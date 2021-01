Wo können am Oberen Bahnhof in Grimma Parkplätze entstehen?

Grimma

„Wenn ich in Grimma aus dem Zug steige, bekomme ich jedes Mal einen Schreck“, ärgert sich Bernd Brückner und ist mit dieser Ansicht nicht allein. Am immer wieder herumliegenden Müll und hoch stehenden Unkraut rund um das Bahnhofsgebäude stört sich der Grimmaer ebenso wie an den Schlaglöchern der Straße zum Lidl-Markt. „Es tut sich einfach nichts“, meint er.

Schlaglöcher, Unkraut, Müll - das Umfeld des immer noch in städtischer Hand befindlichen Bahnhofs in Grimma stößt immer wieder auf Kritik. Quelle: Frank Prenzel

Nun könnte man denken, dass mittlerweile direkt am leer stehenden Bahnhofsgebäude der neue Eigentümer für die Sauberkeit verantwortlich sei. Doch eine Nachfrage bei Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) brachte zu Tage, dass der Kaufvertrag nach wie vor nicht unterschrieben ist. Der Stadtrat hatte vor nunmehr neun Monaten dem Verkauf des Oberen Bahnhofs an die RE|SA Grundbesitz Managment GmbH & Co. Oberer Bahnhof Grimma KG zugestimmt. Dabei stehen die Großbuchstaben im Firmennamen für Samuri Reum aus Leipzig, der die Kommanditgesellschaft als Geschäftsführer vertritt und im Juni vor dem Stadtrat seine Pläne vorstellte.

Vorplatz erhält neues Gesicht – bisherige Parkplätze weichen

Den ausstehenden Gang zum Notar begründet der Rathauschef mit offenen Entscheidungen beim geplanten Umbau des Bahnhofsvorplatzes. Der Käufer mache seine Unterschrift abhängig davon, wie die Genehmigung zur Anbindung an die Leipziger Straße aussieht und wie viele Parkplätze direkt am Bahnhof entstehen, erläutert Berger.

Wie berichtet, wird der Busbahnhof im Zuge des Projekts „Muldental in Fahrt“ ein neues Gesicht erhalten, die Planungen laufen. Dabei soll der jetzige Park&Ride-Parkplatz weichen für eine neue Ausfahrt der Busse auf die Leipziger Straße. Berger ist optimistisch, dass das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) grünes Licht für diese Anbindung geben wird. Mehr Kopfzerbrechen bereitet derzeit die Schaffung von neuen Parkplätzen.

Der jetzige Park&Ride-Parkplatz am Grimmaer Bahnhof muss für die künftige Ausfahrt Platz machen. Jetzt stellt sich die Frage, wo auf dieser Bahnhofseite Parkplätze geschaffen werden können. Quelle: Frank Prenzel

Laut Berger reicht es nicht aus, auf der gegenüberliegenden Gleisseite wie geplant 105 neue Park&-Ride-Plätze zu bauen. Seinen Worten zufolge werden auch direkt am Bahnhof wenigstens 100 Stellflächen gebraucht. Im Gebäude sollen Läden und weitere Arbeitsplätze entstehen. „Um den Bahnhof wirtschaftlich zu betreiben, braucht der künftige Eigentümer für die Mitarbeiter und Kunden Parkplätze“, unterstreicht Berger. Für den Anlieferverkehr ist laut Stadtentwicklungsamtsleiterin Janina Wolff bereits eine Möglichkeit gefunden worden. Bezüglich der Stellflächen würden momentan zwei Varianten verfolgt. Berger zufolge ist Reum in den Prozess involviert.

Auch der Bahnhofspark bei den Überlegungen dabei

„Unsere Gedanken reichen von einem Parkhaus bis hin zum Erwerb von Flächen“, erläutert der Oberbürgermeister. Bezüglich eines Parkhauses rückt auch der Bahnhofspark in die Überlegungen. Der Park sei zwar ökologisch interessant, spiele aber keine herausragende Rolle als Denkmal, so Berger. Eine Wunschvorstellung der Stadtverwaltung wäre ein Kreisverkehr am Zusammenstoß von Leipziger Straße und Bahnhofstraße mit Abfahrt in ein Parkhaus. Auch eine Fußgängerbrücke über die Gleise könnten sich Bahnhofsinvestor und Stadt vorstellen, doch „das scheitert an der Finanzierung“, so Amtsleiterin Wolff.

„Im nächsten halben Jahr wollen wir die Frage der Parkplätze geklärt haben“, so Berger. 2025, wenn die erste S-Bahn nach Grimma rollt, soll seinen Worten zufolge alles neu gestaltet und saniert sein – Vorplatz wie Bahnhof. Wegen der bereitstehenden Fördermittel müsse der Umbau des Busbahnhofs 2021 beginnen, erläutert Berger weiter.

„Wir müssen den Leuten immer wieder den Dreck nachräumen“

Müll in einer Nische des Grimmaer Bahnhofs. Quelle: Frank Prenzel

Übrigens: Für die Ordnung rund um den Bahnhof hat der städtische Bauhof den Hut auf. „Auf dem Vorplatz machen wir täglich sauber und beräumen den Müll“, gibt Leiter Stefan Schuricht zu verstehen. Das Unkraut rund um den Bahnhof werde einmal im Vierteljahr beseitigt. „Wir schauen schon regelmäßig in die Ecken“, so Schuricht. Doch er spricht von einer Sisyphusarbeit. „Es ist schade, dass wir den Leuten immer wieder ihren Dreck hinterher räumen müssen.“

Von Frank Prenzel