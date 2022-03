Grimma/Großbothen

Die Wilhelm-Ostwald-Gesellschaft hat gemeinsam mit der Deutschen Bunsen-Gesellschaft für physikalische Chemie und der Gesellschaft Deutscher Chemiker den mit 2500 Euro dotierten Wilhelm-Ostwald-Nachwuchspreis 2021 an Dr. Johannes Karges (29) für seine ausgezeichneten Dissertationen vergeben. Es ist eine Arbeit auf dem Gebiet der Medizinischen Chemie.

Preisträger hält Vortrag im Haus „Energie“ in Großbothen

Der 29 Jahre alte Preisträger wird am 19. März um 14 Uhr im Haus Werk des Wilhelm Ostwald Parks in Großbothen seine wissenschaftlichen Ergebnisse in einer öffentlichen Veranstaltung vorstellen. Danach nimmt er die Urkunde entgegen, teilte die Wilhelm-Ostwald-Gesellschaft am Dienstag mit. Interessierte Gäste sind zur feierlichen Preisverleihung im Grimmaer Ortsteil eingeladen. Die Veranstaltung findet unter den tagesaktuell geltenden Regelungen der Corona-Schutzverordnung statt.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Wilhelm-Ostwald-Nachwuchspreis wird in Andenken an den ersten sächsischen Nobelpreisträger in einem zweijährigen Rhythmus ausgelobt. Er würdigt besondere Leistungen junger Wissenschaftler, die vor allem im Fachbereich der Chemie und angrenzender Fachgebiete im Sinne Ostwalds interdisziplinäre Forschungsfelder bearbeitet haben. Der Preis wird jetzt zum siebenten Male vergeben.

Preisträger wurde in Fulda geboren und studierte in Marburg

Dr. Johannes Karges. Quelle: Privat

Dr. Johannes Karges wurde in Fulda geboren. Sein Chemiestudium an der Philipps-Universität Marburg schloss er im Jahr 2016 mit der Note 1,0 ab. Von 2016 bis 2020 hat Karges in der Gruppe von Prof. Dr. Gilles Gasser an der Université Paris Sciences et Lettres, Institute of Chemistry for Life and Health Sciences, wissenschaftlich gearbeitet und dort im November 2019 mit einer Arbeit zum Thema „Design, Synthesis, Characterisation and Biological Evaluation of Metal Complexes for One- and Two-Photon Photodynamic Therapy“ promoviert. Gegenwärtig ist Karges in den USA als Postdoc an der University of California in San Diego tätig.

Die Qualität und die breite Interdisziplinarität der Arbeit von Dr. Johannes Karges haben die Gutachterjury für den Wilhelm-Ostwald-Nachwuchspreis sehr beeindruckt und davon überzeugt, ihn mit dem Preis 2021 auszuzeichnen.

Von LVZ