noch im Herbst in den Stadtrat eingebracht werden und letztlich den Bau des Cafés und die Nutzung des Raumes neben „dm“ ermöglichen. Das WC müsse öffentlich zugänglich bleiben, bekräftigt die Amtsleiterin.

Wie das Gebäude einmal aussieht? „So weit sind wir noch lange nicht.“ Im Rahmen des Bauantrages muss Wolff zufolge dann auch der Denkmalschutz seinen Segen geben. Die Stadt Grimma wird im Bauantrag-Verfahren angehört – vermutlich hat der Technische Ausschuss über die Stellungnahme der Kommune zu beschließen.

Linken-Stadtrat: Öffentliches WC rund um die Uhr erhalten

Linken Stadtrat Heiko Mätzold (24) ist ebenfalls skeptisch. „Seit Jahren wird sich über die Ordnung und Sauberkeit im Bereich des Volkshausplatz beschwert.“ Ginge das WC verloren, werde sich das nicht zum Positiven entwickeln, meint er. Schon allein wegen der Bustouristen, sei eine Toilette auf dem Volkshausplatz unumgänglich. Falls die Idee mit dem Eiscafé umgesetzt werde, so Mätzold, müsse im Objekt ein öffentliches WC rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen, zugänglich sein.

Von Frank Prenzel