Nach einem mehr als zweijährigen Behörden-Marathon ist eine Initiative aus dem Grimmaer Stadtteil Hohnstädt jetzt fast am Ziel ihrer Wünsche. Dennoch sind für den naturnahen Spielplatz am Seumepark noch einige Hürden beiseite zu räumen.

An der Stelle am Rand des Seumeparks in Hohnstädt entsteht der naturnahe Spielplatz. Ivonne Müller und Lutz Simmler von den Initiatoren halten die Baugenehmigung in die Kamera. Quelle: Frank Prenzel