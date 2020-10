Wird das die Mega-Investition der Trebsener Papierfabrik?

Trebsen

Seit anderthalb Jahren laufen die Vorplanungen, doch noch lässt sich nicht sicher sagen, ob sie umgesetzt werden. Sollte aber die Trebsener Papierfabrik „ Julius Schulte“ ihre ins Auge gefasste Investition tätigen, wird es sich um die mit Abstand größte in ihrer Unternehmensgeschichte handeln. Werkleiter Maik Nürnberger gab den Abgeordneten des Technischen Ausschusses jetzt einen Vorgeschmack auf das, was da kommen könnte. Demnächst soll auch die Bevölkerung informiert werden.

Eigentlich hatte Bürgermeister Stefan Müller ( CDU) schon zur Ausschusssitzung mit zahlreichen Besuchern gerechnet und deshalb viele Stühle in der Sport- und Kulturstätte aufstellen lassen. Doch es kam niemand. Dabei könnte das Vorhaben durchaus Brisanz aufweisen für die Nachbarschaft, denn die neuen Produktionsstätten sollen näher an die Wohnbebauung heranrücken. Und wenn sie in Betrieb gehen, ist mit weit mehr Lastwagen als derzeit zu rechnen, weshalb an der Bundesstraße 107 ein gesonderter Abstellplatz vorsehen ist.

Fabrik will auf Weltmarkt bestehen

„Wir müssen uns dem Strukturwandel stellen und unseren Standort ausbauen“, erklärte Nürnberger. Die jetzige Papiermaschine zur Herstellung von Wellpappe aus Altpapier weise mit ihrer Arbeitsbreite von bis zu 4,30 Metern ein ungünstiges Maß auf, so dass hauptsächlich für Nischenprodukte produziert werde. Zwar sei der Umsatz seit ihrer Aufstellung im Jahre 2001 stark gestiegen und die Auftragslage gut, doch auf Dauer reiche das nicht aus, um auf dem Weltmarkt bestehen zu können.

Zweite Papiermaschine mit größerer Breite

So entwickelte sich die Projektidee für eine zweite Produktionslinie, die zwischen dem jetzigen Verwaltungsgebäude und der Pauschwitzer Straße installiert werden soll. Als Arbeitsbreite der 200 Meter langen Papiermaschine strebt das Unternehmen 8,40 Meter an. Ein Fertigwarenlager, das noch näher an der Pauschwitzer Straße entstehen soll, könnte gleichzeitig als Schallschutz dienen.

Vorbild: So ähnlich wie die jetzige Papiermaschine in der Trebsener Fabrik könnte nach den Worten von Maik Nürnberger auch die neue aussehen. Allerdings soll sie rund doppelt so breit werden. Quelle: Frank Schmidt

Neue Hallen und ein Kraftwerk

Weitere Komponenten, wie zum Beispiel eine Stoff-, eine Rejekt- und eine Stärkeaufbereitung, eine Rollenschneidmaschine, eine Frischwasseraufbereitung, eine Abwasserbehandlungsanlage, zwei zentrale Plätze, auf denen Altpapier für sechs Tage Vorlauf gelagert werden können, und ein Kraftwerk gehören außerdem zur Investition. Eine neue Gas- und eine neue Stromleitung müssen zum Unternehmen hin verlegt werden.

Externer Abstellplatz für Lastwagen

Während heute 121 Lastwagen pro Tag und damit zehn pro Stunde die Fabrik mit Altpapier beliefern, sollen sich die Zahlen mit der zweiten Produktionsstrecke auf 407 Fahrzeuge pro Tag und 34 pro Stunde erhöhen“, rechnete Nürnberger vor. „Deshalb brauchen wir eine Verkehrsentlastungsfläche.“

Auf der Wiese am Abzweig der Industriegebietsstraße von der B107 soll der Abstellplatz für Lastwagen entstehen. Im Rückspiegel die H. Ludendorff GmbH. Quelle: Thomas Kube

Vorgesehen ist ein knapp 21 000 Quadratmeter großes Areal an der Ecke B107/Industriegebietsstraße. „Von dort aus würden sich die Fahrzeuge bedarfsgerecht abrufen lassen“, sagte der Werkleiter, der einen Versieglungsgrad von 80 Prozent nannte, weshalb Ausgleichsmaßnahmen in der Natur nötig seien. Entstehen soll für die Fahrer ein Gebäude mit Toiletten und Duschen, aber auch ein Biotop für Zauneidechsen. Der Kreuzungsbereich müsste ausgebaut werden.

Kosten sollen im November feststehen

„Noch“, betonte Nürnberger, „prüfen wir, ob sich ein Projekt in dieser Größenordnung umsetzen lässt und was es verhindern könnte.“ Nach ersten Studien zu Produkten, die angesichts eines sich ändernden Konsumverhaltens künftig stärker nachgefragt werden, nach mehreren in Auftrag gegebenen Gutachten und Gesprächen mit Behörden soll den Gesellschaftern des Familienunternehmens im November ein Kostenrahmen vorgelegt werden. Diesen obliegt dann die Entscheidung, wie nächstes Jahr weiterverfahren wird. „Zu klären sind unter anderem Fördermöglichkeiten und die Gesamtfinanzierung“, so Nürnberger.

Zahlen und Fakten Im Jahr 2000 übernahmen die heutigen Gesellschafter die 1893 gegründete Papierfabrik. Seit 2008 investierten sie nach eigenen Angaben über 100 Millionen Euro am Standort und schufen damit mehr als 50 zusätzliche Arbeitskräfte. Heute produzieren 132 Beschäftigte, davon acht Auszubildende, bis zu 240 000 Tonnen Wellpappenrohpapiere aus 100 Prozent Altpapier pro Jahr im Fünf-Schicht-System an 365 Tagen im Jahr. Der Umsatz betrug 2019 rund 84 Millionen Euro, der Exportanteil 70 Prozent. Mit der neuen Investition soll die Produktion um 700 000 Tonnen pro Jahr gesteigert werden. Es ist mit bis zu 80 neuen Arbeitsplätzen zu rechnen.

Hoffen auf Entlastung der Bahnhofstraße

Auf Anfragen von Abgeordneten führte der Geschäftsführende Gesellschafter Jörg Kober aus, dass geprüft worden sei, ob für die Transporte auch die Bahnlinie genutzt werden könnte. Fast alle Lieferanten und Kunden hätten jedoch keinen Gleisanschluss. Er, Kober, hege jedoch die Hoffnung, dass mit der Schaffung des Stellplatzes Lastwagen nicht mehr durch die Bahnhofstraße zum Betrieb fahren, dessen Erweiterungsbereich im Übrigen nicht im Überschwemmungsgebiet der Mulde liege.

Einwohnerversammlung am 19. November

Für die Abgeordneten alles Argumente, um dem Vorhaben der Papierfabrik wohlwollend zu begegnen. Sie empfahlen dem Stadtrat, in seiner öffentlichen Sitzung am 3. November die anstehenden Beschlüsse zur Aufstellung von Bebauungsplänen, zu Planungsleistungen und zu einer Änderung des Flächennutzungsplans zu fassen. In einer Einwohnerversammlung am 19. November, ab 18 Uhr, in der Sport- und Kulturstätte „ Johannes Wiede“ soll das Projekt der Bevölkerung ausführlich vorgestellt werden.

Von Frank Pfeifer